Tuyên án bà chủ đứng phía sau Công ty Quang Thuận

Sau một ngày diễn ra phiên xét xử, TAND TPHCM đã tuyên án sơ thẩm đối với Lê Thị Như Ngọc (SN 1979, ngụ Đồng Nai) cùng 16 đồng phạm về các tội "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên", "Đưa hối lộ", "Môi giới hối lộ" và "Nhận hối lộ", trong vụ án khai thác cát lậu trên sông Đồng Nai, vào chiều 6-3.

Qua hồ sơ vụ án, Ngọc lộ diện là "nữ quái" tinh vi, thiết lập một bộ máy vận hành chuyên nghiệp để "rút ruột" tài nguyên quốc gia dưới vỏ bọc doanh nghiệp.

Vỏ bọc pháp nhân

Theo cáo trạng, từ tháng 2-2022 đến tháng 12-2023, Ngọc đã tổ chức đường dây khai thác cát lậu xuyên đêm tại khu vực sông Đồng Nai (đoạn giáp ranh giữa TP Thủ Đức, TP HCM và TP Biên Hòa, Đồng Nai trước đây). Để che giấu hành vi, Ngọc thành lập Công ty TNHH DV TM XD Quang Thuận nhưng nhờ người khác đứng tên pháp nhân nhằm hợp thức hóa nguồn gốc cát lậu tập kết tại bãi.

Các bị cáo tại toà

Ngọc thuê một bãi tập kết cát tại phường Long Bình, TP Thủ Đức (cũ) với giá 50 triệu đồng/tháng để làm "đại bản doanh". Tại đây, Ngọc trực tiếp điều hành và phân công nhiệm vụ cho 14 "đệ tử" thực hiện các công đoạn từ hút cát, vận chuyển đến quản lý sổ sách

Dưới trướng của Ngọc là một đội ngũ được tổ chức chặt chẽ. Nhóm khai thác gồm các đối tượng như Phạm Đình Quyền, Đào Minh Dương, Đào Minh Cảnh... trực tiếp điều khiển phương tiện hút cát dưới lòng sông với tiền công từ 40.000 - 60.000 đồng/m³.

Ngọc thuê người thân tín như Nguyễn Thuận An (cháu của Ngọc) để quản lý bãi, cấp dầu cho các ghe và chi trả lương. Lâm Đức Minh được giao nhiệm vụ cảnh giới các đoàn tuần tra để báo động cho các ghe lặn nghỉ.

Đối với nhóm quản lý tiêu thụ, Lê Thanh Nhơn được thuê với mức lương 12 triệu đồng/tháng để quản lý sổ sách, ghi chép khối lượng cát bán ra cho khách hàng.

Để điều hành hệ thống này, Ngọc sử dụng các nhóm Zalo để trao đổi tin nhắn mật hiệu như: "Tr6, van" (Trạm 6, Cát Lái), "Bphong" (Biên phòng), hay các lệnh dừng hoạt động tức thời như "lặn nghỉ và rút về" khi có đoàn kiểm tra. Tổng khối lượng cát mà "nữ quái" này cùng các đồng phạm đã rút ruột lên đến 11.038 m³, thu lợi bất chính hơn 4,4 tỉ đồng.

"Vòi bạch tuộc"

Để đường dây hoạt động trót lọt trong thời gian dài, Ngọc đã thông qua Nguyễn Văn Minh (cháu rể) để móc nối với cán bộ công an. Cáo trạng xác định Phan Lê Khánh (cựu cán bộ Công an TPHCM) đã nhận 36 triệu đồng từ nhóm của Ngọc để cung cấp lịch trình tuần tra, giúp các ghe hút cát né tránh lực lượng chức năng.

Người đàn bà thao túng chục "đệ tử" rút ruột sông Đồng Nai thời điểm bị bắt

VKSND TPHCM xác định hành vi của Lê Thị Như Ngọc và các đồng phạm không chỉ xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà còn gây hệ lụy nghiêm trọng đến môi trường sinh thái, gây sạt lở bờ sông và ảnh hưởng đến cuộc sống người dân ven sông Đồng Nai.

Hiện tại, Ngọc đã nộp khắc phục hậu quả 100 triệu đồng.

HĐXX tuyên phạt Lê Thị Như Ngọc 4 năm tù về tội "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên", 4 năm tù về tội "Đưa hối lộ"; tổng hợp hình phạt là 8 năm tù. Bị cáo Phan Lê Khánh bị phạt 12 năm tù về tội "Nhận hối lộ". 15 bị cáo khác bị phạt từ 2 năm 6 tháng tù đến 5 năm tù về tội "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên" và "Môi giới hối lộ".



