Cảnh sát Việt Nam và Campuchia bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm

Ngày 8-6, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Cần Thơ cho biết đã tiếp nhận đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Tăng Trần Kim Phượng (SN 1970; ngụ phường Tân An, TP Cần Thơ) tại Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh.

Trước đây, Phượng làm kế toán cho một công ty sửa chữa ô tô trên địa bàn xã Thạnh Xuân, TP Cần Thơ. Do bản tính lười lao động, thích ăn chơi đua đòi và tiêu xài hoang phí, Phượng đã vay nợ của nhiều người. Khi không còn khả năng vay tiền, Phượng đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Tăng Trần Kim Phượng. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Vào cuối năm 2019, bằng hình thức ký hợp đồng thuê tài sản, Phượng đã thuê 2 chiếc ô tô của ông N.T.H rồi mang đi cầm cố lấy tiền tiêu xài. Sau đó, Phượng tiếp tục làm giả hợp đồng mua bán để bán xe lại cho người khác, chiếm đoạt thêm 320 triệu đồng.

Ngoài ra, Phượng còn dùng hình thức bán cùng một căn nhà cho 2 người khác nhau để chiếm đoạt 1,3 tỉ đồng.

Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Phượng bỏ trốn khỏi địa phương từ năm 2020.

Ngày 12-8-2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đã ra quyết định khởi tố bị can và quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với Phượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Qua xác minh, đối tượng có nhiều mối quan hệ phức tạp và đã lẩn trốn qua nhiều địa bàn, tỉnh thành như: Đồng Tháp, An Giang, TPHCM, Tây Ninh.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, vào ngày 4-6, lực lượng Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát Hoàng gia Campuchia bắt giữ Phượng khi đối tượng này đang lẩn trốn tại Campuchia.

Lực lượng chức năng đã tiến hành bàn giao đối tượng Phượng cho Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Cần Thơ để tiếp tục điều tra và làm rõ theo quy định.