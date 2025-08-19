HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Hạ Thái Lan 3 bàn, nữ Việt Nam giành HCĐ ASEAN Cup

Quốc An - Ảnh: Như Nguyễn

(NLĐO) - Khép lại trận tranh hạng 3 ASEAN Cup nữ 2025, tuyển nữ Việt Nam thắng đậm Thái Lan để giành tấm huy chương đồng trên sân nhà.

Trên sân Lạch Tray (Hải Phòng) chiều 19-8, tuyển nữ Việt Nam đã có trận đấu căng thẳng trước Thái Lan, mọi thứ chỉ được ấn định vào hiệp 2 với chiến thắng 3-0 ở trận tranh hạng 3 Giải bóng đá nữ Đông Nam Á - ASEAN Cup nữ 2025.

Ngay từ những phút đầu, Thái Lan nhập cuộc tốt hơn, tạo ra tình huống nguy hiểm buộc thủ môn Kim Thanh phải trổ tài cản phá. Tuy nhiên, các học trò HLV Mai Đức Chung nhanh chóng lấy lại thế trận. Phút 16, Bích Thùy tạt bóng chuẩn xác để Thái Thị Thảo đánh đầu, tiếc là bóng đi vọt xà.

Tới phút 28, Việt Nam dần kiểm soát khu trung tuyến, phối hợp ăn ý hơn nhưng vẫn gặp khó trước hàng thủ kín kẽ của Thái Lan. Trong hơn 30 phút đầu trận, tuyển nữ Việt Nam vẫn chưa thể tung ra cú dứt điểm chuẩn xác nào, dù có thế trận tốt hơn.

Hạ Thái Lan 3 bàn, nữ Việt Nam giành HCĐ ASEAN Cup - Ảnh 1.

Bước ngoặt đến ở phút 45, khi Bích Thùy tung đường chuyền vượt tuyến tinh tế, Hải Yến thoát xuống đón bóng và dứt điểm một chạm hạ gục thủ môn Pawarisa, mở tỉ số 1-0 cho tuyển Việt Nam, nâng số bàn thắng từ đầu giải của Hải Yến lên con số 4.

Phút 65, Huỳnh Như tận dụng cơ hội thoát xuống từ đường chọc khe tinh tế của Thái Thị Thảo. Đối mặt thủ môn Pawarisa, cú sút đầu tiên của tiền đạo số 9 đã bị cản phá, nhưng cú đá bồi đã đưa bóng vào lưới, nâng tỉ số lên 2-0 cho tuyển Việt Nam. Đây cũng là bàn thắng duy nhất của đội trưởng Việt Nam tại giải đấu năm nay.

Hạ Thái Lan 3 bàn, nữ Việt Nam giành HCĐ ASEAN Cup - Ảnh 2.

Sau bàn thắng của Huỳnh Như, hàng công Việt Nam thi đấu đầy hưng phấn và chỉ 3 phút sau đã nâng tỉ số lên 3-0 nhờ cú volley đẹp mắt của Bích Thùy.

Trong quãng thời gian còn lại, thầy trò HLV Mai Đức Chung tiếp tục tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm, nhưng bàn thắng lại thuộc về Thái Lan, khi Kwaenkasikarm ghi bàn danh dự ở phút 87.

Kết thúc 90 phút, tuyển nữ Việt Nam giành chiến thắng quan trọng 3-1 trước Thái Lan để giành tấm Huy chương đồng ASEAN Cup nữ 2025.

Trận chung kết của giải đấu giữa U23 Úc và Myanmar sẽ diễn ra lúc 19 giờ 30 phút hôm nay.

nữ Việt Nam Thái Lan ASEAN Cup
