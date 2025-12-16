Thái Lan rút đội tuyển nữ Liên Quân Mobile khỏi SEA Games 33 vì bị tố gian lận

Thái Lan sẽ rút đội tuyển nữ Liên Quân Mobile (AOV) khỏi SEA Games 33, diễn ra trên sân nhà, khi bê bối gian lận bị phát giác và gây làn sóng phản ứng dữ dội trong cộng đồng eSports nước này.



Thông tin được ông Santi Lothong, Chủ tịch Liên đoàn Thể thao Điện tử Thái Lan (TESF) và Chủ tịch Liên đoàn Thể thao Điện tử châu Á thông báo trong buổi phát sóng trực tiếp trên Facebook cá nhân. Quyết định này được đưa ra khi đội nữ AOV Thái Lan vẫn còn lịch thi đấu trận chung kết nhánh thua.

"Tôi xin thông báo Thái Lan sẽ rút đội tuyển nữ bộ môn AOV khỏi SEA Games 33. Chúng tôi tôn trọng luật lệ, tình hữu nghị và tinh thần thể thao. Những gì đã xảy ra vượt quá trách nhiệm của ban tổ chức. Với tư cách nước chủ nhà, chúng tôi không thể để giải đấu tiếp tục như vậy" - ông Santi Lothong nhấn mạnh.

Vụ bê bối gian lận ở nội dung Liên Quân Mobile nữ đã gây chấn động eSports Thái Lan. Nhiều ý kiến cho rằng đây là hành vi làm tổn hại danh dự quốc gia tại một sự kiện thể thao khu vực. Ông Santi Lothong thậm chí còn gửi lời cảm ơn đội tuyển Lào vì "đã bước lên sân khấu để giữ thể diện cho Thái Lan".

Trước đó khoảng 2 giờ, Hiệp hội Thể thao Điện tử Thái Lan xác nhận Naphat Warasin (biệt danh Tokyogurl) bị loại khỏi SEA Games 33 do vi phạm nghiêm trọng quy định kỹ thuật. Vận động viên này bị xác định sử dụng phần mềm bên thứ ba không được phép hoặc can thiệp, chỉnh sửa thiết bị thi đấu trong trận thi đấu ngày 15-12.

Không chỉ gian lận, Naphat còn có hành động phản cảm trên sóng trực tiếp dù bị đồng đội ngăn cản. Ngay sau đó, CLB TALON, chủ quản của Naphat cũng đã ra quyết định chấm dứt hợp đồng đối với VĐV này.

Về chuyên môn, trong ngày thi đấu này, Thái Lan thắng Timor Leste và Lào cùng tỉ số 2-0, nhưng thua Việt Nam 0-2 ở vòng loại, sau đó tiếp tục thất bại 0-3 trước Việt Nam tại chung kết nhánh thắng.

Với quyết định rút đội, Thái Lan chính thức dừng cuộc chơi, qua đó khiến chung kết bộ môn Liên Quân Mobile nữ là màn tái đấu giữa Việt Nam và Lào khi nội dung này chỉ còn 3 quốc gia tham dự. Theo VIRESA, vấn đề này hiện vẫn đang được họp bàn và sẽ có thông báo chính thức.

Ở nội dung Liên Quân Mobile nam, SEA Games 33 vẫn diễn ra theo kế hoạch, trong đó Việt Nam và Thái Lan được xem là hai ứng cử viên hàng đầu cho Huy chương Vàng.