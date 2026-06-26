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Tuyển Đức phung phí cơ hội, nhận thất bại sốc trước Ecuador

Đào Tùng (theo FIFA, The Sun)

(NLĐO) – Dẫn bàn ngay từ phút thứ 2 và kiểm soát thế trận phần lớn thời gian nhưng tuyển Đức vẫn thua ngược 1-2 trước Ecuador bằng màn trình diễn tệ hại.

Không còn động lực đua tranh điểm số trong khi vẫn phải tính toán đến các đối thủ tiếp theo, tuyển Đức đưa người xem đi từ bất ngờ này đến thất vọng khác. Nhìn cách bố trí đội hình xuất phát gồm nhiều cầu thủ trụ cột của HLV Julian Nagelsman, ai cũng nghĩ đến việc tuyển Đức hướng đến một chiến thắng tưng bừng nữa tại New Jersey mà không ngờ phải nhận một cú lừa…


Tuyển Đức khởi đầu không thể thuận lợi hơn khi Leroy Sane mở tỉ số ngay ở phút thứ 2. Nhận đường kiến tạo của Florian Wirtz, tiền đạo đang khoác áo Bayern Munich tung cú sút chìm hiểm hóc từ ngoài vòng cấm, đánh bại thủ môn Hernan Galindez.

Tuyển Đức phung phí cơ hội, nhận thất bại sốc trước Ecuador - Ảnh 1.

Bàn thắng sớm tưởng như sẽ mở ra một trận đấu dễ dàng cho đoàn quân của HLV Julian Nagelsmann. Đức kiểm soát bóng vượt trội, có thời điểm lên tới 76%, liên tục dồn ép đối phương và tạo ra nhiều pha hãm thành. Tuy nhiên, sự bế tắc trong khâu dứt điểm tiếp tục trở thành căn bệnh khó chữa của "Cỗ xe tăng".

Tuyển Đức phung phí cơ hội, nhận thất bại sốc trước Ecuador - Ảnh 2.

Tấn công thiếu sắc bén, hàng thủ tuyển Đức thường xuyên phạm sai lầm chết người

Trong khi Kai Havertz, Jamal Musiala rồi Felix Nmecha lần lượt bỏ lỡ cơ hội, Ecuador chỉ cần một khoảnh khắc tỏa sáng để đưa trận đấu về vạch xuất phát. Phút 9, Nilson Angulo tung cú sút xa tuyệt đẹp từ ngoài vòng cấm, bóng găm vào góc thấp khung thành khiến thủ môn Manuel Neuer hoàn toàn bất lực.


Tuyển Đức phung phí cơ hội, nhận thất bại sốc trước Ecuador - Ảnh 3.

Nilson Angulo gỡ hòa cho Ecuador

Bước sang hiệp hai, Đức thêm một lần hụt hẫng khi trọng tài ban đầu cho hưởng phạt đền sau pha phạm lỗi của Joel Ordonez. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, quyết định này bị hủy bỏ.

Bàn thua thứ nhì của tuyển Đức

Dù vậy, đây không thể là lý do để biện minh cho màn trình diễn kém hiệu quả của đội bóng châu Âu. Leroy Sane bỏ lỡ pha đối mặt ở phút 76, còn Florian Wirtz, Deniz Undav hay Pascal Gross đều không thể chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng.

Tuyển Đức phung phí cơ hội, nhận thất bại sốc trước Ecuador - Ảnh 4.

"Thần tài" Deniz Undav (26) cũng không thể cứu thua cho tuyển Đức

Sự phung phí ấy nhanh chóng phải trả giá. Phút 77, từ một tình huống phạt góc, Kevin Rodriguez dứt điểm buộc hậu vệ Đức phá bóng ngay trên vạch vôi. Ngay sau đó, Gonzalo Plata có mặt đúng lúc để đá bồi cận thành, ấn định chiến thắng 2-1 cho Ecuador.

Tuyển Đức phung phí cơ hội, nhận thất bại sốc trước Ecuador - Ảnh 5.

Gonzalo Plata (19) ghi bàn quyết định cho Ecuador

Những phút cuối trận, Đức dồn toàn bộ đội hình lên tấn công nhưng vẫn bất lực trước hàng phòng ngự kín kẽ của đại diện Nam Mỹ. Các cú dứt điểm của Undav rồi Gross đều đi thiếu chính xác, khép lại một buổi tối đáng quên.

Tuyển Đức phung phí cơ hội, nhận thất bại sốc trước Ecuador - Ảnh 6.

Ecuador lách mình qua khe cửa hẹp, quyết giành vé vào vòng 32

Đây là thất bại phản ánh rõ những vấn đề của tuyển Đức: cầm bóng nhiều nhưng thiếu ý tưởng ở một phần ba sân đối phương, dứt điểm kém hiệu quả và trả giá đắt chỉ sau vài khoảnh khắc mất tập trung. 

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