Quốc tế

Tuyên bố Iran "mất sạch", ông Donald Trump nói về "tình huống xấu" với Mỹ

Tâm Nguyễn

(NLĐO) - Cục diện Trung Đông rung chuyển khi Israel mở rộng quy mô tấn công, Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục phát ngôn về Iran khiến dư luận "dậy sóng"

Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục khiến dư luận xôn xao với tuyên bố trên tạp chí TIME hôm 5-3, rằng ông muốn tham gia lựa chọn nhà lãnh đạo mới ở Iran; đồng thời cảnh báo người dân Mỹ cần chuẩn bị những kịch bản tồi tệ nhất.

Khi đại diện tạp chí TIME bày tỏ lo ngại về hành động trả đũa nhắm đến người Mỹ, Tổng thống Donald Trump thẳng thắn thừa nhận: "Tôi đoán là có. Khi đi đến chiến sự, một số người sẽ phải ngã xuống".

Tuyên bố Iran "mất sạch", ông Trump có yêu cầu gây sốc - Ảnh 1.

Người dân Iran tưởng nhớ cố Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei ngày 4-3. Ảnh: iranintl.com

Ông Donald Trump cho biết chính quyền Mỹ đang chuẩn bị kế hoạch đối phó mọi tình huống xấu có thể xảy ra.

Tổng thống Mỹ khẳng định cuộc chiến với Iran không có thời hạn kết thúc cố định. Tuy nhiên, điều kiện để ông "dừng tay" là Iran có một nhà lãnh đạo mới thân Mỹ.

"Tôi sẽ yêu cầu quyền tham gia lựa chọn lãnh đạo mới ở Iran. Họ có thể chọn nhưng chúng tôi muốn đảm bảo đó là người phù hợp với lợi ích nước Mỹ" - ông chủ Nhà Trắng nêu rõ.

Song song đòn đánh quân sự, ông Donald Trump tiếp tục kêu gọi loại bỏ hoàn toàn cấu trúc lãnh đạo hiện tại ở Iran.

Tuyên bố Iran "mất sạch", ông Trump có yêu cầu gây sốc - Ảnh 2.

Nhân viên y tế đưa thi thể các thủy thủ Iran thiệt mạng sau khi tàu chiến IRIS Dena gặp nạn ngoài khơi Sri Lanka. Ảnh: AP

Đáng nói, Tổng thống Mỹ thẳng thừng bác bỏ khả năng ông Mojtaba Khamenei - con trai Đại giáo chủ đã khuất Ali Khamenei - trở thành người kế vị.

Trước câu hỏi về việc triển khai bộ binh, Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh việc đổ bộ Iran lúc này là "lãng phí thời gian" vì theo ông, nước này đã "mất hết".

Dù đánh giá cuộc chiến có thể chỉ kéo dài khoảng 4 tuần cũng như việc đổ bộ là không cần thiết, ông Donald Trump không loại trừ khả năng đưa bộ binh vào Iran nếu tình thế bắt buộc, theo báo The Daily Mail.

Phát biểu trên đài NBC News, ông Donald Trump khẳng định quân đội Mỹ đang xóa sổ hoàn toàn khả năng tái thiết quân sự của Iran.

Theo thông tin từ Đô đốc Brad Cooper, Chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), từ lúc chiến dịch "Epic Fury" bắt đầu cách đây khoảng 1 tuần, hơn 30 tàu chiến Iran đã bị đánh chìm hoặc phá hủy.

Đáng chú ý, hải quân Mỹ đã nhấn chìm tàu chủ lực IRIS Shahid Soleimani khiến 87 thủy thủ Iran thiệt mạng. Quân đội Mỹ cũng vừa thiêu rụi tàu sân bay dành cho máy bay không người lái IRIS Shahid Bagheri.

Mỹ đánh chìm hơn 30 tàu Iran, ông Donald Trump ra tối hậu thư (Clip: Xuân Huy - Thanh Long)

Không chỉ vậy, quân đội Mỹ còn theo đuổi chiến lược "triệt hạ tận gốc" bằng chiến thuật dội bom từ máy bay ném bom chiến lược B-2 xuống nhiều bệ phóng tên lửa đạn đạo ẩn sâu dưới lòng đất cùng cơ sở chỉ huy không gian Tehran. 

"Chúng tôi không chỉ tiêu hủy những gì họ đang có, chúng tôi đang hủy hoại khả năng xây dựng lại trong tương lai" - Đô đốc Cooper nhấn mạnh.

Khi Mỹ tăng tốc chiến dịch quân sự, quân đội Israel cũng phát động làn sóng tấn công quy mô lớn vào Tehran và Beirut - thủ đô Lebanon, sau khi Iran nã hàng loạt tên lửa, máy bay không người lái xuống nhiều quốc gia láng giềng, như Kuwait, Qatar, Ả Rập Saudi, Bahrain...

Tin liên quan

Iran nói đánh trúng tàu sân bay Mỹ, bác tin đóng eo biển Hormuz

(NLĐO) - Iran tuyên bố tấn công tàu sân bay USS Abraham Lincoln của Mỹ trên biển Oman, đồng thời bác tin đóng cửa eo biển huyết mạch Hormuz.

VIDEO: Người Việt tại UAE kể chuyện giữa căng thẳng Trung Đông

(NLĐO) - Trước tin đồn hoảng loạn, nhiều người Việt tại Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) khẳng định mọi việc vẫn bình thường giữa xung đột Iran.

VIDEO: Mưa tên lửa siêu nặng của Iran "xuyên thủng 7 lớp phòng thủ" của Israel

(NLĐO) - Căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang khi Iran tuyên bố phóng loạt tên lửa đạn đạo hạng siêu nặng Khorramshahr- 4 vào Israel.

