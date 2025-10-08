Tuyển Nepal mang chân sút từng thi đấu ở Tây Ban Nha, sẵn sàng chạm trán tuyển Việt Nam

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Tuyển Nepal mang chân sút từng thi đấu ở Tây Ban Nha, sẵn sàng chạm trán tuyển Việt Nam

Tường Phước

(NLĐO) - Đội tuyển Nepal mang theo 23 cầu thủ, có mặt tại phường Thủ Dầu Một, TP HCM từ khuya 7-10, chuẩn bị bước vào trận đấu với tuyển Việt Nam.

Tuyển Nepal sẽ thi đấu hai lượt trận vòng loại Asian Cup 2027, chạm trán tuyển Việt Nam, diễn ra tại TP HCM. Đội bóng khu vực Nam Á sở hữu 2 trụ cột giàu kinh nghiệm thi đấu quốc tế, gồm thủ môn Kiran Chemjong và tiền đạo Anjan Bista.

Thủ môn Kiran Chemjong đã thi đấu 107 trận trong màu áo tuyển Nepal, trong khi tiền đạo Anjan Bista ghi 13 bàn sau 70 trận cho đội tuyển nước này. Anjan Bista 27 tuổi, từng khoác áo các cấp đội tuyển Nepal, đoạt danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Nepal năm 2016. Tiền đạo sinh năm 1998 cũng thi đấu ở nhiều CLB tại Nepal, Ấn Độ, Qatar, Bangladesh và Tây Ban Nha.

Tuyển Nepal mang tiền đạo chủ lực, sẵn sàng chạm trán tuyển Việt Nam - Ảnh 1.

Tiền đạo Anjan Bista (giữa)

Mệt mỏi sau chuyến bay dài nhưng toàn đội được ban tổ chức đón tiếp chu đáo nên đã phần nào hồi phục thể trạng, sẵn sàng ra sân tập luyện, làm quen sân bãi, điều kiện thời tiết thi đấu tại TP HCM.

Theo kế hoạch, đại diện đội tuyển Nepal sẽ có buổi họp kỹ thuật diễn ra lúc 15 giờ ngày 8-10. Sau đó, HLV trưởng Matt Ross và cầu thủ Kiran Kumar Limbu tham dự họp báo trước trận tại sân Gò Đậu. Đội tuyển Nepal cũng có một giờ tập làm quen sân diễn ra cùng ngày.

Trận đấu lượt đi giữa tuyển Việt Nam và Nepal diễn ra lúc 19 giờ 30 ngày 9-10 và trận tái đấu giữa đôi bên được tổ chức trên sân Thống Nhất lúc 19 giờ 30 ngày 14-10.

Sau 2 lượt đấu toàn thua, Nepal tạm đứng cuối bảng F. Trong khi đó, tuyển Việt Nam xếp nhì bảng với 3 điểm, kém hơn Malaysia 3 điểm. Đội đứng nhất bảng đấu chung cuộc sẽ giành tấm vé tham dự vòng chung kết Asian Cup 2027 diễn ra tại Ả Rập Saudi.

Tin liên quan

Người hâm mộ xếp hàng dài, chờ hơn 3 giờ mua vé xem tuyển Việt Nam

Người hâm mộ xếp hàng dài, chờ hơn 3 giờ mua vé xem tuyển Việt Nam

(NLĐO) - Nhiều người hâm mộ chịu khó xếp hàng hơn 3 giờ để mua vé trực tiếp tại sân Gò Đậu (TP HCM) cho trận đấu của tuyển Việt Nam với Nepal.

Tuyển Việt Nam vẫn cậy vào người cũ

Dù đang trong quá trình trẻ hóa lực lượng nhưng nòng cốt bộ khung của tuyển Việt Nam vẫn là những cựu binh dày dạn kinh nghiệm

Giữa bê bối của bóng đá Malaysia, FIFA bổ nhiệm Chủ tịch VFF vào Ủy ban thi đấu cấp đội tuyển

(NLĐO) - FIFA vừa gửi thông báo bổ nhiệm Chủ tịch VFF, ông Trần Quốc Tuấn vào vị trí Ủy ban thi đấu cấp đội tuyển quốc gia của FIFA.

tuyển Việt Nam vòng loại Asian Cup 2027 tuyển Nepal
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo