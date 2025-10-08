Tuyển Nepal mang chân sút từng thi đấu ở Tây Ban Nha, sẵn sàng chạm trán tuyển Việt Nam

Tuyển Nepal sẽ thi đấu hai lượt trận vòng loại Asian Cup 2027, chạm trán tuyển Việt Nam, diễn ra tại TP HCM. Đội bóng khu vực Nam Á sở hữu 2 trụ cột giàu kinh nghiệm thi đấu quốc tế, gồm thủ môn Kiran Chemjong và tiền đạo Anjan Bista.

Thủ môn Kiran Chemjong đã thi đấu 107 trận trong màu áo tuyển Nepal, trong khi tiền đạo Anjan Bista ghi 13 bàn sau 70 trận cho đội tuyển nước này. Anjan Bista 27 tuổi, từng khoác áo các cấp đội tuyển Nepal, đoạt danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Nepal năm 2016. Tiền đạo sinh năm 1998 cũng thi đấu ở nhiều CLB tại Nepal, Ấn Độ, Qatar, Bangladesh và Tây Ban Nha.

Tiền đạo Anjan Bista (giữa)

Mệt mỏi sau chuyến bay dài nhưng toàn đội được ban tổ chức đón tiếp chu đáo nên đã phần nào hồi phục thể trạng, sẵn sàng ra sân tập luyện, làm quen sân bãi, điều kiện thời tiết thi đấu tại TP HCM.

Theo kế hoạch, đại diện đội tuyển Nepal sẽ có buổi họp kỹ thuật diễn ra lúc 15 giờ ngày 8-10. Sau đó, HLV trưởng Matt Ross và cầu thủ Kiran Kumar Limbu tham dự họp báo trước trận tại sân Gò Đậu. Đội tuyển Nepal cũng có một giờ tập làm quen sân diễn ra cùng ngày.

Trận đấu lượt đi giữa tuyển Việt Nam và Nepal diễn ra lúc 19 giờ 30 ngày 9-10 và trận tái đấu giữa đôi bên được tổ chức trên sân Thống Nhất lúc 19 giờ 30 ngày 14-10.

Sau 2 lượt đấu toàn thua, Nepal tạm đứng cuối bảng F. Trong khi đó, tuyển Việt Nam xếp nhì bảng với 3 điểm, kém hơn Malaysia 3 điểm. Đội đứng nhất bảng đấu chung cuộc sẽ giành tấm vé tham dự vòng chung kết Asian Cup 2027 diễn ra tại Ả Rập Saudi.