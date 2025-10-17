U17 nữ Việt Nam trở thành tuyển quốc gia thứ 5 góp mặt ở VCK châu Á

Với hai chiến thắng tuyệt đối và thành tích giữ sạch lưới (thắng 5-0 Guam, 1-0 Hồng Kông (Trung Quốc), U17 nữ Việt Nam khép lại vòng loại bảng D đầy ấn tượng và giành tấm vé chính thức tham dự Vòng chung kết U17 nữ châu Á 2026.

Với kết quả này, đội tuyển U17 nữ Việt Nam trở thành đội tuyển thứ năm của bóng đá Việt Nam giành quyền tham dự vòng chung kết châu lục tính đến thời điểm này trong năm nay, sau đội tuyển U20 nữ, đội tuyển nữ, đội tuyển futsal và đội tuyển U23 quốc gia



Phát biểu sau khi tuyển U17 nữ Việt Nam chính thức giành vé dự Vòng chung kết U17 nữ châu Á 2026, HLV Okiyama Masahiko cùng các học trò bày tỏ sự hài lòng khi hoàn thành mục tiêu đề ra.

Chia sẻ với truyền thông sau trận đấu chiều 17-10, HLV Okiyama Masahiko cho biết: "Trước tiên, chúng tôi đã giành hai chiến thắng và hoàn thành mục tiêu giành vé dự vòng chung kết. Đội đã chơi tập trung, không để thủng lưới trong cả hai trận đấu. Tôi rất tự hào về tinh thần thi đấu và nỗ lực của toàn đội".

Okiyama Masahiko chung vui cùng các học trò sau trận thắng

Cầu thủ ghi bàn duy nhất trong trận đấu hạ màn với Hồng Kông (Trung Quốc), Hải Yến cũng không giấu được niềm vui: "Tôi rất vui vì đội đã vào vòng trong. Cả đội đã chuẩn bị kỹ cho trận đấu và ai cũng cố gắng hết sức. Dù có lúc chúng tôi chưa hiểu ý nhau, toàn đội đã trao đổi để phối hợp tốt hơn trong tấn công và có được bàn thắng".

Tiết lộ về những chỉ đạo của HLV Okiyama Masahiko trong giờ nghỉ, Hải Yến chia sẻ: "Thầy nói nếu cố gắng thì sẽ làm được. Đội luôn thi đấu với tinh thần không bao giờ bỏ cuộc. Nếu cả đội đoàn kết thì sẽ có kết quả tốt. Chúng ta có nhiều cơ hội nhưng chưa tận dụng hết. Tôi rất tự hào vì đã mang về chiến thắng cho đội".

Hải Yến cũng nhấn mạnh, chuyến tập huấn tại Đức trước giải là hành trang quý báu giúp đội trưởng thành hơn: "Ngay từ đầu tập trung, toàn đội đã đặt quyết tâm đi tiếp. Chuyến đi Đức giúp chúng tôi học được rất nhiều kinh nghiệm khi thi đấu với các đàn chị. Sau giải, ai về CLB sẽ tiếp tục tự hoàn thiện bản thân, cố gắng khắc phục điểm yếu để làm tốt hơn trong lần tập trung tới".

Trong giai đoạn còn lại của năm 2025, bóng đá Việt Nam còn đội tuyển U17 Việt Nam sẽ tham dự vòng loại U17 châu Á 2026 vào tháng 11.

Với quyết tâm giành vé tham dự VCK U17 nam châu Á 2026, LĐBĐVN sẽ tiếp tục tăng cường đầu tư cho đội, trong đó có chuyến tập huấn tại Nhật Bản nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn và bản lĩnh thi đấu quốc tế cho các cầu thủ trẻ.