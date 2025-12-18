Truyền thông quốc tế lên tiếng sau trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 33

Ngay trong giờ nghỉ giữa trận, CNN Indonesia đã chỉ ra những vấn đề trong cách trọng tài điều hành trận đấu. Tờ báo này nhận định tuyển nữ Việt Nam nhập cuộc với chiến thuật hợp lý, thi đấu điềm tĩnh trước đối thủ Philippines vượt trội về thể hình.

Trang ESPN đưa tin về trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 33

Tuy nhiên, CNN Indonesia nhấn mạnh trọng tài đã có nhiều tình huống nhận định chưa chính xác, trong đó nổi bật là tình huống từ chối bàn thắng của Bích Thùy ở phút 29, khoảnh khắc có thể làm thay đổi cục diện trận chung kết.

Tờ Thairath của Thái Lan mô tả khoảnh khắc trọng tài phất cờ báo việt vị là lúc "cả sân chết lặng". Trang báo xứ chùa vàng cho rằng nếu bàn thắng được công nhận, Việt Nam hoàn toàn có thể nắm lợi thế lớn và thay đổi kịch bản trận đấu.

Quan điểm tương tự cũng được ESPN chia sẻ. Theo hãng truyền thông thể thao Hoa Kỳ, trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 33 đã diễn ra "đầy tranh cãi" khi Việt Nam có một bàn thắng tưởng chừng hợp lệ nhưng lại bị từ chối vì việt vị.

ESPN khẳng định qua các góc quay chậm, Bích Thùy hoàn toàn không rơi vào thế việt vị khi đánh đầu tung lưới Philippines từ đường tạt bóng của Ngân Thị Vạn Sự. Việc SEA Games chưa áp dụng VAR đã khiến tuyển nữ Việt Nam rơi vào cảm giác "oan ức và tiếc nuối", đặc biệt trong một trận đấu mang tính quyết định như chung kết.

Trong khi đó, Rhysh Roshan Rai, cựu tuyển thủ Singapore và hiện là bình luận viên, đã thẳng thắn bày tỏ sự khó hiểu trên mạng xã hội X: "Một quyết định việt vị vô lý nhất cho bàn thắng của Việt Nam vào lưới Philippines. Rõ ràng là không việt vị, lại còn là một bàn thắng rất đẹp".

Ở chiều ngược lại, truyền thông Philippines tập trung ca ngợi chiến tích lịch sử của đội tuyển nữ nước nhà. Tờ Tiebreaker Times và trang ABS-CBN đều gọi đây là cột mốc đánh dấu lần đầu tiên bóng đá nữ Philippines giành HCV SEA Games sau khi giành lấy "vương miện" từ đội tuyển Việt Nam.

Trọng tài Chanthavong Phutsavan mắc sai lầm nghiêm trọng trong trận đấu

Dẫu vậy, giữa niềm vui của đội vô địch, câu chuyện mà truyền thông quốc tế nhắc đến nhiều nhất vẫn là tình huống việt vị gây tranh cãi.

Người đưa ra quyết định sai lầm, tước đi bàn thắng hợp lệ của thầy trò HLV Mai Đức Chung là trọng tài biên Chanthavong Phutsavan. Trọng tài người Lào từng được giao nhiệm vụ tại Vòng chung kết Giải U20 nữ châu Á 2024, nội dung bóng đá nữ tại ASIAD 2024, chủ yếu đảm nhiệm vai trò trợ lý trọng tài/trọng tài biên.

Hiện tại, bà đã khóa trang cá nhân mạng xã hội trước làn sóng phẫn nộ dữ dội của người hâm mộ.

Tối 17-12, trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 33 giữa Việt Nam và Philippines đã diễn ra. Đáng chú ý, ở phút 29, tiền vệ Nguyễn Thị Bích Thùy ghi bàn vào lưới đối phương từ đường chuyền của Ngân Thị Vạn Sự. Tuy nhiên, trọng tài biên Chanthavong Phutsavan đã phất cờ báo việt vị dù cầu thủ Việt Nam không hề vượt quá hậu vệ cuối cùng phía Philippines.



