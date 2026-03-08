HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Tuyển nữ U14 Việt Nam giành vé dự vòng Final Qualifying ITF World Junior

Quốc An

(NLĐO) - Tại giải quần vợt đồng đội nữ U14 2026, tuyển Việt Nam về nhì và giành vé dự Final Qualifying ITF World Junior.

Trong ngày 7-3, tại cụm sân quần vợt LĐ Quần vợt Việt Nam (VTF) phối hợp cùng LĐ Quần vợt Quốc tế (ITF) tổ chức lễ bế mạc Giải quần vợt đồng đội nữ - ITF Team Championships for Girls U14 2026.

Giải đấu diễn ra từ ngày 2 đến 7-3, quy tụ gần 80 tay vợt nữ U14 đến từ 18 đội tuyển khu vực châu Á - châu Đại Dương, đ ội tuyển nữ U14 Uzbekistan giành ngôi vô địch. Tuyển nữ U14 Việt Nam xếp hạng nhì. Hai đội qua đó giành quyền tham dự vòng Final Qualifying của ITF World Junior Tennis Competition khu vực châu Á - châu Đại Dương, dự kiến diễn ra từ ngày 21-4 đến 3-5-2026 tại Kuching (Malaysia).

Ở trận chung kết, đội tuyển U14 Việt Nam thi đấu nỗ lực trước Uzbekistan nhưng để thua 0-2. Tại trận đơn 1, Khusanova Margarita vượt qua Nguyễn Linh Nhi với tỉ số 6-4, 6-2. Ở trận đơn 2, Nizamieva Zlata đánh bại Tô Bình Nhiên 6-1, 6-3.

Tuyển nữ U14 Việt Nam giành vé dự vòng Final Qualifying ITF World Junior - Ảnh 1.

Dù không thể lên ngôi, đội tuyển nữ U14 Việt Nam vẫn để lại nhiều dấu ấn tích cực. Đội hình gồm Tô Bình Nhiên (Ninh Bình), Nguyễn Linh Nhi (TP HCM) và Mai Khánh Chi (Ninh Bình) đã thể hiện tinh thần thi đấu quyết tâm, cho thấy tiềm năng phát triển của quần vợt trẻ Việt Nam.

Tại lễ bế mạc, ban tổ chức đã trao chứng nhận tham dự cho các vận động viên, đồng thời vinh danh hai đội tuyển đạt thành tích cao nhất giải.

Việc đăng cai tổ chức thành công giải đấu tiếp tục khẳng định năng lực tổ chức các sự kiện quần vợt quốc tế của VTF, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh thể thao và du lịch Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Sau giải đấu dành cho nữ, ITF Team Championships for Boys U14 2026 sẽ tiếp tục diễn ra từ ngày 9 đến 14-3.

Tin liên quan

Quần vợt Thái Lan lần đầu tiên có 2 tay vợt góp mặt ở vòng đấu chính Giải Úc mở rộng

Quần vợt Thái Lan lần đầu tiên có 2 tay vợt góp mặt ở vòng đấu chính Giải Úc mở rộng

(NLĐO) - Quần vợt Thái Lan chạm đến cột mốc mới khi có đến hai tay vợt cùng góp mặt ở một giải Grand Slam.

Tay vợt có tiếng trong giới pickleball và quần vợt đột ngột qua đời

(NLĐO) - Với sự ra đi đột ngột của Lê Công Tiển, VĐV pickleball, quần vợt có tiếng cộng đồng thể thao Việt Nam để lại nhiều tiếc thương.

Vũ Hà Minh Đức vô địch Giải quần vợt các cây vợt xuất sắc quốc gia 2025

(NLĐO) - Giải quần vợt các cây vợt xuất sắc quốc gia 2025 khép lại với ngôi vô địch đơn nam, nữ thuộc về Vũ Hà Minh Đức và Trần Tchouassi Louise Natasha.

