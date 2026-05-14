Tuyển Việt Nam có thêm nhân sự giỏi

Với việc 3 cầu thủ Patrik Lê Giang, Khoa Ngô và Geovane chính thức trở thành công dân Việt Nam, các cấp đội tuyển quốc gia sẽ được tăng cường lực lượng hùng hậu để chinh phục những tầm cao mới ở sân chơi châu lục.

Ngày 13-5, Sở Tư pháp TP HCM đã tổ chức lễ trao quyết định của Chủ tịch nước cho nhập quốc tịch Việt Nam với hai cầu thủ Việt kiều Ngô Đăng Khoa (Úc) và Patrik Lê Giang (Slovakia). Bộ đôi cầu thủ thuộc biên chế CLB Công an TP HCM được đào tạo ở các nền bóng đá phát triển thế giới, là những gương mặt nổi bật tại đấu trường quốc nội (V-League, Cúp Quốc gia) mùa này.

"Người nhện" sinh năm 1992, có cha là người Việt Nam và mẹ người Slovakia. Anh xuất thân từ "lò" đào tạo trẻ Slovakia và có 11 năm chơi bóng trong hệ thống chuyên nghiệp tại đây. Trước khi trở về Việt Nam thi đấu vào năm 2023, Patrik từng khoác áo Bohemians 1905, một đội bóng giàu thâm niên tại Giải VĐQG Cộng hòa Czech. Tại V-League, Lê Giang nhanh chóng trở thành trụ cột của CLB TP HCM (nay là CLB Công an TP HCM), góp công giúp đội chủ sân Thống Nhất trụ hạng thành công ở 3 mùa giải liên tiếp. Với chiều cao 1,88 m, phản xạ cứu thua nhạy bén, làm chủ vòng cấm địa cùng kỹ năng xử lý bóng bằng chân tốt, Patrik được đánh giá đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về chuyên môn, phong độ và tiềm năng đóng góp lâu dài cho bóng đá Việt Nam.

Thủ thành Patrik từng được HLV Kim Sang-sik điền tên trong danh sách sơ bộ đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho dịp FIFA Days tháng 3-2026. Nhưng do chưa kịp chuyển đổi liên đoàn nên anh không thể thi đấu với tuyển Malaysia ở vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Lê Giang Patrik (thứ 2 từ phải sang) và Khoa Ngô nhận quyết định quốc tịch Việt Nam tại Sở Tư pháp TP HCM. (Ảnh: ĐÌNH VIÊN)

Trong khi đó, Khoa Ngô có cha và mẹ là người Việt Nam nhưng anh sinh ra tại Úc và là sản phẩm của "lò" đào tạo trẻ Perth Glory. Từng có 4 năm chơi bóng chuyên nghiệp ở xứ sở chuột túi, Khoa Ngô đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ gốc Việt đầu tiên ghi bàn tại Giải VĐQG Úc.

Đầu năm 2026, tiền vệ sinh năm 2006 gia nhập CLB Công an TP HCM theo dạng cho mượn và nhanh chóng chiếm một suất trong đội hình chính thức của đội bóng ngành Công an. Khoa Ngô chỉ cao 1,65 m nhưng sở hữu kỹ thuật cá nhân và tốc độ khá tốt, là mẫu tiền vệ cánh có khả năng độc lập tác chiến đạt hiệu quả cao, đã ghi 4 bàn thắng cho Công an TP HCM trong 10 trận ở sân chơi quốc nội mùa này.

Ở tuổi 19, tài năng này khó cạnh tranh suất thi đấu đội tuyển quốc gia song thừa tiêu chuẩn để cống hiến cho các đội tuyển trẻ Việt Nam tham dự sân chơi quốc tế trong thời gian tới.

Geovane Magno với tên gọi là Nguyễn Tài Lộc cũng vừa trở thành công dân Việt Nam. Sinh năm 1994, sở hữu chiều cao 1,88 m, tiền đạo gốc Brazil từng thi đấu cho nhiều CLB tại V-League và được đánh giá trình độ đẳng cấp không thua kém Nguyễn Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên - hai cầu thủ nhập tịch gốc Brazil khoác áo tuyển Việt Nam thời gian qua.

Tài Lộc biết vận dụng kỹ thuật cá nhân để xử lý bóng trong phạm vi hẹp khéo léo, kiến tạo nhạy bén, dứt điểm đa dạng và có thể chơi đa năng trên hàng công. Chính thức trở thành công dân Việt Nam cuối tháng 4-2026, Tài Lộc mở ra giai đoạn mới trong sự nghiệp thi đấu của cầu thủ này và có thể biến tuyển Việt Nam trở thành đội bóng sở hữu hàng tấn công chất lượng cao ở khu vực Đông Nam Á với bộ 3 "gốc Brazil".