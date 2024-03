Vĩnh Long: Khởi tố 8 đối tượng nhốt tổ công tác của huyện rồi quay clip vu khống

Ngày 28-3, mở rộng điều tra vụ án "bắt giữ người trái pháp luật", Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tam Bình (tỉnh Vĩnh Long) đã khởi tố bị can và bắt tạm giam các đối tượng gồm: Dương Khải (30 tuổi; ngụ tỉnh Sóc Trăng); Thạch Quí Lầy (38 tuổi) và Kim Sa Rương (37 tuổi, cùng ngụ tỉnh Trà Vinh); Thạch Chóp (31 tuổi) và Thạch Nha (27 tuổi, cùng ngụ huyện Tam Bình).

Cùng về hành vi trên, trước đó, Công an huyện Tam Bình đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Thạch Ve Sanal (27 tuổi, ngụ huyện Tam Bình).



Các đối tượng bị khởi tố

Theo kết quả điều tra, ngày 22-11-2023, Tổ công tác của UBND huyện Tam Bình và xã Loan Mỹ cùng 2 phật tử đại diện người dân địa phương đến chùa Đại Thọ liên hệ làm việc. Khi tổ công tác vào bên trong khuôn viên chùa thì bị khóa cổng.

Thời điểm xảy ra sự việc, Thạch Chanh Đa Ra (34 tuổi; ngụ huyện Tam Bình) đã trực tiếp chỉ đạo khống chế các thành viên trong tổ công tác, hành hung gây thương tích và đưa vào chánh điện, khóa cửa, canh giữ không cho ra ngoài.

Ra chỉ đạo quay các video clip khi tổ công tác đến làm việc, tuyên truyền sai sự thật, vu cáo chính quyền đàn áp tôn giáo, chia rẽ khối đoàn kết dân tộc. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, thông qua công tác tuyên truyền, vận động, những người này mới dừng các hành động gây rối và thả các thành viên tổ công tác.

Cơ quan chức năng và chính quyền địa phương tiến hành lập biên bản sự việc, tổ chức tuyên truyền vận động chấp hành các quy định của pháp luật tại chùa Đại Thọ.

Đến ngày 26-3, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Thạch Chanh Đa Ra cùng Kim Khiêm (46 tuổi; ngụ huyện Tam Bình) cùng về hành vi lợi dụng các quyền tự do, dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Từ năm 2020 đến nay, Thạch Chanh Đa Ra và Kim Khiêm sử dụng mạng xã hội đăng tải, chia sẻ bài viết, video và phát trực tiếp nhiều thông tin sai sự thật, giả mạo, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.