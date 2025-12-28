HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Vũ Hà Minh Đức vô địch Giải quần vợt các cây vợt xuất sắc quốc gia 2025

Quốc An - Ảnh: VTF

(NLĐO) - Giải quần vợt các cây vợt xuất sắc quốc gia 2025 khép lại với ngôi vô địch đơn nam, nữ thuộc về Vũ Hà Minh Đức và Trần Tchouassi Louise Natasha.

Sau 4 ngày tranh tài sôi nổi, Giải quần vợt các cây vợt xuất sắc quốc gia 2025 – tranh Cúp FPT Play – Hoàng Thành Trung đã khép lại vào ngày 28-12 tại Cụm sân CLB Tennis Hoàng Thành Trung (TP HCM), để lại nhiều dấu ấn chuyên môn.

Giải quy tụ 8 tay vợt nam và 8 tay vợt nữ hàng đầu Việt Nam, đa phần còn rất trẻ nhưng đã thể hiện trình độ chuyên môn cao. Đây cũng là lần đầu tiên sau 6 năm, giải đấu danh giá này được tổ chức trở lại dành riêng cho các VĐV đỉnh cao, đánh dấu bước khởi động quan trọng cho hệ thống thi đấu quần vợt quốc gia.

Vũ Hà Minh Đức vô địch Giải quần vợt các cây vợt xuất sắc quốc gia 2025 - Ảnh 1.

Tâm điểm của giải là các trận chung kết đơn nam và đơn nữ. Ở nội dung đơn nam, tay vợt số 1 Việt Nam Vũ Hà Minh Đức (CLB AP Sports Club) xuất sắc vượt qua Nguyễn Đại Khánh (Becamex – TP HCM) với tỉ số 2-0 (6-4, 7-5) để lên ngôi vô địch.

Trong khi đó, ở nội dung đơn nữ, Trần Tchouassi Louise Natasha giành chiến thắng kịch tính 2-1 (7-5, 1-6, 6-3) trước Nguyễn Thị Mai Linh (Hà Nội), mang đến trận chung kết hấp dẫn và giàu cảm xúc.

Ông Nguyễn Hồng Sơn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký VTF, Trưởng BTC giải, đánh giá: "Giải đấu năm nay không chỉ là nơi hội tụ của những tay vợt hàng đầu Việt Nam, mà còn là minh chứng rõ nét cho sự phát triển mạnh mẽ, chuyên nghiệp và đầy triển vọng của quần vợt nước nhà. Mỗi trận đấu là một câu chuyện về ý chí, bản lĩnh, khát vọng vươn lên và tinh thần thi đấu vì màu cờ sắc áo của địa phương, đơn vị".

Thành công của giải đấu ghi nhận sự đồng hành của FPT Play và Hoàng Thành Trung trong nỗ lực phát triển quần vợt Việt Nam theo hướng chuyên nghiệp, bền vững. Giải đấu khép lại trong không khí trang trọng, mở ra kỳ vọng sẽ được tổ chức thường niên trong thời gian tới.

Kết quả chung cuộc

Đơn nam:

- Vô địch: Vũ Hà Minh Đức (AP Sports Club)

- Hạng nhì: Nguyễn Đại Khánh (B TP HCM)

- Đồng hạng ba: Hoàng Thành Trung (CLB Tennis Hoàng Thành Trung), Phạm La Hoàng Anh (VNTennis)

Đơn nữ:

- Vô địch: Trần Tchouassi Louise Natasha (TP HCM)

- Hạng nhì: Nguyễn Thị Mai Linh (Hà Nội)

- Đồng hạng ba: Ngô Hồng Hạnh (Quân đội), Đặng Thị Hạnh (Hải Phòng)


Tin liên quan

Vũ Hà Minh Đức giành cú đúp vô địch Giải Quần vợt Quốc gia 2025

Vũ Hà Minh Đức giành cú đúp vô địch Giải Quần vợt Quốc gia 2025

(NLĐO) - Tay vợt số 1 Việt Nam Vũ Hà Minh Đức (AP Sports Club) thi đấu thăng hoa, giành ngôi vô địch cả hai nội dung đơn nam và đôi nam.

Padel - môn cạnh tranh với pickleball - tổ chức giải cấp quốc gia đầu tiên tại TP HCM

(NLĐO) - VTF lần đầu tiên tổ chức Giải Padel Vietnam Open, quy tụ gần 100 vận động viên trong và ngoài nước.

Eala chấm dứt 26 năm khát vàng SEA Games cho quần vợt Philippines

(NLĐO) - Đánh bại tay vợt chủ nhà SEA Games 33, Eala mang về tấm HCV lịch sử cho quần vợt Philippines sau nhiều năm.

