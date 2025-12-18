Truyền thông quốc tế lên tiếng sau trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 33

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Truyền thông quốc tế lên tiếng sau trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 33

Hoàng Hiệp

(NLĐO) - Truyền thông quốc tế thể hiện sự bất ngờ khi bàn thắng của tuyển nữ Việt Nam tại trận chung kết SEA Games 33 không được công nhận.

Ngay trong giờ nghỉ giữa trận, CNN Indonesia đã chỉ ra những vấn đề trong cách trọng tài điều hành trận đấu. Tờ báo này nhận định tuyển nữ Việt Nam nhập cuộc với chiến thuật hợp lý, thi đấu điềm tĩnh trước đối thủ Philippines vượt trội về thể hình.

Truyền thông quốc tế lên tiếng sau trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 33 - Ảnh 1.

Trang ESPN đưa tin về trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 33

Tuy nhiên, CNN Indonesia nhấn mạnh trọng tài đã có nhiều tình huống nhận định chưa chính xác, trong đó nổi bật là tình huống từ chối bàn thắng của Bích Thùy ở phút 29, khoảnh khắc có thể làm thay đổi cục diện trận chung kết.

Tờ Thairath của Thái Lan mô tả khoảnh khắc trọng tài phất cờ báo việt vị là lúc "cả sân chết lặng". Trang báo xứ chùa vàng cho rằng nếu bàn thắng được công nhận, Việt Nam hoàn toàn có thể nắm lợi thế lớn và thay đổi kịch bản trận đấu.

TIN LIÊN QUAN

Quan điểm tương tự cũng được ESPN chia sẻ. Theo hãng truyền thông thể thao Hoa Kỳ, trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 33 đã diễn ra "đầy tranh cãi" khi Việt Nam có một bàn thắng tưởng chừng hợp lệ nhưng lại bị từ chối vì việt vị.

ESPN khẳng định qua các góc quay chậm, Bích Thùy hoàn toàn không rơi vào thế việt vị khi đánh đầu tung lưới Philippines từ đường tạt bóng của Ngân Thị Vạn Sự. Việc SEA Games chưa áp dụng VAR đã khiến tuyển nữ Việt Nam rơi vào cảm giác "oan ức và tiếc nuối", đặc biệt trong một trận đấu mang tính quyết định như chung kết.

Trong khi đó, Rhysh Roshan Rai, cựu tuyển thủ Singapore và hiện là bình luận viên, đã thẳng thắn bày tỏ sự khó hiểu trên mạng xã hội X: "Một quyết định việt vị vô lý nhất cho bàn thắng của Việt Nam vào lưới Philippines. Rõ ràng là không việt vị, lại còn là một bàn thắng rất đẹp".

Ở chiều ngược lại, truyền thông Philippines tập trung ca ngợi chiến tích lịch sử của đội tuyển nữ nước nhà. Tờ Tiebreaker Times và trang ABS-CBN đều gọi đây là cột mốc đánh dấu lần đầu tiên bóng đá nữ Philippines giành HCV SEA Games sau khi giành lấy "vương miện" từ đội tuyển Việt Nam.

Truyền thông quốc tế lên tiếng sau trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 33 - Ảnh 2.

Trọng tài Chanthavong Phutsavan mắc sai lầm nghiêm trọng trong trận đấu

Dẫu vậy, giữa niềm vui của đội vô địch, câu chuyện mà truyền thông quốc tế nhắc đến nhiều nhất vẫn là tình huống việt vị gây tranh cãi. 

Người đưa ra quyết định sai lầm, tước đi bàn thắng hợp lệ của thầy trò HLV Mai Đức Chung là trọng tài biên Chanthavong Phutsavan. Trọng tài người Lào từng được giao nhiệm vụ tại Vòng chung kết Giải U20 nữ châu Á 2024, nội dung bóng đá nữ tại ASIAD 2024, chủ yếu đảm nhiệm vai trò trợ lý trọng tài/trọng tài biên.

Hiện tại, bà đã khóa trang cá nhân mạng xã hội trước làn sóng phẫn nộ dữ dội của người hâm mộ.

Tối 17-12, trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 33 giữa Việt Nam và Philippines đã diễn ra. Đáng chú ý, ở phút 29, tiền vệ Nguyễn Thị Bích Thùy ghi bàn vào lưới đối phương từ đường chuyền của Ngân Thị Vạn Sự.

Tuy nhiên, trọng tài biên Chanthavong Phutsavan đã phất cờ báo việt vị dù cầu thủ Việt Nam không hề vượt quá hậu vệ cuối cùng phía Philippines.


Tin liên quan

Truyền thông Thái Lan: "Trợ lý trọng tài người Lào cơ mà, sao đổ lỗi Thái Lan?"

Truyền thông Thái Lan: "Trợ lý trọng tài người Lào cơ mà, sao đổ lỗi Thái Lan?"

(NLĐO) - Báo chí Philippines và Đông Nam Á bày tỏ sự tiếc nuối về thất bại của tuyển nữ Việt Nam trong trận chung kết SEA Games, từ sai sót của tổ trọng tài.

Nếu khiếu nại, tuyển nữ Việt Nam cũng sẽ không được trả lại bàn thắng

(NLĐO) - Thất bại của tuyển bóng đá nữ Việt Nam tại chung kết SEA Games 33 đã khiến người hâm mộ phẫn nộ vì quyết định sai của trọng tài.

Clip: Tuyển nữ Việt Nam bị trọng tài "cướp trắng" bàn thắng hợp lệ

(NLĐO) - Bích Thùy ghi bàn hợp lệ trong hiệp 1 trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 33 tối 17-12 song bị trọng tài biên căng cờ báo lỗi việt vị

Đội tuyển Việt Nam mạng xã hội bóng đá nữ Mai Đức Chung Philippines trợ lý trọng tài trang cá nhân SEA Games 33 truyền thông quốc tế
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo