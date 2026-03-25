Thể thao

Tuyển Việt Nam chạm trán Bangladesh: “Làm nóng” trước ngày tái đấu Malaysia

Hoàng Hiệp

(NLĐO) - Dù không còn cơ hội dự Asian Cup 2027, Bangladesh vẫn là đối thủ phù hợp để tuyển Việt Nam củng cố tinh thần trước trận đối đầu với Malaysia.

Vào lúc 19 giờ ngày 26-3, Việt Nam sẽ tiếp đón đội tuyển Bangladesh trên sân vận động Hàng Đẫy. Trong bối cảnh chuẩn bị tái đấu Malaysia, thầy trò HLV Kim Sang-sik cần một kết quả tốt trong trận giao hữu với Bangladesh để mang lại khí thế ở lượt cuối vòng loại Asian Cup 2027 (31-3).

Lực lượng có chiều sâu

Trên bảng xếp hạng FIFA, tuyển Bangladesh hiện ở vị trí thứ 181, kém Việt Nam 78 bậc. Trong quá khứ, những "chiến binh sao vàng" từng 2 lần chạm trán đại diện Nam Á này ở vòng loại World Cup 2002. Kết quả, Bangladesh chưa thể giành chiến thắng với 1 trận hòa và 1 trận thua đậm 0-4.

Tuyển Việt Nam chạm trán Bangladesh: “Làm nóng” trước ngày tái đấu Malaysia - Ảnh 1.

Bangladesh sẽ đối đầu tuyển Việt Nam với tâm lý cởi mở (Ảnh: AFC)

Sau hơn 25 năm, cán cân sức mạnh vẫn nghiêng về đội tuyển Việt Nam. Đoàn quân HLV Kim Sang-sik sở hữu nền tảng thể lực ổn định, lối chơi rõ ràng và lực lượng có chiều sâu. Việc bổ sung tiền vệ nhập tịch Đỗ Hoàng Hên cũng mang lại thêm nhiều phương án chiến thuật cho nhà cầm quân người Hàn Quốc. Ngoài ra, khi đã sớm hoàn thành mục tiêu tại vòng loại Asian Cup 2027, toàn đội có thể nhập cuộc với tâm lý thoải mái.

Trong khi đó, Bangladesh đến Hà Nội với tâm thế khác. Thành tích để thua 1 trận duy nhất trong 5 lần ra sân gần đây chỉ đủ cho thấy đại diện Nam Á có sự tiến bộ phần nào so với trước đây, song vẫn chưa thực sự vượt trội. Nepal, đội bóng chót bảng F của tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027, đã 2 lần cầm hòa Bangladesh vào năm ngoái.

Dù vậy, sự thận trọng vẫn là cần thiết. Theo danh sách hội quân chính thức của tuyển Bangladesh, đáng chú ý là sự góp mặt của tiền vệ Hamza Choudhury, cầu thủ từng cùng Leicester City đạt nhiều danh hiệu như FA Cup 2020-2021, Siêu cúp Anh 2021 hay chức vô địch Giải hạng Nhất Anh mùa giải 2023-2024.

Trưởng thành ở các lò đào tạo nước ngoài

Trong đội hình khoảng 7,7 triệu euro của Bangladesh, riêng Choudhury được định giá đến 5 triệu euro. Sau 7 trận khoác áo đội tuyển quốc gia Nam Á này, cầu thủ sinh năm 1997 đã có 4 bàn thắng và 1 kiến tạo.

Tuyển Việt Nam chạm trán Bangladesh: “Làm nóng” trước ngày tái đấu Malaysia - Ảnh 2.

Tiền vệ Hamza Choudhury đã hội quân cùng tuyển Bangladesh chiều 24-3 (Ảnh: BFF)

Mặt khác, dù cầu thủ nhập tịch Cuba Mitchell đã bị loại ngay trước khi tuyển Bangladesh di chuyển đến Việt Nam, đội bóng của HLV Javier Penato vẫn còn một số nhân tố tiềm năng trưởng thành ở các lò đào tạo nước ngoài. Trung vệ Tariq Kazi từng nhiều lần góp mặt ở các đội trẻ Phần Lan, tiền vệ Jamal Bhuyan có thời gian thi đấu tại Đan Mạch, còn tiền vệ Shamit Shome đã ra sân 2 trận cho đội tuyển quốc gia Canada.

Bên cạnh đó, đại diện Nam Á không còn cơ hội giành vé đến sân chơi châu lục đầu năm sau khi kém đội đầu bảng C là Singapore đến 6 điểm. Một đối thủ không phải cạnh tranh về điểm số thường thi đấu với tâm lý cởi mở, sẵn sàng thử nghiệm và không chịu áp lực thành tích. Điều này đôi khi tạo ra những khó khăn bất ngờ, đặc biệt nếu Việt Nam nhập cuộc với tâm lý chủ quan.

Hiện tại, tiền đạo Nguyễn Xuân Son đã trở lại tập luyện cùng toàn đội sau chấn thương nhẹ ở bắp đùi. Trận giao hữu với Bangladesh cũng là cơ hội để HLV Kim Sang-sik thử nghiệm và hoàn thiện bộ khung chiến thuật trước ngày tái đấu Malaysia.

Tuyển Việt Nam chạm trán Bangladesh: “Làm nóng” trước ngày tái đấu Malaysia - Ảnh 3.

Nguyễn Xuân Son sẵn sàng ra sân đấu Bangladesh (Ảnh: VFF)

Ngoài ra, một kết quả tích cực sẽ giúp tuyển Việt Nam tích lũy thêm điểm số trên bảng xếp hạng FIFA, tạo lợi thế trước khi AFC tiến hành phân loại hạt giống cho Asian Cup 2027.

Trận gặp Bangladesh không chỉ là bước đệm mà còn là phép thử quan trọng về sự tập trung và khả năng duy trì cường độ thi đấu của những "chiến binh sao vàng". Chiến thắng là điều được kỳ vọng, nhưng quan trọng hơn là cách đội bóng thể hiện trước khi bước vào thử thách thực sự mang tên Malaysia.


HLV Kim Sang-sik kỳ vọng màn trình diễn của "song sát" Hoàng Hên - Xuân Son

