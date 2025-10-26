Tuyên dương 80 điển hình tại Đại hội thi đua yêu nước CNVC-LĐ toàn quốc lần thứ XI

Sáng 26-10, tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô (Hà Nội), Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức Đại hội thi đua yêu nước công nhân, viên chức - lao động (CNVC-LĐ) toàn quốc lần thứ XI, giai đoạn 2025-2030.

Ông Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam - cùng các đại biểu dự Đại hội thi đua yêu nước CNVC-LĐ lần thứ XI. Ảnh: Hải Nguyễn

Dự chương trình có ông Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; lãnh đạo các ban, bộ, ngành và 400 đại biểu ưu tú, đại diện cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc, những tấm gương tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước của tổ chức Công đoàn 5 năm qua - trong đó có 80 điển hình tiên tiến xuất sắc tiêu biểu (37 tập thể, 43 cá nhân) được tôn vinh tại đại hội.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam - khẳng định Đại hội thi đua yêu nước CNVC-LĐ lần thứ XI là sự kiện chính trị trọng đại, ngày hội lớn của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam, nơi hội tụ, biểu dương và tôn vinh những tập thể, cá nhân tiêu biểu, những bông hoa đẹp trong vườn hoa "người tốt, việc tốt", đại diện cho trí tuệ và khát vọng vươn lên của hàng chục triệu đoàn viên, CNVC-LĐ trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Các đại biểu tham dự Đại hội thi đua yêu nước

Theo ông Nguyễn Đình Khang, quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về đổi mới thi đua khen thưởng, nhận thức rõ vị trí, vai trò và trách nhiệm của mình, trong những năm qua, tổ chức Công đoàn Việt Nam luôn coi trọng, thường xuyên quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong CNVC-LĐ.

Các phong trào thi đua yêu nước trong CNVC-LĐ tiếp tục được phát triển cả bề rộng và chiều sâu, làm cho thi đua thực sự là đòn bẩy, là động lực tinh thần to lớn, cổ vũ động viên đông đảo công nhân, viên chức, lao động phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo, tinh thần dám nghĩ dám làm, kiên quyết khắc phục khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu

Ông Nguyễn Đình Khang cho biết 5 năm qua, phát huy truyền thống thi đua ái quốc, bản chất tiên phong của giai cấp công nhân, với tinh thần "càng khó khăn thì càng phải thi đua", Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, vận động, thu hút hàng triệu công nhân, viên chức, lao động ở tất cả các ngành nghề, địa phương, cơ sở, trong mọi thành phần kinh tế tham gia, góp phần tích cực thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa vì mục tiêu xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Qua các phong trào thi đua, đã xuất hiện hàng ngàn tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, nhiều người trong số đó được khen thưởng các hình thức cao quý. Đó đều là những tấm gương tiêu biểu, minh chứng sống động cho truyền thống yêu nước, tinh thần cách mạng của giai cấp công nhân Việt Nam anh hùng, là những tấm gương sáng để mọi người học tập, noi theo, những bông hoa đẹp nhất trong vườn hoa "người tốt, việc tốt".

Anh hùng Lao động Phạm Tiến Duẩn tham luận. Ảnh: Hải Nguyễn

Tham luận tại đại hội, Anh hùng Lao động Phạm Tiến Duẩn, thợ bậc 5/5, Phân xưởng Khai thác 14, Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin (Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam), cho biết hơn 20 năm gắn bó với nghề thợ mỏ, anh luôn tâm niệm: "Thành công bắt đầu từ những điều nhỏ nhất". Từ suy nghĩ giản dị ấy, anh đã từng bước khẳng định mình, trở thành tấm gương điển hình trong phong trào thi đua lao động sáng tạo của thợ mỏ vùng than. Bước chân vào nghề với tấm bằng sơ cấp khai thác mỏ hầm lò, anh Phạm Đình Duẩn sớm nhận ra: Để trụ vững với nghề, người thợ mỏ phải không ngừng học hỏi, rèn luyện và kỷ luật trong từng hành động. "Tôi luôn tự hỏi mỗi ngày: Hôm nay mình đã làm được gì và làm thế nào để tốt hơn ngày hôm qua"- anh kể.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tặng Giấy chứng nhận và biểu trưng cho các tập thể được tuyên dương. Ảnh: Hải Nguyễn

Trải qua hơn 20 năm trong nghề, từ người thợ mới đến Tổ trưởng sản xuất, anh Phạm Đình Duẩn cùng đồng nghiệp luôn lấy tinh thần đoàn kết làm kim chỉ nam. "Một tập thể mạnh là tập thể biết tập hợp sức mạnh của từng người để cùng nhau tiến bộ"- anh chia sẻ. Nhờ đó, tổ sản xuất của anh 10 năm liền không để xảy ra tai nạn, không có sự cố thiết bị, luôn vượt kế hoạch 20-30%, đời sống và thu nhập của công nhân ngày càng được cải thiện.

Từ thực tiễn sản xuất, nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của anh đã được Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và Tổng Liên đoàn ghi nhận, mang lại hiệu quả làm lợi hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Với những đóng góp không ngừng, anh Phạm Đình Duẩn được vinh danh Anh hùng Lao động, một phần thưởng cao quý của Nhà nước. Với anh, danh hiệu ấy không chỉ là niềm tự hào mà còn là trách nhiệm để tiếp tục phấn đấu, xứng đáng với truyền thống "Kỷ luật và Đồng tâm" của người thợ mỏ Việt Nam anh hùng.

Ông Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam - phát biểu chỉ đạo

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến ghi nhận, nhiệt liệt biểu dương và trân trọng cảm ơn những đóng góp to lớn của tổ chức công đoàn, CNVC-LĐ trong cả nước trong các phong trào đua yêu nước trong thời gian vừa qua. Ông Đỗ Văn Chiến cũng gửi lời thăm hỏi thân thiết tới hàng triệu đoàn viên, công nhân, người lao động cả nước đang miệt mài lao động sáng tạo, đóng góp công sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ông Đỗ Văn Chiến cho biết đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên mới xây dựng đất nước phát triển giàu mạnh, thịnh vượng, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang ra sức thi đua phấn đấu để đạt được mục tiêu kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, nước ta trở thành nước phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; 100 năm thành lập nước, nước ta trở thành nước phát triển thu nhập cao.

Để đạt được mục tiêu đó, chúng ta phải đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; triển khai đồng bộ các đột phá chiến lược; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; khơi dậy mạnh mẽ ý thức khát vọng của con người Việt Nam.

"Tôi mong muốn và đề nghị tổ chức công đoàn cần đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua yêu nước trong CNVC-LĐ, đổi với tư duy nội dung và phương thức tổ chức các phong trào thi đua với tinh thần đổi mới sáng tạo là động lực, chuyển đổi số là phương thức, năng suất lao động là thúc no đời sống nâng cao, việc làm bền vững là mục tiêu của các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, người lao động"- ông Đỗ Văn Chiến nói.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, ông Nguyễn Đình Khang đã phát động phong trào thi đua yêu nước trong CNVC-LĐ cả nước giai đoạn 2025-2030 với chủ đề "Thi đua đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, nâng cao năng suất lao động, vững tin cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới". Ông Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, đại diện cho công nhân lao động cả nước phát biểu hưởng ứng phong trào thi đua. Đại hội cũng đã thông qua danh sách đại biểu đi dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.



