Tuyên án vụ dùng súng giải cứu phạm nhân gây chấn động ở Campuchia

Theo hồ sơ vụ án, sáng 18-11-2025, khi phiên xét xử một nhóm bị cáo liên quan ma túy sắp diễn ra, 5 người đàn ông quốc tịch Việt Nam bất ngờ xông vào khuôn viên Tòa án tỉnh Svay Rieng để giải cứu 5 đồng hương cùng một bị cáo người Campuchia.

Khmer Times cho biết nhà chức trách xác định kế hoạch bỏ trốn có sự hỗ trợ từ Nguyen Thi Hai Van, vợ của một bị cáo. Người phụ nữ này vào khuôn viên tòa khoảng 9 giờ sáng, giả làm thân nhân đến dự phiên xử.

Các nghi phạm bị bắt giữ sau vụ dùng súng giải cứu phạm nhân tại tỉnh Svay Rieng - Campuchia. Ảnh: Khmer Times

Sau đó, Van tiếp cận chồng mình ở sân tòa án và bí mật trao một khẩu súng. Bị cáo này dùng vũ khí bắn nhiều phát chỉ thiên nhằm uy hiếp lực lượng bảo vệ trước khi cả nhóm lên hai ô tô chờ sẵn bên ngoài để tẩu thoát.

Tuy nhiên, lực lượng chức năng đã truy bắt được các nghi phạm ngay trong ngày khi nhóm này di chuyển đến khu vực ngoại ô TP Svay Rieng.

Kết thúc quá trình xét xử, tòa án tỉnh Svay Rieng tuyên phạt Nguyen Thi Hai Van 8 năm tù về các tội danh hỗ trợ phạm nhân bỏ trốn, đồng phạm trong vụ vượt ngục có vũ trang và mua bán, tàng trữ vũ khí trái phép.

Ông Pang Wanbao, chồng của Van và được xác định là kẻ chủ mưu, bị tuyên án 14 năm tù cùng hai đồng phạm khác với các cáo buộc lên kế hoạch và thực hiện vụ vượt ngục có vũ trang, âm mưu giết người và vi phạm quy định về quản lý vũ khí.

Trong số hai bị cáo người Campuchia, một người bị phạt 9 năm tù về tội vượt ngục có vũ trang và cố ý gây thương tích, trong khi người còn lại lĩnh án 18 tháng tù vì tham gia đường dây mua bán vũ khí trái phép.



