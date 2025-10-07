HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao Bóng đá

Tuyển Việt Nam vẫn cậy vào người cũ

Dù đang trong quá trình trẻ hóa lực lượng nhưng nòng cốt bộ khung của tuyển Việt Nam vẫn là những cựu binh dày dạn kinh nghiệm

Hành trình tranh tấm vé tham dự vòng chung kết Asian Cup 2027 trông cậy vào phong độ của nhóm tuyển thủ kỳ cựu này.

Tìm phương án làm mới lực lượng nòng cốt

Trong trận thua tuyển Malaysia ở vòng loại cuối Asian Cup 2027 diễn ra hôm 10-6, HLV Kim Sang-sik sử dụng đội hình xuất phát với 11 cầu thủ trên 23 tuổi. Trong tổng số 16 cầu thủ được trao cơ hội thi đấu, trung vệ Phạm Lý Đức có tuổi đời trẻ nhất (22 tuổi).

Chất lượng đội hình của tuyển Việt Nam được đánh giá giàu thâm niên thi đấu quốc tế, vừa đăng quang ASEAN Cup 2024 song vẫn phải nhận đến 4 bàn thua trắng trước dàn sao nhập tịch bên phía Malaysia.

Ngoài việc thua kém đối phương về trình độ, đẳng cấp, nguyên nhân dẫn đến thất bại của tuyển Việt Nam cũng xuất phát từ phong độ thiếu ổn định của các trụ cột như tiền đạo Phạm Tuấn Hải, Nguyễn Tiến Linh, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quang Hải và hậu vệ Nguyễn Thành Chung, Bùi Tiến Dũng…

Tuyển Việt Nam vẫn cậy vào người cũ - Ảnh 1.

Nguyễn Tiến Linh (trái) và Phạm Tuấn Hải được kỳ vọng sớm tìm lại bản năng “săn bàn” cho đội tuyển Việt Nam. Ảnh: QUỐC AN

Trong khi các đội tuyển quốc gia trong khu vực Đông Nam Á mạnh dạn thanh lọc lực lượng cũ, làm mới đội hình thì tuyển Việt Nam vẫn còn trông cậy vào nhóm cầu thủ nổi danh từ Giải U23 châu Á 2018 ở Thường Châu (Trung Quốc), như trung vệ Bùi Tiến Dũng, Đỗ Duy Mạnh và Phạm Xuân Mạnh. Thậm chí, nếu không dính chấn thương, số lượng thuộc nhóm cầu thủ này góp mặt trên tuyển quốc gia sẽ còn đông hơn, gồm: tiền vệ Nguyễn Quang Hải, hậu vệ Vũ Văn Thanh, tiền vệ Châu Ngọc Quang hay tiền đạo Nguyễn Văn Toàn.

Ở đợt hội quân dịp FIFA Days tháng 10-2025, chuẩn bị cho 2 trận đấu với tuyển Nepal, HLV Kim Sang-sik sẽ có cơ hội để rà soát lực lượng, đánh giá phong độ của dàn cựu binh, hòng tìm ra phương án làm mới lực lượng nòng cốt, trước khi bước vào màn tái đấu mang tính quyết định với Malaysia vào cuối tháng 3-2026.

Hy vọng có cơ sở

Nguyễn Tiến Linh và Phạm Tuấn Hải vẫn là những chân sút hàng đầu của tuyển Việt Nam song bộ đôi chân sút này chưa đạt điểm rơi phong độ trong thời gian khoác áo CLB chủ quản thi đấu tại V-League. Đây cũng là lý do khiến Tiến Linh, Tuấn Hải nằm trong danh sách dự bị ở lượt trận thứ 2 bảng F vòng loại cuối Asian Cup 2027 vừa qua.

Qua 6 vòng đấu tại V-League, Tiến Linh đã có 3 pha lập công song chân sút sinh năm 1997 vẫn chưa thể hiện hết khả năng dứt điểm đa dạng vốn có. Dù có nhiều cơ hội đối mặt, dứt điểm thuận lợi nhưng các bàn thắng của tiền đạo CLB Công an TP HCM đều xuất phát từ tình huống "không chiến".

Từng là chân sút chủ lực của tuyển Việt Nam trong 3 năm trở lại đây nhưng Tuấn Hải đang vật vã tìm lại bản năng "săn bàn". Sau thời gian nghỉ thi đấu vì dính chấn thương, cảm giác bóng lẫn nền tảng thể lực của chân sút CLB Hà Nội sa sút, chỉ ghi được 2 bàn thắng sau 6 trận đã đấu ở V-League mùa này.

Trong kỳ FIFA Days tháng 10-2025, ngoài Tiến Linh và Tuấn Hải, HLV Kim Sang-sik còn triệu tập thêm 3 tiền đạo cho đội tuyển Việt Nam, gồm: Đình Bắc, Thanh Nhàn, Gia Hưng. So với các đàn em, Tiến Linh và Tuấn Hải được tin tưởng hơn nhờ giàu kinh nghiệm thi đấu. Vì vậy, 2 trận đấu với tuyển Nepal sẽ là cơ hội để bộ đôi này khẳng định đẳng cấp cũng như vị trí không thể thay thế trên hàng công tuyển Việt Nam.

Tương tự, Tiến Dũng, Duy Mạnh và Xuân Mạnh cũng cần phải duy trì phong độ, thể trạng để có suất trong đội hình tuyển Việt Nam thi đấu lượt trận thứ 3 và 4 vòng loại Asian Cup 2027 sắp tới. Không chỉ là tấm gương để đàn em noi theo, nhóm tuyển thủ có thâm niên này cũng cần thể hiện bản lĩnh thi đấu, hoàn thành tốt vai trò thủ lĩnh, đền đáp sự kỳ vọng từ ban huấn luyện tuyển quốc gia cũng như khán giả nhà. 

"Sự kết hợp giữa sức trẻ và kinh nghiệm được đánh giá sẽ tạo nên chiều sâu và sự cân bằng cho đội hình tuyển Việt Nam. Đây cũng là cách giúp bảo đảm tính kế thừa cũng như giữ được sự ổn định trong lối chơi của đoàn quân HLV Kim Sang-sik" - HLV Phạm Minh Đức nhận xét.

Tuyển Việt Nam vẫn cậy vào người cũ - Ảnh 2.


