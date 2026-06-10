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Pháp luật

4 người Việt Nam tham gia đường dây rửa tiền ở Campuchia

Q.Nhật

(NLĐO) - Những người này tham gia vào đường dây rửa tiền do các đối tượng người Trung Quốc điều hành tại Campuchia với tổng giá trị hơn 564,5 tỉ đồng.

Ngày 10-6, TAND khu vực 3 - Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 4 bị cáo gồm Trần Khánh Nhung (SN 2006, trú Quảng Ninh), Vì Thị Cúc (SN 1989, trú Sơn La), Sỳ Ngọc Dung (SN 1972, trú Đồng Nai) và Tôn Thất Danh (SN 1997, trú Đồng Nai) về tội "Rửa tiền".

4 người Việt Nam tham gia đường dây rửa tiền có "trụ sở" ở Campuchia - Ảnh 1.

Các bị cáo tại phiên toà xét xử tội rửa tiền.

Theo cáo trạng, các bị cáo tham gia vào đường dây rửa tiền do các đối tượng người Trung Quốc điều hành tại Campuchia. Nhóm này sử dụng hàng chục tài khoản ngân hàng đứng tên người Việt Nam để tiếp nhận, luân chuyển dòng tiền có nguồn gốc bất hợp pháp nhằm che giấu nguồn gốc tài sản phạm tội.

Kết quả điều tra xác định ngày 12-5-2025, ông Nguyễn Thanh Hùng (trú TP Huế) nhận cuộc gọi từ đối tượng giả danh cán bộ thuế, hướng dẫn cài đặt ứng dụng eTax Mobile. Sau khi thực hiện theo yêu cầu, tài khoản ngân hàng của nạn nhân bị chiếm đoạt 731 triệu đồng.

Tương tự, ngày 28-5-2025, bà Lê Thị Sen (trú TP Huế) cũng bị các đối tượng giả danh nhân viên thuế mời cài đặt ứng dụng và mất hơn 1,188 tỉ đồng. Số tiền sau đó được chuyển qua nhiều tài khoản nhằm hợp thức hóa nguồn tiền bất hợp pháp.

Cơ quan tố tụng xác định Trần Khánh Nhung giữ vai trò đáng kể trong tổ chức rửa tiền mang tên "68" hoạt động tại Campuchia, trực tiếp tiếp nhận, quản lý các tài khoản ngân hàng của nhân viên thực hiện quét sinh trắc học và điều phối luân chuyển dòng tiền. Bị cáo phải chịu trách nhiệm đối với số tiền rửa tiền là 1,23 tỉ đồng và thu lợi bất chính hơn 85 triệu đồng.

Vì Thị Cúc mở và cung cấp 9 tài khoản ngân hàng cho đường dây, trực tiếp quét sinh trắc học để hoàn tất giao dịch chuyển tiền bất hợp pháp, liên quan số tiền hơn 1,23 tỉ đồng và hưởng lợi hơn 39 triệu đồng.

Sỳ Ngọc Dung cung cấp 8 tài khoản ngân hàng, thực hiện các thao tác xác thực sinh trắc học cho các giao dịch chuyển tiền bất hợp pháp với tổng số tiền 731 triệu đồng, hưởng lợi 40 triệu đồng.

Trong khi đó, Tôn Thất Danh cung cấp 10 tài khoản ngân hàng cho công ty do người Trung Quốc điều hành tại Campuchia, trực tiếp tham gia rửa số tiền 499 triệu đồng và thu lợi 72 triệu đồng.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng sao kê 26 tài khoản ngân hàng của các bị cáo, phát hiện 43.510 giao dịch với tổng giá trị hơn 564,5 tỉ đồng. Các giao dịch có đặc điểm tiền quay vòng liên tục, số dư thấp nhưng tần suất lớn nhằm che giấu nguồn gốc tài sản.

HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo đã xâm phạm nghiêm trọng trật tự quản lý kinh tế trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng, tiếp tay cho các hoạt động lừa đảo trên không gian mạng, gây khó khăn cho việc điều tra và thu hồi tài sản cho bị hại.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Trần Khánh Nhung 11 năm tù; Vì Thị Cúc 10 năm 6 tháng tù; Sỳ Ngọc Dung 10 năm tù và Tôn Thất Danh 6 năm tù cùng về tội "Rửa tiền". Ngoài án tù, các bị cáo còn bị buộc nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính để sung công quỹ nhà nước.

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