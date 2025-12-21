HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Tướng lĩnh, cán bộ quân đội nghỉ hưu, điểm tựa thầm lặng của TPHCM

LÊ VĨNH. Ảnh: DUY PHÚ

(NLĐO) - Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh thay mặt lãnh đạo thành phố trân trọng cảm ơn đóng góp của các tướng lĩnh, cán bộ cao cấp quân đội đã nghỉ hưu

Ngày 21-12, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức gặp mặt Cán bộ cao cấp Quân đội nghỉ hưu trên địa bàn thành phố nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22.12.1944 - 22.12.2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22.12.1989 - 22.12.2025).

Tướng lĩnh, cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu luôn đóng góp thầm lặng nhưng rất quan trọng cho TPHCM - Ảnh 1.

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh thăm hỏi các đại biểu

Đến tham dự buổi gặp mặt có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh.

Trong các đại biểu tham dự buổi gặp mặt có Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Luôn là lực lượng xung kích đi đầu

Phát biểu ôn lại truyền thống, Đại tá Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM, cho biết cách đây 81 năm, ngày 22-12-1944, tại khu rừng Trần Hưng Đạo, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân được thành lập theo chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Từ 34 chiến sĩ ban đầu với vũ khí còn thô sơ, trang bị thiếu thốn nhưng bằng lý tưởng cách mạng cao đẹp, bằng lòng yêu nước nồng nàn và niềm tin sắt son vào Đảng, đội quân non trẻ ấy đã trở thành nòng cốt của lực lượng vũ trang cách mạng, mở đầu cho sự ra đời của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.

Tướng lĩnh, cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu luôn đóng góp thầm lặng nhưng rất quan trọng cho TPHCM - Ảnh 2.

TPHCM tổ chức gặp mặt Cán bộ cao cấp Quân đội nghỉ hưu trên địa bàn thành phố

Theo Đại tá Nguyễn Thành Trung, 81 năm qua, lịch sử Quân đội nhân dân Việt Nam là lịch sử của lòng trung thành vô hạn, của ý chí chiến đấu kiên cường, của tình đồng chí, đồng đội sâu nặng, của sự gắn bó máu thịt giữa Quân đội với nhân dân.

"Trong giai đoạn hiện nay, Quân đội nhân dân Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân; là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc" - Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM khẳng định.

Tướng lĩnh, cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu luôn đóng góp thầm lặng nhưng rất quan trọng cho TPHCM - Ảnh 3.

Đại tá Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM, phát biểu ôn lại truyền thống

Toàn quân đã và đang không ngừng đổi mới tư duy quân sự, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đẩy mạnh xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, chủ động nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, nâng cao khả năng bảo vệ vững chắc Tổ quốc "từ sớm, từ xa".

Tướng lĩnh, cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu luôn đóng góp thầm lặng nhưng rất quan trọng cho TPHCM - Ảnh 4.

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh chúc mừng Tư lệnh Quân khu 7 Lê Xuân Thế được thăng quân hàm Trung tướng

Cũng theo Đại tá Nguyễn Thành Trung, Quân đội luôn là lực lượng xung kích đi đầu trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn, giúp dân xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và Quân đội.

Đóng góp thầm lặng nhưng rất quan trọng

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh đã thông tin đến các đại biểu một số tình hình nổi bật của thành phố trong năm 2025. 

Tướng lĩnh, cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu luôn đóng góp thầm lặng nhưng rất quan trọng cho TPHCM - Ảnh 5.

Đại tá, Anh hùng LLVT nhân dân Nguyễn Văn Tàu (bí danh Tư Cang) đến dự buổi gặp mặt

Tướng lĩnh, cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu luôn đóng góp thầm lặng nhưng rất quan trọng cho TPHCM - Ảnh 6.

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh thay mặt lãnh đạo thành phố trân trọng cảm ơn những đóng góp của các tướng lĩnh, cán bộ cao cấp quân đội đã nghỉ hưu

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh cho biết trong thời gian qua, thành phố luôn nhận được các ý kiến đóng góp hết sức tâm huyết, trách nhiệm, toàn diện trên các lĩnh vực của các tướng lĩnh, cán bộ cao cấp Quân đội đã nghỉ hưu, nhất là những bài học và kinh nghiệm quý báu trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. 

"Có thể khẳng định quá trình phát triển và xây dựng của TPHCM luôn có sự đóng góp thầm lặng nhưng rất quan trọng của các tướng lĩnh, cán bộ cao cấp quân đội đã nghỉ hưu" - ông Võ Văn Minh nói. 

Tướng lĩnh, cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu luôn đóng góp thầm lặng nhưng rất quan trọng cho TPHCM - Ảnh 7.

Các đại biểu dự buổi gặp mặt

Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh đã thay mặt lãnh đạo thành phố trân trọng cảm ơn những đóng góp của các tướng lĩnh, cán bộ cao cấp quân đội đã nghỉ hưu. Ông mong muốn các đại biểu luôn giữ gìn sức khỏe, tiếp tục quan tâm và có những đóng góp quý báu cho sự phát triển của thành phố.

