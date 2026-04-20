Thể thao

Tuyển thủ U17 Indonesia tung cú đá “kungfu” ở giải U20 Quốc gia

Quốc An

NLĐO) - Một tình huống gây sốc đã xảy ra tại giải EPA Super League U20 Indonesia khi cầu thủ của Bhayangkara FC có pha ra chân kiểu “kungfu” nhằm vào đối thủ.

Một tình huống gây sốc đã xảy ra tại giải EPA SuperLeague U20 Indonesia khi cầu thủ của Bhayangkara FC có pha ra chân kiểu “kungfu” nhằm vào đối thủ bên phía Dewa United. Trong đó, một tuyển thủ U17, U20 Indonesia cũng tham gia vào tình huống phi thể thao.

Sự việc diễn ra trong khuôn khổ vòng 32 EPA Superleague U20, ở trận đấu giữa Bhayangkara FC và Dewa United trên sân Citarum (Indonesia) vào ngày hôm qua, 19-4.

Sau khi trận đấu giữa U20 Dewa United và U20 Bhayangkara khép lại, một sự cố gây sốc đã xảy ra khi cầu thủ Fadly Alberto Hengga bất ngờ tung cú đá kiểu “kungfu”, khiến nhiều người có mặt trên sân ngỡ ngàng.

Đáng chú ý, Fadly từng là người hùng của U17 Indonesia khi ghi bàn quyết định giúp đội nhà đánh bại U17 Honduras 2-1 tại U17 World Cup 2025. Tuy nhiên, hành động bạo lực lần này đang vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội và có thể khiến cầu thủ này đối mặt án kỷ luật nghiêm khắc.

Ngoài Fadly, một số trang truyền thông Indonesia còn xác định các gương mặt tham gia hành vi này, đều là đồng đội của anh. Trong đó, Catur tung cú đá vào phía sau đầu đối thủ, Aqilah đá vào bụng một cầu thủ và Fadly được xác định có tới 2 lần tung cú đá vào người đối thủ.

Cầu thủ U-20 Bhayangkara FC tung cú đá “kungfu”, nguy cơ nhận án phạt nặng - Ảnh 1.

Hai đồng đội khác của Fadly cũng bị xác định có hành vi phi thể thao

Trên mạng xã hội Indonesia, nhiều CĐV tỏ ra bức xúc trước hành vi bạo lực này. Một tài khoản cho rằng nên cấm thi đấu vĩnh viễn để tránh làm xấu hình ảnh bóng đá, trong khi tài khoản khác mỉa mai đây là “cách đào tạo kiểu Bhayangkara, như Tarzan”. Cùng quan điểm châm biếm, có người thậm chí còn nói đầy mỉa mai rằng nên “phát huy” và đừng để “truyền thống” này biến mất.

Các pha bóng thô bạo nhanh chóng gây bức xúc, bị đánh giá là hành vi làm xấu hình ảnh bóng đá Indonesia. Với tính chất nghiêm trọng, cầu thủ liên quan hoàn toàn có thể đối mặt án kỷ luật nặng, thậm chí là cấm thi đấu dài hạn hoặc vĩnh viễn tùy theo mức độ xử lý của ban tổ chức.

