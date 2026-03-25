HLV Kim Sang-sik kỳ vọng màn trình diễn của "song sát" Hoàng Hên - Xuân Son

Phát biểu tại cuộc họp báo trước thềm trận giao hữu quốc tế FIFA Days tháng 3-2026 với đội tuyển Bangladesh, HLV Kim Sang-sik khẳng định mục tiêu giành chiến thắng của đội tuyển Việt Nam, đồng thời cho biết đội đang có thêm nhiều phương án tấn công nhờ sự bổ sung lực lượng và quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng.

Đánh giá về đối thủ, HLV Kim Sang-sik cho biết Ban huấn luyện và các cầu thủ đang tích cực phân tích băng hình nhằm nắm bắt rõ lối chơi của Bangladesh, từ đó xây dựng phương án phù hợp. “Chúng tôi đang trong quá trình phân tích để tìm ra cách đối phó tốt nhất. Mục tiêu của đội là hướng tới một kết quả tích cực và giành chiến thắng trong trận đấu ngày mai” - HLV Kim Sang-sik nhấn mạnh.

Liên quan đến lực lượng, HLV trưởng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự hài lòng khi có thêm những phương án mới trên hàng công, đặc biệt là sự góp mặt của tiền vệ Đỗ Hoàng Hên. Theo ông, cầu thủ này đã có quá trình thi đấu và cống hiến bền bỉ tại V-League và việc được trao cơ hội lên đội tuyển là hoàn toàn xứng đáng.

Ông Kim cho rằng sự xuất hiện của Đỗ Hoàng Hên cùng với Nguyễn Xuân Son sẽ giúp đội tuyển linh hoạt hơn trong cách vận hành hệ thống tấn công, có thể sử dụng một hoặc hai tiền đạo tùy theo diễn biến trận đấu, qua đó gia tăng khả năng tạo cơ hội và dứt điểm.

Về tình hình của Nguyễn Xuân Son, nhà cầm quân người Hàn Quốc thông tin cầu thủ này gặp vấn đề nhẹ ở cơ đùi trong những ngày qua. Ban huấn luyện sẽ tiếp tục theo dõi, đánh giá để đưa ra phương án sử dụng phù hợp, đảm bảo thể trạng tốt nhất cho Xuân Son.

Bên cạnh đó, ông Kim cũng đánh giá cao sự trở lại của các cầu thủ từng vắng mặt thời gian dài như Trần Đình Trọng, Đoàn Văn Hậu. Ông cho rằng những nhân tố này đã thể hiện phong độ tốt tại V-League và xứng đáng được trao cơ hội, đồng thời kỳ vọng sự cạnh tranh lành mạnh trong đội hình sẽ giúp nâng cao chất lượng chuyên môn, đặc biệt là ở hàng phòng ngự.

Về phần mình, đội trưởng Đỗ Duy Mạnh khẳng định toàn đội đang có sự chuẩn bị nghiêm túc và tập trung cao độ cho trận đấu. Anh cho biết các cầu thủ đang tích cực tập luyện, tuân thủ giáo án của Ban huấn luyện với mục tiêu đạt kết quả tốt nhất, qua đó đáp lại sự kỳ vọng của người hâm mộ.

Chia sẻ về sự trở lại của Đình Trọng và Văn Hậu, Duy Mạnh bày tỏ niềm vui khi được tái ngộ những đồng đội gắn bó nhiều năm. Anh cho rằng việc các cầu thủ vượt qua chấn thương để trở lại đội tuyển là thành quả xứng đáng, đồng thời góp phần tăng cường sức mạnh cho đội hình.

Đánh giá về tân binh Đỗ Hoàng Hên, đội trưởng đội tuyển Việt Nam nhận định đây là cầu thủ đã thể hiện tốt trong thời gian dài tại V-League và việc được triệu tập là sự ghi nhận xứng đáng. Bên cạnh đó, Duy Mạnh cũng khẳng định toàn đội dành sự tôn trọng đối với Bangladesh và sẽ tập trung tối đa cho trận đấu, không chủ quan trước bất kỳ đối thủ nào.

Trận giao hữu quốc tế giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Bangladesh sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 26-3 trên sân Hàng Đẫy (Hà Nội). Đây là bước chạy đà quan trọng để thầy trò HLV Kim Sang-sik hoàn thiện đội hình và lối chơi trước khi bước vào trận đấu với Malaysia tại Vòng loại cuối Asian Cup 2027.