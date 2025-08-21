Dàn xe tăng lần đầu hợp luyện diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình

Từ 20 giờ tối nay 21-8, tại Quảng trường Ba Đình ở Thủ đô Hà Nội sẽ diễn ra buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Nhiều xe tăng thiết giáp tập trung tại đường Nguyễn Tri Phương

Quy mô của buổi tổng hợp luyện sẽ tương đương khi vào lễ chính thức với sự tham gia của đầy đủ các lực lượng: Khối đi, khối đứng, khối xe pháo và lực lượng bảo đảm, phục vụ.

Buổi hợp luyện tối nay có hơn 16.000 quân nhân, gồm 43 khối đi bộ, 18 khối đứng, 14 khối xe pháo quân sự, đặc chủng của Quân đội và Công an. Sau 40 năm kể từ Quốc khánh 1985, khối xe pháo quân sự tham gia diễu binh trên Quảng trường Ba Đình.

Nhằm chuẩn bị cho tổng hợp luyện và sơ, tổng duyệt, Tiểu ban Diễu binh, diễu hành đã tổ chức cơ động khối xe pháo quân sự về trung tâm Hà Nội trong tối các ngày 18 và 19-8.



