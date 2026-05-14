HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Tuyển Việt Nam có thêm nhân sự giỏi

Tường Phước

Thủ thành Patrik từng được HLV Kim Sang-sik điền tên trong danh sách sơ bộ đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho dịp FIFA Days tháng 3-2026.

Với việc 3 cầu thủ Patrik Lê Giang, Khoa Ngô và Geovane chính thức trở thành công dân Việt Nam, các cấp đội tuyển quốc gia sẽ được tăng cường lực lượng hùng hậu để chinh phục những tầm cao mới ở sân chơi châu lục.

Ngày 13-5, Sở Tư pháp TP HCM đã tổ chức lễ trao quyết định của Chủ tịch nước cho nhập quốc tịch Việt Nam với hai cầu thủ Việt kiều Ngô Đăng Khoa (Úc) và Patrik Lê Giang (Slovakia). Bộ đôi cầu thủ thuộc biên chế CLB Công an TP HCM được đào tạo ở các nền bóng đá phát triển thế giới, là những gương mặt nổi bật tại đấu trường quốc nội (V-League, Cúp Quốc gia) mùa này.

"Người nhện" sinh năm 1992, có cha là người Việt Nam và mẹ người Slovakia. Anh xuất thân từ "lò" đào tạo trẻ Slovakia và có 11 năm chơi bóng trong hệ thống chuyên nghiệp tại đây. Trước khi trở về Việt Nam thi đấu vào năm 2023, Patrik từng khoác áo Bohemians 1905, một đội bóng giàu thâm niên tại Giải VĐQG Cộng hòa Czech. Tại V-League, Lê Giang nhanh chóng trở thành trụ cột của CLB TP HCM (nay là CLB Công an TP HCM), góp công giúp đội chủ sân Thống Nhất trụ hạng thành công ở 3 mùa giải liên tiếp. Với chiều cao 1,88 m, phản xạ cứu thua nhạy bén, làm chủ vòng cấm địa cùng kỹ năng xử lý bóng bằng chân tốt, Patrik được đánh giá đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về chuyên môn, phong độ và tiềm năng đóng góp lâu dài cho bóng đá Việt Nam.

Thủ thành Patrik từng được HLV Kim Sang-sik điền tên trong danh sách sơ bộ đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho dịp FIFA Days tháng 3-2026. Nhưng do chưa kịp chuyển đổi liên đoàn nên anh không thể thi đấu với tuyển Malaysia ở vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Tuyển Việt Nam có thêm nhân sự giỏi - Ảnh 1.

Lê Giang Patrik (thứ 2 từ phải sang) và Khoa Ngô nhận quyết định quốc tịch Việt Nam tại Sở Tư pháp TP HCM. (Ảnh: ĐÌNH VIÊN)

Trong khi đó, Khoa Ngô có cha và mẹ là người Việt Nam nhưng anh sinh ra tại Úc và là sản phẩm của "lò" đào tạo trẻ Perth Glory. Từng có 4 năm chơi bóng chuyên nghiệp ở xứ sở chuột túi, Khoa Ngô đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ gốc Việt đầu tiên ghi bàn tại Giải VĐQG Úc.

Đầu năm 2026, tiền vệ sinh năm 2006 gia nhập CLB Công an TP HCM theo dạng cho mượn và nhanh chóng chiếm một suất trong đội hình chính thức của đội bóng ngành Công an. Khoa Ngô chỉ cao 1,65 m nhưng sở hữu kỹ thuật cá nhân và tốc độ khá tốt, là mẫu tiền vệ cánh có khả năng độc lập tác chiến đạt hiệu quả cao, đã ghi 4 bàn thắng cho Công an TP HCM trong 10 trận ở sân chơi quốc nội mùa này.

Ở tuổi 19, tài năng này khó cạnh tranh suất thi đấu đội tuyển quốc gia song thừa tiêu chuẩn để cống hiến cho các đội tuyển trẻ Việt Nam tham dự sân chơi quốc tế trong thời gian tới.

Geovane Magno với tên gọi là Nguyễn Tài Lộc cũng vừa trở thành công dân Việt Nam. Sinh năm 1994, sở hữu chiều cao 1,88 m, tiền đạo gốc Brazil từng thi đấu cho nhiều CLB tại V-League và được đánh giá trình độ đẳng cấp không thua kém Nguyễn Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên - hai cầu thủ nhập tịch gốc Brazil khoác áo tuyển Việt Nam thời gian qua.

Tài Lộc biết vận dụng kỹ thuật cá nhân để xử lý bóng trong phạm vi hẹp khéo léo, kiến tạo nhạy bén, dứt điểm đa dạng và có thể chơi đa năng trên hàng công. Chính thức trở thành công dân Việt Nam cuối tháng 4-2026, Tài Lộc mở ra giai đoạn mới trong sự nghiệp thi đấu của cầu thủ này và có thể biến tuyển Việt Nam trở thành đội bóng sở hữu hàng tấn công chất lượng cao ở khu vực Đông Nam Á với bộ 3 "gốc Brazil". 

Tin liên quan

Hiện tượng Khoa Ngô

Hiện tượng Khoa Ngô

Sự xuất hiện của cầu thủ Việt kiều Khoa Ngô đang trở thành một trong những câu chuyện đáng chú ý nhất của V-League 2025-2026

Cầu thủ nhập tịch Nguyễn Tài Lộc có thể đóng góp gì cho tuyển Việt Nam?

(NLĐO) - Nguyễn Tài Lộc (tên mới của Geovane Magno) có thể là sự bổ sung chất lượng trên hàng công đội tuyển Việt Nam.

Khoa Ngô, Patrik Lê Giang và Nguyễn Tài Lộc chính thức nhập tịch, chờ HLV Kim Sang-sik gọi tên

(NLĐO) - Hai cầu thủ Việt kiều của CLB CA TPHCM đã chính thức nhập tịch Việt Nam mang đến tin vui cho người hâm mộ, và chờ ngày lên tuyển quốc gia.

tuyển Việt Nam nhập quốc tịch quốc tịch Việt Nam công dân Việt Nam khu vực Đông Nam Á Người Việt Nam bóng đá Việt Nam
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo