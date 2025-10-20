HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Lao động

Tuyển không giới hạn lao động sang Nhật Bản làm việc, đài thọ mọi chi phí

Huỳnh Như

(NLĐO) - Trung tâm Lao động ngoài nước vừa thông báo tuyển chọn không giới hạn thực tập sinh nam đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản

Trung tâm Lao động ngoài nước (Colab), Bộ Nội vụ vừa thông báo tuyển chọn thực tập sinh nam tham gia Chương trình IM Japan – đợt 4 năm 2025. Đây là chương trình được triển khai theo Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Nội vụ Việt Nam và Tổ chức Phát triển Nhân lực Quốc tế Nhật Bản (IM Japan) về đào tạo và đưa thực tập sinh Việt Nam sang thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản.

Tuyển không giới hạn lao động sang Nhật Bản làm việc, đài thọ mọi chi phí - Ảnh 1.

Nhật Bản hiện khan hiếm trầm trọng lao động trong các ngành sản xuất chế tạo và xây dựng

Chương trình tuyển chọn được triển khai trên phạm vi toàn quốc, tập trung vào 2 nhóm ngành chính là sản xuất chế tạo và xây dựng, không giới hạn chỉ tiêu.

Tuyển không giới hạn lao động sang Nhật Bản làm việc, đài thọ mọi chi phí - Ảnh 2.

Người lao động tham gia chương trình giáo dục định hướng trước khi sang Nhật Bản làm việc

Đối tượng dự tuyển có độ tuổi từ 18 đến 30 (sinh trong khoảng từ năm 1995 - 2007). Ngoài ra, ứng viên tham gia chương trình phải đáp ứng các điều kiện sau: Tốt nghiệp THPT hoặc trình độ tương đương trở lên; có chiều cao từ 1m50 trở lên, cân nặng phù hợp với chiều cao; không có hình xăm (kể cả hình xăm đã xóa), không bị dị tật hoặc sẹo ảnh hưởng đến khả năng vận động, có đủ sức khỏe để làm việc ở nước ngoài, có đạo đức tốt, ý thức kỷ luật cao, không có tiền án, tiền sự; chưa từng tham gia các chương trình thực tập sinh tại Nhật Bản, cũng như chưa từng cư trú hoặc làm việc bất hợp pháp tại nước ngoài….

Thời gian tiếp nhận hồ sơ đến hết ngày 31-12-2025, với hồ sơ gửi qua đường bưu điện, thời hạn tiếp nhận sẽ được tính theo dấu bưu điện.

Tuyển không giới hạn lao động sang Nhật Bản làm việc, đài thọ mọi chi phí - Ảnh 3.

Người lao động sang Nhật Bản làm việc theo Chương trình IM Japan

Người lao động có nhu cầu tham gia chương trình có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại Colab, địa chỉ số 1 Trịnh Hoài Đức, phường Ô Chợ Dừa, TP Hà Nội. Mọi thông tin chính thức về chương trình được công khai trên trang www.colab.gov.vn. Ứng viên có thể liên hệ qua số điện thoại 024.73030199 (máy lẻ 118) để được tư vấn và hỗ trợ.

Tin liên quan

Nhật Bản thu hút mạnh lao động Việt Nam “xuất ngoại”

Nhật Bản thu hút mạnh lao động Việt Nam “xuất ngoại”

(NLĐO) - Nhật Bản hiện có hơn 3,95 triệu người nước ngoài cư trú, tăng 5% so với cuối năm 2024 - mức cao kỷ lục, trong đó người Việt Nam chiếm tỉ lệ lớn

Lao động Việt có thêm kênh tìm việc chính thống tại Nhật Bản

(NLĐO) - Đây là bước tiến quan trọng trong quá trình số hóa quy trình phái cử lao động Việt Nam sang Nhật Bản

Nhật Bản thay thế chương trình thực tập sinh kỹ thuật từ ngày 1-4-2027

(NLĐO) - Nhật Bản sẽ thay thế chương trình thực tập sinh kỹ thuật từ ngày 1-4-2027 bằng một cơ chế mới

Nhật Bản lao động thực tập sinh thực tập kỹ thuật Chương trình IM Japan người lao động
