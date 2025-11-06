HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ Âm nhạc

Tùng Dương từ chối cover ca khúc do AI sáng tác

Yến Anh

(NLĐO)- Nam ca sĩ từ chối cover những bài bài "hot hit", viral không phải do người thật sáng tác. Tùng Dương nói anh muốn có cảm xúc thật nhất.

"The Voice - Timeless", tuyển tập những tình khúc bất hủ được Tùng Dương giới thiệu đến khán giả với phong cách hát tinh tế, truyền cảm, nâng niu vẻ đẹp của từng âm thanh.

Tùng Dương từ chối cover ca khúc do AI sáng tác - Ảnh 1.

Ca sĩ Tùng Dương ra mắt đĩa than "The Voice - Timeless"

Sau những album mang nhiều tính thử nghiệm và đột phá những năm qua như "Human", "Multiverse", "The Voice - Timeless" đưa tiếng hát ấy Tùng Dương trở lại với những gì tinh túy và chắt lọc nhất. Ở đó, vẻ đẹp trong giọng hát song hành cùng những giai điệu đã đi cùng kỷ niệm, cùng ký ức và tâm hồn nhiều thế hệ khán giả yêu nhạc Việt.

Tại buổi gặp gỡ báo chí chiều 6-11 tại Hà Nội, trả lời câu hỏi về việc hơn 20 năm ca hát, đây là lần đầu tiên ra sản phẩm đĩa than, Tùng Dương cho biết, thú chơi đĩa than là điều rất xa xỉ, vừa tốn sức, vừa tốn điều kiện, vừa tốn chất xám mày mò, tốn kém nhiều thứ.

"Để mua bộ dàn, loa phát ra âm thanh hi-end cũng tốn kém. Nên nếu nói về chuyện đẳng cấp cũng đúng, không sai vì đó là cuộc chơi tốn kém của cả người chơi lẫn người thực hiện. Từ trước đến giờ, các album của Tùng Dương đã được in vào đĩa than bán nhưng chỉ là Digital chuyển sang định dạng đĩa than" – Tùng Dương cho hay.

Tùng Dương từ chối cover ca khúc do AI sáng tác - Ảnh 2.

Tùng Dương vừa thể hiện được những gì tinh túy nhất trong tiếng hát của mình nhưng vẫn cho thấy một sự khác biệt trong cách anh tiếp cận những bài hát đã có đời sống qua nhiều thập niên.

Lần này, nam ca sĩ chủ đích làm đĩa than từ đầu, anh quay về nguyên bản, hát những gì người xưa tôn vinh.

Cho dù mang tinh thần tối giản, ấm áp và sang trọng, nhưng với cá tính của một nghệ sĩ nhiều sáng tạo, không chịu dừng lại với những gì quá quen thuộc, album "The Voice - Timeless" vẫn mang tới một Tùng Dương khác biệt qua tinh thần anh muốn truyền tải qua từng bài hát.

Đó không chỉ là sự tái hiện những khoảnh khắc vàng son của nhạc Việt qua những tác phẩm kinh điển mà còn là một cuộc đối thoại xưa và nay, cũ và mới. Trên một nền nhạc rất đẹp, được nhạc sĩ Hồng Kiên soạn rất công phu, mang nhiều tính cổ điển, Tùng Dương vừa thể hiện được những gì tinh túy nhất trong tiếng hát của mình nhưng vẫn cho thấy một sự khác biệt trong cách anh tiếp cận những bài hát đã có đời sống qua nhiều thập niên.

Tùng Dương từ chối cover ca khúc do AI sáng tác - Ảnh 3.

Tùng Dương và nhạc sĩ Hồng Kiên

Nói thêm về việc nhiều ca sĩ áp dụng AI vào sản phẩm, Tùng Dương nói anh không phải người anti AI hay công nghệ, những dự án âm nhạc như "Liti" (2009) anh thực hiện với anh Nguyễn Công Phương Nam bên Đức đã sử dụng DJ với giao hưởng.

"Đến giờ công nghệ AI và công nghệ đã nở rộ rồi, AI có thể làm nhạc, sáng tác hộ luôn, không cần phải dùng đến chất xám của mình, thậm chí có thể hát luôn mà không cần đến ca sĩ. Vừa rồi có vài bài "hot hit", viral không phải do người thật sáng tác, cũng đã có lời mời tôi hát "cover" mấy bài đó nhưng tôi từ chối. Mình là nghệ sĩ - con người, muốn cảm xúc thật nhất, trân trọng chất xám của các nhạc sĩ, do nhà soạn nhạc, nhà sản xuất tự làm ra" - Tùng Dương khẳng định.

Nam ca sĩ cũng nhấn mạnh, yếu tố AI chỉ bổ trợ, hỗ trợ cho nghệ sĩ hoàn thiện chứ không phải sử dụng toàn bộ AI để sáng tác hay hát. Chỉ nên sử dụng AI như công cụ làm việc, không chi phối sáng tạo của người nghệ sĩ. Trái tim và sự sáng tạo của người nghệ sĩ là quan trọng nhất.

"The Voice - Timeless" gồm 8 ca khúc, có thể coi là một tuyển tập "theo yêu cầu" vì đều là những bài hát được các khán giả yêu mến.

Giám đốc âm nhạc của dự án - nhạc sĩ Hồng Kiên đã mang đến một không gian âm nhạc đa sắc trên một cái nền tưởng như đơn sắc (vì đều là những bài hát quen thuộc, những tình khúc vượt thời gian), từ bán cổ điển êm dịu, đến một chút jazz ngẫu hứng và phong vị funky/soul đầy cảm xúc để qua đó Tùng Dương thể hiện được vẻ đẹp đầy biến ảo trong tiếng hát của mình.

Tùng Dương đĩa than
