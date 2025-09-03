HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

Tùng Dương ra mắt dự án "Việt Nam ơi, cùng bước tới vinh quang"

Yến Anh

(NLĐO)- MV "Việt Nam ơi, cùng bước tới vinh quang" tái hiện hình ảnh đất nước Việt Nam trên hành trình đổi mới và phát triển.

Trong không khí tưng bừng của cả nước chào mừng thành công Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9, ca sĩ Tùng Dương chính thức ra mắt dự án âm nhạc đặc biệt mang tên "Việt Nam ơi, cùng bước tới vinh quang".

Tùng Dương ra mắt dự án "Việt Nam ơi, cùng bước tới vinh quang" - Ảnh 1.

Tùng Dương hát tại Đại lễ 2-9

Được sáng tác bởi nhạc sĩ Lê Tự Minh, ca khúc là bản hùng ca hiện đại, phản ánh khát vọng xây dựng một Việt Nam hùng cường trong kỷ nguyên mới. Lời ca vừa khắc họa ý chí quật cường, vừa tôn vinh thành quả cha ông, đồng thời gửi gắm niềm tin và trách nhiệm tiếp bước cho thế hệ trẻ hôm nay. Theo tác giả, thông điệp xuyên suốt tác phẩm được cô đọng trong bốn giá trị cốt lõi: Tự hào - Đoàn kết - Vươn lên - Vì Tổ quốc.

Đặc biệt, "Việt Nam ơi, cùng bước tới vinh quang" đã được lựa chọn để trình diễn trong khuôn khổ Lễ Diễu binh, Diễu hành mừng 80 năm Quốc khánh - một trong những sự kiện trọng đại, thiêng liêng nhất của dân tộc. Đây là dấu mốc khẳng định giá trị đặc biệt của ca khúc, khi được cất lên trong thời khắc lịch sử, vang vọng giữa không khí hào hùng của cả nước.

Ngay trong dịp này, MV phiên bản đặc biệt Tùng Dương - Đào Tố Loan cũng chính thức ra mắt. Đây là bước tiếp theo trong chuỗi dự án về quê hương, đất nước mà Tùng Dương thực hiện vào những dịp kỷ niệm lớn của dân tộc, và là một trong những dự án giàu ý nghĩa nhất khi kết hợp giữa âm nhạc đại chúng và thanh nhạc hàn lâm.

Tùng Dương ra mắt dự án "Việt Nam ơi, cùng bước tới vinh quang" - Ảnh 2.

Tùng Dương và Đào Tố Loan

Dự án lần này có sự kết hợp ấn tượng giữa giọng ca Tùng Dương, được mệnh danh là "người truyền lửa" của nhạc Việt, và giọng soprano Đào Tố Loan, một trong những nghệ sĩ opera hàng đầu Việt Nam. Sự hòa quyện giữa chất giọng mạnh mẽ, nội lực và chất giọng hàn lâm, tinh tế đã tạo nên một phiên bản ca khúc giàu xúc cảm, vừa hào hùng, vừa sang trọng, xứng tầm với sự kiện trọng đại của đất nước.

Tùng Dương xúc động bày tỏ anh vô cùng tự hào khi được cất cao tiếng hát trong ngày 2-9 lịch sử. Đặc biệt, việc được hát ca khúc "Việt Nam ơi, cùng bước tới tương lai" tại Lễ diễu binh, diễu hành A80 là niềm vinh dự lớn lao trong sự nghiệp ca hát của nam ca sĩ.

"Đây không chỉ là một tác phẩm âm nhạc, mà còn là niềm tin, là ước vọng gửi gắm đến Tổ quốc thân yêu" - Tùng Dương bày tỏ.

Trong khi đó, Đào Tố Loan cho hay là một nghệ sĩ opera và thính phòng cổ điển, cô luôn ấp ủ mong muốn đưa âm nhạc hàn lâm đến gần hơn với công chúng, để âm nhạc không còn ranh giới giữa hàn lâm hay thể loại âm nhạc nào khác.

Tùng Dương ra mắt dự án "Việt Nam ơi, cùng bước tới vinh quang" - Ảnh 3.

Đạo diễn Nguyễn Anh Dũng

"Khi được cất giọng song hành cùng nghệ sĩ Tùng Dương vào đúng vào dịp Quốc khánh thiêng liêng, tôi thực sự trào dâng niềm tự hào và xúc động. Đây sẽ mãi là một dấu ấn đặc biệt, một kỷ niệm đẹp đẽ và ý nghĩa trong hành trình nghệ thuật của tôi" - Đào Tố Loan xúc động chia sẻ.

Đảm nhận vai trò dàn dựng hình ảnh, đạo diễn Nguyễn Anh Dũng bày tỏ anh rất tự hào khi được thực hiện MV cho một ca khúc có ý nghĩa lịch sử và tinh thần lớn lao.

"Ê-kíp đã cố gắng đưa vào MV những hình ảnh đẹp nhất của đất nước, từ cảnh sắc thiên nhiên đến những khoảnh khắc bình dị của con người Việt Nam, và cả những thước phim hào hùng trong đại lễ. Chúng tôi hy vọng MV sẽ không chỉ là món quà nghệ thuật, mà còn khơi gợi, nhắc nhớ tình yêu nước trong mỗi người, đặc biệt là truyền cảm hứng cho các bạn trẻ"- anh nói

