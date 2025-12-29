Tuyên dương 185 gương “người tốt, việc tốt” ở Đồng Nai

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Tuyên dương 185 gương “người tốt, việc tốt” ở Đồng Nai

Nguyễn Tuấn

(NLĐO) - Nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, những tấm gương điển hình ở cơ sở đã nhân rộng, góp phần lan tỏa các giá trị nhân văn, khơi dậy tinh thần đoàn kết

Ngày 29-12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức tổng kết Chương trình 7 và tuyên dương gương "người tốt, việc tốt" năm 2025.

Tuyên dương gương người tốt việc tốt ở Đồng Nai năm 2025 - Ảnh 1.

Các gương điển hình giao lưu những cách làm hay, kinh nghiệm quý

Theo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đồng Nai, công tác triển khai thực hiện Chương trình 7 - “Người tốt, việc tốt” năm 2025 được các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả.

Việc phát hiện, biểu dương, nhân rộng gương điển hình thực hiện ngày càng bài bản, thực chất, có trọng tâm, trọng điểm; tiêu chí tuyên dương, khen thưởng đã rõ ràng, cụ thể, dễ áp dụng hơn. Trên cơ sở tiêu chí do Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy xây dựng, các địa phương, đơn vị đã rà soát, đánh giá và tuyên dương, khen thưởng 768 gương “người tốt, việc tốt”.

Cụ thể, Ban Chủ nhiệm Chương trình 7 cấp tỉnh đã tiếp nhận hồ sơ đủ điều kiện khen thưởng của 89/99 đơn vị, với tổng số 185 gương điển hình đề nghị khen thưởng cấp tỉnh. Qua rà soát, có 48 tập thể và 37 cá nhân đầy đủ các tiêu chí để đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai tặng Bằng khen; 18 tập thể và 81 cá nhân được đề nghị Ban Tuyên giáo và Ban Dân vận Tỉnh ủy tặng giấy khen.

Nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, những tấm gương điển hình ở cơ sở đã được phát hiện, nhân rộng, góp phần lan tỏa các giá trị nhân văn, khơi dậy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và nghĩa tình trong cộng đồng. Trong đó, điển hình như các mô hình: “Chính quyền thân thiện”, “Buổi sáng với nhân dân; “Camera an ninh”, “Việc phố, việc làng, đất vàng cũng hiến", “Khu dân cư kiểu mới sáng-xanh-sạch-đẹp”.

Tuyên dương gương người tốt việc tốt ở Đồng Nai năm 2025 - Ảnh 3.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai và các đại biểu tham dự buổi lễ

Tuyên dương gương người tốt việc tốt ở Đồng Nai năm 2025 - Ảnh 4.

Nhiều tập thể, cá nhân được tuyên dương

Cũng tại buổi lễ tuyên dương, lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy phát động phong trào thi đua thực hiện Chương trình 7 năm 2026 với tinh thần “Chủ động-sáng tạo-lan tỏa-nghĩa tình”.

Đặc biệt, mong muốn 185 tấm gương điển hình cấp tỉnh được tuyên dương lần này và 768 gương người tốt, việc tốt đã được tuyên dương ở các cấp sẽ tiếp tục giữ vững ngọn lửa nhiệt huyết, thực sự là những hạt nhân nòng cốt để lan tỏa những điều tử tế đến cộng đồng.

Đồng thời, kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh hãy bắt đầu hành trình xây dựng “người tốt, việc tốt” từ những việc làm nhỏ nhất. Một hành động nhặt rác bảo vệ môi trường, một cử chỉ giúp đỡ người hoạn nạn, một sáng kiến nhỏ trong lao động..., tất cả đều đáng trân trọng.

Tin liên quan

Quận Tân Bình biểu dương 129 gương "Người tốt - việc tốt"

Quận Tân Bình biểu dương 129 gương "Người tốt - việc tốt"

(NLĐO) - Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Tân Bình còn trao tặng 14 kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc"; trao tặng 2 bằng khen của UBND TP HCM, 7 bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM.

Tác phẩm về chân dung một nguyên lãnh đạo TP HCM đoạt giải nhất cuộc thi “Người tốt - Việc tốt”

(NLĐO) - Cuộc thi phóng sự - ký sự báo chí "Người tốt - Việc tốt" do Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức đã tạo dấu ấn và lan tỏa mạnh mẽ những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.

Biểu dương điển hình tiên tiến, người tốt - việc tốt, vinh danh 10 “Công dân Thủ đô ưu tú”

(NLĐO) - 10 công dân Thủ đô ưu tú và 858 cá nhân người tốt việc tốt đã được vinh danh

phong trào thi đua tỉnh đồng nai người tốt việc tốt giá trị nhân văn lễ tuyên dương Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo