Tuyển Anh đánh bại Croatia trong "cơn mưa bàn thắng" ở Texas

Cuộc đối đầu được chờ đợi nhất bảng L FIFA World Cup 2026 giữa đội tuyển Anh và Croatia đã diễn ra đúng với kỳ vọng của người hâm mộ. Trên sân vận động tại bang Texas (Mỹ), hai đội tạo nên màn rượt đuổi tỉ số hấp dẫn với 6 bàn thắng được ghi, trước khi tuyển Anh giành chiến thắng chung cuộc 4-2 trong ngày ra quân, sau cú đúp bàn thắng của Harry Kane và pha lập công đến từ Bellingham, Rashford.

Đây không chỉ là màn tái ngộ của hai đối thủ nhiều duyên nợ ở các giải đấu lớn mà còn là dịp để "Tam sư" khẳng định tham vọng chinh phục chiếc cúp vàng thế giới sau nhiều năm lỡ hẹn. Dưới sự dẫn dắt của HLV Thomas Tuchel, tuyển Anh cho thấy sự hiệu quả đáng nể trong khâu tấn công cùng bản lĩnh xử lý tình huống ở những thời điểm quyết định.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, hai đội đã nhập cuộc với tốc độ cao. Croatia, dù không còn sở hữu thế hệ vàng từng vào chung kết World Cup 2018, vẫn duy trì lối chơi kỹ thuật và khả năng kiểm soát bóng đặc trưng. Đại diện vùng Balkan nhiều lần khiến hàng thủ Anh gặp khó khăn bằng những pha phối hợp trung lộ sắc bén.

Tuy nhiên, đội tuyển Anh lại sở hữu thứ vũ khí mà Croatia còn thiếu: sự bùng nổ của các ngôi sao tấn công. Những tình huống chuyển đổi trạng thái nhanh, các pha lên bóng ở hai biên và khả năng dứt điểm đa dạng giúp "Tam sư" liên tục tạo ra sóng gió trước khung thành đối phương.

Trận đấu trở nên hấp dẫn khi hai đội thay nhau ghi bàn. Mỗi lần Croatia tìm được bàn gỡ, tuyển Anh lại nhanh chóng đáp trả bằng những pha tấn công chất lượng. Đặc biệt, tiền vệ Jude Bellingham tiếp tục chứng minh vai trò thủ lĩnh thế hệ mới khi ghi bàn quan trọng giúp đội nhà tái lập lợi thế trong hiệp hai.

Không chỉ Bellingham, hàng công tuyển Anh còn cho thấy chiều sâu lực lượng đáng nể. HLV Tuchel liên tục thực hiện những điều chỉnh nhân sự nhằm duy trì áp lực lên phần sân Croatia. Những sự thay đổi từ băng ghế dự bị giúp tốc độ trận đấu luôn được giữ ở mức cao, khiến đại diện Đông Âu không thể tổ chức phòng ngự chắc chắn như mong muốn.

Với Croatia, thất bại này để lại nhiều tiếc nuối bởi họ đã có những thời điểm thi đấu ngang ngửa với đối thủ. Dẫu vậy, việc để lộ nhiều khoảng trống nơi hàng thủ và không thể kiểm soát các tình huống phản công đã khiến đội bóng áo caro phải trả giá đắt. Đây sẽ là bài học quan trọng cho thầy trò HLV Zlatko Dalic trong chặng đường còn lại của vòng bảng.

Chiến thắng 4-2 giúp tuyển Anh tạm thời chiếm lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé đi tiếp tại bảng L. Quan trọng hơn, màn trình diễn trước Croatia cho thấy "Tam sư" đang sở hữu sự cân bằng giữa sức trẻ và kinh nghiệm, giữa chất lượng ngôi sao và tính tập thể. Nếu duy trì được phong độ này, đội bóng xứ sở sương mù hoàn toàn có thể trở thành ứng viên nặng ký cho chức vô địch World Cup 2026.

Trong khi đó, Croatia vẫn còn cơ hội sửa sai. Với bản lĩnh của một đội tuyển thường xuyên tạo nên bất ngờ ở các giải đấu lớn, hành trình của đội bóng áo caro tại World Cup năm nay chắc chắn chưa dừng lại sau trận thua nhiều cảm xúc tại Texas.