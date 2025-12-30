Tuyển Việt Nam là nạn nhân trong danh sách "mặt tối" của bóng đá thế giới 2025

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Tuyển Việt Nam là nạn nhân trong danh sách "mặt tối" của bóng đá thế giới 2025

Quốc An - Ảnh: Thạo Hoàng

(NLĐO) - Trong danh sách tổng kết từ các trang truyền thông thế giới, Việt Nam được gọi tên là nạn nhân của hai vụ bê bối trong bóng đá năm 2025.

Từ bàn thắng bị khước từ đầy tranh cãi ở SEA Games 33 đến bê bối nhập tịch của tuyển Malaysia, bóng đá Việt Nam được truyền thông quốc tế gọi tên như một trong những "nạn nhân chịu nhiều bất công nhất" năm 2025.

Trong các bản tổng kết về “mặt tối” của bóng đá thế giới năm 2025, nhiều hãng thông tấn lớn từ châu Âu đến Đông Nam Á cùng chung nhận định - những sai sót nghiêm trọng này ảnh hưởng trực tiếp đến thành tích, quyền lợi và vị thế của các đội tuyển Việt Nam.

Tâm điểm đầu tiên là công tác trọng tài ở trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 33. Kênh truyền hình NTV (Đức) đã dành riêng bài phân tích, mổ xẻ tình huống tiền đạo Bích Thùy ghi bàn hợp lệ nhưng vẫn bị thổi việt vị.

img

Công tác trọng tài ở chung kết bóng đá nữ được các nền bóng đá hàng đầu bàn luận, tiếc cho tuyển nữ Việt Nam

Theo đánh giá của các chuyên gia, cầu thủ Việt Nam đứng trên hàng thủ đối phương một khoảng cách rất rõ ràng, song quyết định khó hiểu của trọng tài đã tước đi bàn thắng quan trọng, làm thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu.

Nhà đài đưa ra đánh giá: "Cầu thủ Việt Nam đứng trên hàng thủ đối phương khoảng cách rất rõ ràng, nhưng trọng tài vẫn thổi việt vị, tạo ra quyết định bị xem là không thể chấp nhận".

Nhiều trang tin Đông Nam Á cũng đồng tình, coi đây là một trong những quyết định tệ hại nhất lịch sử SEA Games và thuộc nhóm sai sót nghiêm trọng của bóng đá thế giới năm 2025.

Không dừng lại ở đó, bóng đá Việt Nam tiếp tục chịu thiệt thòi từ bê bối liên quan đến việc Malaysia sử dụng cầu thủ nhập tịch không hợp lệ ở các trận đấu quốc tế. Đáng chú ý, chính tờ New Straits Times (Malaysia) cũng thừa nhận đây là “vết đen lịch sử” của bóng đá Malaysia, gây tổn hại nghiêm trọng đến hình ảnh quốc gia, trong khi Việt Nam là đội chịu ảnh hưởng trực tiếp về kết quả thi đấu và thứ hạng.

img

Bê bối nhập tịch của Malaysia bị xếp vào "mặt tối" hàng đầu của bóng đá khu vực

Nhiều tờ báo khu vực còn xếp vụ việc này vào nhóm bê bối lớn nhất Đông Nam Á năm 2025. Nhà báo John Duerden cùng đài DW (Đức) cho rằng đây là hồi chuông cảnh tỉnh, buộc FIFA phải rà soát và siết chặt hơn các quy định liên quan đến quốc tịch cầu thủ trong tương lai.

Ngoài hai sự kiện này, bản danh sách đen còn ghi nhận nghi án dàn xếp tỉ số tại Thổ Nhĩ Kỳ dính đến Chủ tịch CLB, trọng tài và cầu thủ, cũng như những tranh cãi quản lý tại Cameroon dưới thời Samuel Eto'o.

Dù nhận được sự cảm thông từ truyền thông quốc tế, việc tuyển Việt Nam liên tục bị nhắc tên với tư cách “nạn nhân trực tiếp” trong các bản tổng kết năm của Reuters hay DW vẫn để lại nhiều tiếc nuối.

Những tổn thất về danh hiệu, điểm số và cơ hội phát triển là điều không thể bù đắp, đồng thời cho thấy yêu cầu cấp thiết về tính minh bạch, vai trò của VAR và công tác quản lý tại các giải đấu khu vực, khi công nghệ đang càng hiện đại để phục vụ.

Tin liên quan

Hai tuyển thủ U22 Việt Nam lọt Tốp 5 ứng viên danh hiệu QBV Việt Nam 2025

Hai tuyển thủ U22 Việt Nam lọt Tốp 5 ứng viên danh hiệu QBV Việt Nam 2025

(NLĐO) - Danh sách rút gọn Tốp 5 ứng viên các danh hiệu Quả bóng vàng (QBV) Việt Nam xuất hiện các ngôi sao hàng đầu tuyển Việt Nam, gồm Đình Bắc, Trung Kiên

Nhìn lại chiếc HCV SEA Games 33 của U22 Việt Nam: Dấu ấn từ những siêu dự bị

Xuyên suốt trong hành trình giành HCV SEA Games 33, có cả dấu ấn của các "siêu dự bị" - những người được chọn cho khoảnh khắc lịch sử

Truyền thông quốc tế lên tiếng sau trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 33

(NLĐO) - Truyền thông quốc tế thể hiện sự bất ngờ khi bàn thắng của tuyển nữ Việt Nam tại trận chung kết SEA Games 33 không được công nhận.

tuyển nữ Việt Nam Đội tuyển Việt Nam tuyển Việt Nam bóng đá Việt Nam bóng đá nữ Việt Nam truyền thông quốc tế
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo