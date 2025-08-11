Xe buýt chở 20 du khách Việt Nam gặp nạn tại Malaysia

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Xe buýt chở 20 du khách Việt Nam gặp nạn tại Malaysia

D.Ngọc (Theo TTXVN)

Vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra tại Cao nguyên Genting, Malaysia giữa xe chở 20 khách du lịch Việt Nam và hai ô tô khác. Toàn bộ hành khách đều an toàn.

Theo phóng viên TTXVN tại Malaysia, tối 10-8, một vụ tai nạn giao thông liên hoàn đã xảy ra tại khu vực Cao nguyên Genting, bang Pahang, liên quan đến một xe buýt chở 20 khách du lịch Việt Nam và 2 xe ô tô khác. Thông tin ban đầu cho biết may mắn không có du khách nào bị thương nặng.

Xe buýt chở 20 du khách Việt Nam gặp nạn tại Malaysia- Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn xe buýt chở khách du lịch Việt Nam tại Pahang, Malaysia. Ảnh: TTXVN phát

Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đã chủ động và kịp thời theo dõi, cũng như liên hệ với các cơ quan chức năng để thực hiện công tác bảo hộ công dân.

Cảnh sát trưởng bang Pahang, ông Datuk Seri Yahaya Othman, cho biết vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 17 giờ cùng ngày. Xe buýt được cho là đã mất lái, tông vào đuôi xe Perodua Myvi và một xe Toyota Innova, khiến cả 3 phương tiện trượt khỏi làn đường.

Theo cảnh sát, tài xế xe buýt bị thương nhẹ trong khi toàn bộ hành khách, bao gồm 20 người Việt Nam và một hướng dẫn viên, du lịch đều an toàn. Lực lượng Cứu hỏa và Cứu nạn Malaysia (JBPM) tại bang Pahang đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để triển khai công tác cứu hộ.

Xe buýt chở 20 du khách Việt Nam gặp nạn tại Malaysia- Ảnh 3.

Hiện trường vụ tai nạn xe buýt chở khách du lịch Việt Nam tại Pahang, Malaysia. Ảnh: TTXVN phát

Theo người phát ngôn JBPM, xe buýt đang trên hành trình từ điểm du lịch Cao nguyên Genting đến Động Batu ở bang Selangor.

Tin liên quan

Tình hình người Việt tại các khu vực chịu ảnh hưởng của động đất, sóng thần

Tình hình người Việt tại các khu vực chịu ảnh hưởng của động đất, sóng thần

(NLĐO)- Theo thông tin của các cơ quan đại diện Việt Nam tại Nga, Nhật Bản và Mỹ, cộng đồng người Việt Nam tại các khu vực chịu ảnh hưởng hiện nay an toàn.

Hơn 140 người Việt bị tạm giữ tại Phnom Penh

(NLĐO)- Những công dân Việt Nam bị các cơ quan chức năng Campuchia tạm giữ tại Phnom Penh do có hoạt động tội phạm, lừa đảo trực tuyến.

Công ty Hàn Quốc xin lỗi, cam kết sa thải nhân viên hành hung người Việt tại tiệm photobooth

(NLĐO) - Đại diện Công ty Segyung Vina xin lỗi và cam kết sa thải nhân viên người Hàn Quốc đã hành hung công dân Việt Nam ở tiệm photobooth tại Hà Nội.

khách du lịch Việt Nam Người Việt tai nạn xe buýt Malaysia Malaysia
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo