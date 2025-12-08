HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Bộ mặt thiếu bản lĩnh của Real Madrid

Hoàng Hiệp - Ảnh: Getty Images

(NLĐO) - Thất bại vừa qua của Real Madrid đã cho thấy vấn đề cốt lõi mà câu lạc bộ đang mắc phải, bên cạnh danh sách chấn thương kéo dài.

Thầy trò HLV Xabi Alonso vừa trải qua thất bại đầu tiên trên sân nhà kể từ đầu mùa giải khi tiếp đón Celta Vigo trong khuôn khổ vòng 15 La Liga. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên sau 19 năm "Los Blancos" để thua đối thủ này tại giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha.

Bộ mặt thiếu bản lĩnh của Real Madrid - Ảnh 1.

Real Madrid nhận thất bại đầu tiên trên sân nhà kể từ đầu mùa giải

Trong trận đấu vừa qua, trung vệ Eder Militao phải rời sân nhường chỗ cho Antonio Rudiger vì gặp chấn thương gân kheo nghiêm trọng.

Cùng với việc Fran Garcia và Alvaro Carreras nhận thẻ đỏ và sẽ bị treo giò ở trận đấu tiếp theo tại La Liga, hàng phòng ngự của Real Madrid đang trở nên mỏng manh hơn bao giờ hết.

Thế nhưng, đó không phải là vấn đề duy nhất mà "Kền kền trắng" đang đối diện. Hiện tại, Real Madrid thiếu khả năng tự điều chỉnh trong khó khăn, hay chính xác hơn là thiếu một người thủ lĩnh thực sự có thể dẫn dắt đội bóng vượt qua nghịch cảnh.

Mỗi khi bị dẫn bàn, họ rơi vào trạng thái hỗn loạn, mất niềm tin và sụp đổ rất nhanh chóng, chẳng hạn như trong thất bại 0-1 trước Liverpool tại Champions League hồi đầu tháng 11.

Bộ mặt thiếu bản lĩnh của Real Madrid - Ảnh 2.

Eder Militao là cái tên mới nhất trong danh sách cầu thủ chấn thương của “Los Blancos”

Nhìn lại quá khứ, với Sergio Ramos, Luka Modric, Karim Benzema hay Cristiano Ronaldo, đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha đã từng sở hữu những trụ cột tinh thần có khả năng kéo cả tập thể bật dậy khỏi khủng hoảng.

Năm 2023, khi bị "The Kop" dẫn trước 2-0 trong trận đấu ở vòng 16 đội Champions League, Benzema đã lên tiếng yêu cầu các cầu thủ bình tĩnh tìm lại thế trận. Không rõ chính xác tiền đạo người Pháp đã nói những gì, nhưng sau đó "Los Blancos" đã lội ngược dòng thành công với chiến thắng 5-2 trước đại diện nước Anh.

Chỉ thắng 2 trong 7 trận gần nhất trên mọi đấu trường, không thể phủ nhận, Real Madrid trượt dài một phần cũng bởi vì sự sa sút phong độ của các cầu thủ. Hàng tiền đạo hoạt động không hiệu quả. Hàng tiền vệ không thể giành chiến thắng trong các pha tranh chấp và kiểm soát thế trận. Hàng hậu vệ không thể cản phá các quả tạt bóng hay tình huống cố định.

Bộ mặt thiếu bản lĩnh của Real Madrid - Ảnh 3.

Real Madrid không còn điểm tựa tinh thần như Cristiano Ronaldo hay Karim Benzema

HLV Xabi Alonso từng khẳng định đội bóng sẽ có những thay đổi rõ rệt sau trận thua 0-4 của Real Madrid trước PSG tại Club World Cup tháng 7 vừa qua. Thế nhưng, việc ưu ái Rodrygo bất chấp chuỗi trận không ghi bàn kéo dài là một ví dụ cho thấy Alonso đang tự mâu thuẫn với triết lý của chính mình. Trong khi đó, Endrick Felipe mặc dù có thể mang đến sự khó lường và tốc độ mà Real Madrid đang thiếu trong các tình huống tấn công lại không được chiến lược gia người Tây Ban Nha tin tưởng.

Bộ mặt thiếu bản lĩnh của Real Madrid - Ảnh 4.

HLV Xabi Alonso đối diện với áp lực lớn khi Real Madrid thi đấu sa sút

Dù vậy, nếu chỉ sa thải HLV Xabi Alonso, Real Madrid vẫn rất khó lấy lại được phong độ như lúc trước. Điều mà "Kền kền trắng" cần nhất lúc này là một người thủ lĩnh đủ cứng rắn để trở thành điểm tựa tinh thần cho toàn đội.

Rạng sáng 11-12 tới, Real Madrid sẽ tiếp đón Man City ở lượt trận thứ sáu vòng phân hạng Champions League. Hàng phòng ngự chắp vá của "Kền kền trắng", có thể bao gồm Federico Valverde, Raul Asencio và Antonio Rudiger, sẽ phải hết sức nỗ lực để ngăn chặn "cỗ máy săn bàn" Erling Haaland.


