Tuyển không giới hạn lao động sang Nhật Bản làm việc, đài thọ mọi chi phí

Trung tâm Lao động ngoài nước (Colab), Bộ Nội vụ vừa thông báo tuyển chọn thực tập sinh nam tham gia Chương trình IM Japan – đợt 4 năm 2025. Đây là chương trình được triển khai theo Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Nội vụ Việt Nam và Tổ chức Phát triển Nhân lực Quốc tế Nhật Bản (IM Japan) về đào tạo và đưa thực tập sinh Việt Nam sang thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản.

Nhật Bản hiện khan hiếm trầm trọng lao động trong các ngành sản xuất chế tạo và xây dựng

Chương trình tuyển chọn được triển khai trên phạm vi toàn quốc, tập trung vào 2 nhóm ngành chính là sản xuất chế tạo và xây dựng, không giới hạn chỉ tiêu.

Người lao động tham gia chương trình giáo dục định hướng trước khi sang Nhật Bản làm việc

Đối tượng dự tuyển có độ tuổi từ 18 đến 30 (sinh trong khoảng từ năm 1995 - 2007). Ngoài ra, ứng viên tham gia chương trình phải đáp ứng các điều kiện sau: Tốt nghiệp THPT hoặc trình độ tương đương trở lên; có chiều cao từ 1m50 trở lên, cân nặng phù hợp với chiều cao; không có hình xăm (kể cả hình xăm đã xóa), không bị dị tật hoặc sẹo ảnh hưởng đến khả năng vận động, có đủ sức khỏe để làm việc ở nước ngoài, có đạo đức tốt, ý thức kỷ luật cao, không có tiền án, tiền sự; chưa từng tham gia các chương trình thực tập sinh tại Nhật Bản, cũng như chưa từng cư trú hoặc làm việc bất hợp pháp tại nước ngoài….

Thời gian tiếp nhận hồ sơ đến hết ngày 31-12-2025, với hồ sơ gửi qua đường bưu điện, thời hạn tiếp nhận sẽ được tính theo dấu bưu điện.

Người lao động sang Nhật Bản làm việc theo Chương trình IM Japan

Người lao động có nhu cầu tham gia chương trình có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại Colab, địa chỉ số 1 Trịnh Hoài Đức, phường Ô Chợ Dừa, TP Hà Nội. Mọi thông tin chính thức về chương trình được công khai trên trang www.colab.gov.vn. Ứng viên có thể liên hệ qua số điện thoại 024.73030199 (máy lẻ 118) để được tư vấn và hỗ trợ.