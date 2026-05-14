Pháp luật

Tuyên án chung thân kẻ cầm đầu nhóm khủng bố đốt kho xe vi phạm giao thông ở Đồng Nai

Trần Thái

(NLĐO) - Bản án nghiêm khắc này là sự trừng phạt đích đáng cho những âm mưu phá hoại đặc biệt nghiêm trọng xâm phạm an ninh quốc gia.

Chiều 14-5, TAND TPHCM tuyên án đối với Đào Minh Quân (SN 1952; quê TPHCM) cùng đồng phạm về các tội "Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân" và "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân".

Sau một ngày xét xử và nghị án, HĐXX đã đưa ra những bản án nghiêm minh đối với các đối tượng thuộc tổ chức "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời".

Bản án chung thân cho kẻ cầm đầu

Theo phán quyết của tòa, bị cáo Đào Minh Quân bị tuyên phạt mức án tù chung thân với vai trò là đối tượng cầm đầu tổ chức khủng bố.

Bị cáo Phạm Lisa (SN 1979; quê TPHCM) bị phạt tù chung thân; Hà Xuân Nghiêm (SN 1963; quê Tây Ninh) lĩnh 13 năm tù cùng về tội "Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân".

Tuyên án chung thân kẻ cầm đầu tổ chức khủng bố đốt kho xe vi phạm của CSGT Đồng Nai - Ảnh 1.

Đào Minh Quân đang bị truy nã

Đối với nhóm bị cáo phạm tội "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân", Huỳnh Thị Thắm (SN 1981; quê An Giang), Lâm Ái Huệ (SN 1968; quê An Giang) và Đào Kim Quang (SN 1953; quê Lâm Đồng) cùng nhận mức án 20 năm tù. 

Do đang lẩn trốn ở nước ngoài, 6 bị cáo này đã bị xét xử vắng mặt theo quy định của pháp luật.

17 bị cáo còn lại trong vụ án bị tuyên phạt mức án từ 3 đến 14 năm tù. Ngoài hình phạt tù, các bị cáo này còn bị áp dụng hình phạt quản chế từ 2 đến 5 năm sau khi chấp hành xong án phạt.

Những âm mưu đen tối núp bóng "tổ chức"

HĐXX nhận định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, trực tiếp xâm phạm an ninh quốc gia và gây nguy hiểm cho cộng đồng. Tổ chức "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời" do Đào Minh Quân đứng đầu đã bị Bộ Công an liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố.

Từ năm 2015 đến 2017, tổ chức này đã thành lập nhiều nhóm vũ trang với các tên gọi như "Phượng Hoàng", "Mãng Xà", "Biệt động quân", "Đại Việt" nhằm thực hiện các hoạt động phá hoại và gây mất an ninh trật tự. 

Các đối tượng trong nước đã thực hiện vụ đốt kho tạm giữ xe vi phạm giao thông tại Đồng Nai, gây thiệt hại lớn về tài sản. Tổ chức này còn lên kế hoạch gây cháy, nổ tại các địa điểm trọng yếu như sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và thực hiện vụ đánh bom khủng bố vào Cục Thuế tỉnh Bình Dương năm 2019. 

Phần lớn các âm mưu này đã bị lực lượng chức năng phát hiện và ngăn chặn kịp thời.

