Tuyển thủ Thái Lan trả giá vì gian lận ở trận gặp Việt Nam tại SEA Games 33

Thể thao điện tử Thái Lan tiếp tục chìm sâu vào khủng hoảng sau vụ việc gian lận gây chấn động tại SEA Games 33. Ngày 13-2, Cục Điều tra trung ương Thái Lan (CIB) đã tiến hành bắt giữ Naphat Warasin (biệt danh Tokyogurl) và nam game thủ Cheerio.

Naphat Warasin (biệt danh Tokyogurl) có hành vi gian lận trong trận bán kết Liên Quân Mobile nữ tại SEA Games 33

Tờ Thairath cho biết, cả hai người này bị cáo buộc có hành vi truy cập trái phép vào dữ liệu thi đấu được bảo mật, đồng thời làm rò rỉ thông tin về các biện pháp ngăn chặn truy cập hệ thống máy tính.

Vụ việc bắt nguồn từ trận bán kết SEA Games 33 ở nội dung Liên Quân Mobile đồng đội nữ diễn ra vào ngày 15-12-2025 giữa Thái Lan và Việt Nam. Trong quá trình thi đấu, trọng tài phát hiện những thao tác bất thường trên thiết bị của Tokyogurl. Sau khi rà soát, ban tổ chức quyết định tước quyền thi đấu của nữ tuyển thủ này, kéo theo việc đội tuyển Liên Quân Mobile nữ Thái Lan chủ động xin rời giải.

Theo cơ quan điều tra, Tokyogurl đã cung cấp tài khoản cá nhân cho Cheerio để anh thi đấu hộ thông qua ứng dụng Discord có tính năng chia sẻ màn hình. Kế hoạch gian lận nhanh chóng đổ vỡ vì sự cố kỹ thuật, và tuyển nữ Thái Lan đã nhận thất bại 0-3 trước những cô gái Việt Nam.

Đầu tháng 2 năm nay, cảnh sát Thái Lan đã khám xét nhà riêng của Tokyogurl và Cheerio, cùng với một căn hộ của nam game thủ này. Kết quả, lực lượng chức năng thu giữ các bằng chứng quan trọng như điện thoại, dữ liệu IP và lịch sử trao đổi liên quan đến việc dàn dựng hành vi gian lận. Hồ sơ sau đó được chuyển sang văn phòng công tố để trình lên Tòa án quận Pathumwan.

Naphat Warasin (trái) và người đồng phạm Cheerio

Ngoài vụ gian lận tại SEA Games 33, Tokyogurl và Cheerio cũng thừa nhận từng tham gia các thỏa thuận "đánh thuê" trong môi trường thi đấu xếp hạng trước đây. Hiệp hội Thể thao điện tử Thái Lan đã đưa ra án phạt cao nhất: cấm thi đấu vĩnh viễn đối với nữ tuyển thủ, đồng thời đình chỉ Cheerio khỏi mọi hoạt động chuyên nghiệp.

Phiên xét xử dự kiến diễn ra vào ngày 17-3 tới. Theo Luật Tội phạm máy tính của Thái Lan, mức án dành cho 2 nghi phạm có thể lên tới 2 năm tù giam và 40.000 baht tiền phạt (khoảng 33 triệu đồng).



