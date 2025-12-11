HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Tương lai bất định của Xabi Alonso tại Real Madrid

Hoàng Hiệp (Theo AS, Marca)

(NLĐO) - Sau thất bại 1-2 của Real Madrid trước Man City mới đây, chiếc ghế của HLV Xabi Alonso trở nên bấp bênh hơn bao giờ hết.

Tháng 5 vừa qua, Real Madrid đã chính thức sa thải HLV Carlo Ancelotti, chiến lược gia được xem là thành công nhất trong lịch sử câu lạc bộ. Ngay sau đó, vị trí này được giao cho Xabi Alonso, cựu cầu thủ của "Los Blancos" đang có sự nghiệp cầm quân rực rỡ tại Bayer Leverkusen.

Sau mùa giải mà "Kền kền trắng" thất bại ở cả 4 đấu trường là Siêu Cúp Tây Ban Nha, Cúp Nhà vua Tây Ban Nha, La Liga và Champions League, kỳ vọng của chủ tịch Florentino Perez cùng người hâm mộ đối với Alonso là cực kỳ lớn.

Tương lai bất định của Xabi Alonso tại Real Madrid - Ảnh 1.

Real Madrid để thua trận thứ hai liên tiếp trên sân nhà

Thế nhưng, chỉ hơn 6 tháng sau, chiếc ghế HLV trưởng của cựu tiền vệ người Tây Ban Nha lung lay dữ dội. Trước trận đại chiến với "The Citizens", thông tin Alonso sẽ bị sa thải nếu để thua trong trận đấu này đã cho thấy sự mất kiên nhẫn của ban lãnh đạo "Los Blancos" đối với vị huấn luyện viên 44 tuổi.

Mới đây, ở lượt trận thứ sáu vòng phân hạng Champions League, Real Madrid đã để thua 1-2 trước Man City. Đây là thất bại sân nhà thứ hai liên tiếp của "Kền kền trắng".

Trong 8 trận gần nhất trên mọi đấu trường, họ cũng chỉ thắng 2 trận. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên sau hơn 21 năm "Kền kền trắng" chỉ có vỏn vẹn một cú sút trúng đích trong một trận đấu trên sân nhà.

Tương lai bất định của Xabi Alonso tại Real Madrid - Ảnh 2.

“Los Blancos” không còn là đội bóng có thể đứng vững trước áp lực

Thế nhưng, bất chấp phong độ sa sút của đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha, HLV Xabi Alonso vẫn chưa bị sa thải. Tờ Marca cho biết: "Dù gặp nhiều trở ngại, Xabi [Alonso] đã tự tạo thêm thời gian cho mình". Nhờ vào tinh thần thi đấu tích cực mà các cầu thủ Real Madrid đã thể hiện trước Man City, cùng với việc "Los Blancos" đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng chấn thương bao trùm toàn đội hình, Alonso sẽ được trao thêm cơ hội để xoay chuyển tình thế.

Nhìn vào diễn biến trận đấu, có thể thấy, Real Madrid khởi đầu đầy hứa hẹn khi Rodrygo đưa đội bóng vươn lên dẫn trước ở phút 28. Tuy nhiên, sự sụp đổ quen thuộc lại tái diễn chỉ trong 10 phút cuối hiệp một sau bàn thắng của Nico O'Reilly và Erling Haaland. "Los Blancos" không còn là tập thể có thể đứng vững trước áp lực như thời Carlo Ancelotti hay Zinedine Zidane.

Điều nguy hiểm hơn là cảm giác đội bóng không còn tin tưởng tuyệt đối vào lối chơi mà Alonso muốn xây dựng. Vốn là tập thể quen chiến thắng, Real Madrid dường như chưa thích nghi được với sự thay đổi theo hướng kỷ luật cứng rắn của chiến lược gia người Tây Ban Nha.

Tương lai bất định của Xabi Alonso tại Real Madrid - Ảnh 3.

HLV Xabi Alonso có thể sẽ bị sa thải nếu tiếp tục thất bại

Dù vậy, việc sa thải Alonso, nếu xảy ra, sẽ đặt Real Madrid vào thế tiến thoái lưỡng nan. Tháng 12 không phải thời điểm dễ dàng để tìm người thay thế, trong khi những phương án khả dĩ như Jurgen Klopp hay Zinedine Zidane đều mang đến nhiều rủi ro.

Chủ tịch Florentino Perez nổi tiếng là người không chấp nhận việc thất bại lặp lại. Nếu Real Madrid tiếp tục gục ngã trước Alaves cuối tuần này, cơ hội dành cho Alonso có lẽ sẽ không còn.


Tin liên quan

"Siêu dự bị" Madueke rực sáng, Arsenal nối dài mạch toàn thắng

"Siêu dự bị" Madueke rực sáng, Arsenal nối dài mạch toàn thắng

(NLĐO) – Cú đúp của Noni Madueke và bàn thắng của Gabriel Martinelli giúp Arsenal đánh bại chủ nhà Club Brugge ở lượt trận thứ 6 vòng bảng Champions League.

Haaland chạm tay kỳ tích, Man City đánh sập pháo đài Real Madrid

(NLĐO) – Quật ngã Real Madrid ngay tại "thánh địa" Bernabeu với tỉ số 2-1 sau màn ngược dòng kỳ lạ, Man City vươn lên tốp dẫn đầu Champions League.

Lennart Karl lập kỷ lục Champions League, Bayern Munich ngược dòng hạ Sporting

(NLĐO) - Bayern Munich ngược dòng đánh bại Sporting 3-1 tại Allianz Arena, nối dài chuỗi 35 trận bất bại trên sân nhà tại đấu trường Champions League.

Real Madrid HLV Xabi Alonso
