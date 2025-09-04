HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Tuyến tàu điện nổi tiếng Bồ Đào Nha gặp thảm kịch, thương vong hàng loạt

Xuân Mai

(NLĐO) - Ít nhất 15 người thiệt mạng và 18 người bị thương khi khi toa tàu điện leo dốc Gloria ở Lisbon - Bồ Đào Nha bị trật bánh hôm 3-9.

Theo các phương tiện truyền thông, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 18 giờ (giờ địa phương), vào đầu giờ cao điểm buổi tối.

Tuyến tàu điện nổi tiếng Bồ Đào Nha gặp sự cố, nhiều người thương vong - Ảnh 1.

Toa tàu điện leo dốc Gloria ở Lisbon - Bồ Đào Nha bị trật bánh hôm 3-9. Ảnh: X

Carris, công ty vận tải công vận hành tuyến đường sắt này, cho biết họ đã ngay lập tức liên hệ với lực lượng khẩn cấp và an ninh mà không nêu rõ nguyên nhân gây ra vụ tai nạn. Các báo cáo ban đầu cho thấy vụ tai nạn là do cáp bị lỏng.

Theo đài RT, hình ảnh từ hiện trường cho thấy toa tàu điện leo dốc, vốn rất được du khách ưa chuộng, gần như bị phá hủy hoàn toàn trong khi lực lượng cứu hộ đang kéo các nạn nhân ra khỏi đống đổ nát. Cảnh quay từ hiện trường cho thấy những đám khói bụi bao phủ những con phố hẹp của thành phố.

Theo đài CNN, toa xe cuối được cho là không bị hư hại nhưng hành khách đã phải nhảy ra khỏi cửa sổ khi sự cố xảy ra.

Cảnh sát, nhân viên y tế và lính cứu hỏa đã có mặt tại hiện trường vài phút sau khi vụ tai nạn xảy ra. Thị trưởng Lisbon Carlos Moedas đã tuyên bố 3 ngày để tang sau "vụ tai nạn thương tâm".

Tổng thống Bồ Đào Nha Marcelo Rebelo de Sousa cho biết ông vô cùng lấy làm tiếc về vụ tai nạn xảy ra tại tuyến tàu điện Gloria ở Lisbon. Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen cũng gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân trong một tuyên bố bằng tiếng Bồ Đào Nha được đăng trên mạng xã hội X.

Hình ảnh tại hiện trường. Video: X

Tuyến tàu điện Gloria, được khánh thành năm 1885, nối khu trung tâm Lisbon gần quảng trường Restauradores với Bairro Alto (khu phố Thượng). Theo báo cáo, tuyến đường sắt này vận chuyển hơn 3 triệu hành khách mỗi năm. Tuyến tàu điện leo dốc Gloria có sức chứa hơn 40 người, cả ngồi lẫn đứng và thường được người dân Lisbon sử dụng.

Hai toa tàu chạy song song với nhau, di chuyển lên xuống đồi khoảng vài trăm mét. Tuyến đường sắt này được công nhận là di tích quốc gia. Lisbon đã đón khoảng 8,5 triệu du khách vào năm ngoái và tuyến đường sắt này là một điểm tham quan nổi tiếng.

