Thời sự Chính trị

Trung tướng Nguyễn Bá Lực là tân Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật Quân đội nhân dân Việt Nam

Tin, ảnh: LÊ VĨNH

(NLĐO) - Ban Chấp hành Liên đoàn Võ thuật Quân đội nhân dân Việt Nam nhiệm kỳ III (2025 - 2030) gồm 35 thành viên

Chiều 20-12, tại TPHCM đã diễn ra Đại hội Liên đoàn Võ thuật Quân đội nhân dân Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2025-2030.

Trung tướng Nguyễn Bá Lực giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật Quân đội nhân dân Việt Nam - Ảnh 1.

Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

Phát biểu tại Đại hội, Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật Quân đội nhân dân Việt Nam cho biết từ khi thành lập đến nay, Liên đoàn đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển phong trào võ thuật góp phần thúc đẩy tinh thần tập luyện võ thuật trong Quân đội lên tầm cao mới.

Thông qua các hoạt động của Liên đoàn Võ thuật Quân đội nhân dân Việt Nam, số lượng cán bộ, chiến sỹ trong toàn quân tham gia tập luyện các môn võ, vật đã tăng lên rõ rệt, góp phần nâng cao thể lực, khả năng xử trí tình huống của bộ đội. Liên đoàn Võ thuật Quân đội nhân dân Việt Nam cũng đã góp phần tổ chức thành công một số sự kiện thể dục, thể thao quốc gia và quốc tế.

Trung tướng Nguyễn Bá Lực giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật Quân đội nhân dân Việt Nam - Ảnh 2.

Các thành viên Ban Chấp hành Liên đoàn Võ thuật Quân đội nhân dân Việt Nam nhiệm kỳ III

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Liên đoàn Võ thuật Quân đội nhân dân Việt Nam nhiệm kỳ III (2025 - 2030) với 35 thành viên; Ban Thường vụ với 9 thành viên. 

Trong đó, Trung tướng Nguyễn Bá Lực, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật Quân đội nhân dân Việt Nam nhiệm kỳ III.

Trung tướng Nguyễn Bá Lực giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật Quân đội nhân dân Việt Nam - Ảnh 3.

Trung tướng Nguyễn Bá Lực giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật Quân đội nhân dân Việt Nam nhiệm kỳ III

Trung tướng Nguyễn Bá Lực giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật Quân đội nhân dân Việt Nam - Ảnh 4.

Đại hội Liên đoàn Võ thuật Quân đội nhân dân Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2025-2030

 

Liên hoan võ thuật quốc tế TP HCM 2025: Võ thuật Việt Nam - Kết nối hòa bình

Liên hoan võ thuật quốc tế TP HCM 2025: Võ thuật Việt Nam - Kết nối hòa bình

(NLĐO) - Liên hoan Võ thuật quốc tế TP HCM được kỳ vọng là biểu tượng của tinh thần tôn trọng, hợp tác vì một thế giới hòa bình, ổn định và phát triển bền vững.

Liên hoan Võ thuật quốc tế TP HCM: Võ thuật ứng dụng AI ra sao?

(NLĐO) - Liên hoan Võ thuật quốc tế TP HCM 2025 không chỉ là những màn trình diễn võ thuật, còn là đợt tập huấn nâng cao, hội thảo khao học và ứng dụng AI.

Liên hoan Võ thuật quốc tế TP HCM 2025: Sắc màu hòa bình

Liên hoan Võ thuật quốc tế TP HCM là một trong những sự kiện văn hóa - thể thao trọng điểm của TP HCM trong năm 2025

võ thuật quân đội nhân dân Chủ tịch Liên đoàn võ thuật trung tướng nguyễn bá lực
