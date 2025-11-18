HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Tuyên án 3 bị cáo nhiều lần lên mạng xuyên tạc

Tin-ảnh: Phạm Hơn - Ca Linh

(NLĐO) – Ba bị cáo ở Vĩnh Long nhiều lần lên mạng đăng tải, bình luận, xuyên tạc thành quả xây dựng đất nước, vu cáo chính quyền địa phương.

Ngày 18-11, TAND Khu vực 12 - Vĩnh Long mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 3 bị cáo, gồm Thạch Nga (SN 1990; ngụ xã Phong Thạnh), Kim Som Rinh (SN 1979; ngụ xã Tiểu Cần) và Thạch Xuân Đồng (SN 1987; ngụ xã Hùng Hòa) về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Vĩnh Long Tuyên án 3 bị cáo Lợi dụng tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước - Ảnh 1.

3 bị cáo tại toà

Theo cáo trạng, trong tháng 1 vừa qua, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Trà Vinh (nay là Công an tỉnh Vĩnh Long) tiếp nhận tin báo liên quan các tài khoản Facebook thường xuyên đăng tải, chia sẻ, bình luận nhiều clip, hình ảnh, bài viết có nội dung nói xấu, xuyên tạc thành quả xây dựng đất nước, vu cáo chính quyền địa phương, vi phạm dân chủ, nhân quyền.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, công an xác định được 3 bị cáo nêu trên đã sử dụng các tài khoản Facebook cá nhân để đăng tải, chia sẻ, bình luận thông tin có nội dung vi phạm pháp luật.

Dù đã được chính quyền địa phương nhiều lần giáo dục, cảnh báo, tuy nhiên với bản chất ngoan cố, thái độ cực đoan, các đối tượng vẫn không chịu từ bỏ. Ba bị cáo ngày càng hoạt động quyết liệt hơn, làm phức tạp tình hình an ninh, trật tự ở địa phương.

Trong quá trình điều tra, xét hỏi, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cãi và thừa nhận hành vi phạm tội.

HĐXX đã tuyên phạt 3 bị cáo trên, mỗi bị cáo 3 năm 6 tháng tù.

Cùng ngày, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã thi hành lệnh bắt và khám xét tại nơi ở đối với bị can Thạch Thị Hoa Ri (SN 1971; ngụ xã Phong Thạnh) về hành vi " Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".


Tin liên quan

Hai vợ chồng ông lão ngoài 70 tuổi bị khởi tố vì vu khống lãnh đạo

Hai vợ chồng ông lão ngoài 70 tuổi bị khởi tố vì vu khống lãnh đạo

(NLĐO) – Do không đồng ý bản án, hai vợ chồng ông lão ngoài 70 tuổi tại Ninh Thuận đã bịa đặt thông tin, vu khống lãnh đạo các cấp từ Trung ương đến địa phương

Người phụ nữ "đi kiện thuê" bị bắt vì xúc phạm, vu khống lãnh đạo Đảng, Nhà nước

(NLĐO) - Được trả tiền công đi khiếu nại thay người dân theo thoả thuận, Bùi Thị Hồng Vân đã có những lời nói xúc phạm, vu khống các lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Bắt giữ 1 phụ nữ vu khống cả mẹ đẻ, con ruột, công an, linh mục

(NLĐO) – Trong suốt thời gian dài, người phụ nữ nhiều lần vu khống chồng cũ, mẹ đẻ, con trai, cơ quan công an và linh mục giáo xứ; xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Vĩnh Long lợi dụng quyền tự do dân chủ vu cáo
