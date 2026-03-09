Trận đấu giữa CLB Hoàng Anh Gia Lai và đội Công an TP HCM ở vòng 15 V-League hôm 7-3 chứng kiến màn so tài giữa 2 thủ môn hàng đầu giải quốc nội. Họ cũng là những ứng viên sáng giá cạnh tranh vị trí "gác đền" tuyển Việt Nam sắp tới.

Trận đấu hấp dẫn ở phố núi không chỉ được quyết định bởi khoảnh khắc ghi bàn duy nhất của chân sút Việt kiều Khoa Ngô, mà còn là màn trình diễn xuất thần của 2 chốt chặn Patrik Lê Giang (CLB Công an TP HCM) và Trần Trung Kiên (CLB Hoàng Anh Gia Lai). Chính bộ đôi thủ môn giàu kinh nghiệm, đầy bản lĩnh này đã cống hiến cho người xem những pha cứu thua đẳng cấp, khó tin.

Trung Kiên từng gặt hái nhiều thành công khi khoác áo tuyển U22, U23 quốc gia trong năm 2025. Thủ môn 23 tuổi có chiều cao ấn tượng 1,91 m này là trụ cột của CLB Hoàng Anh Gia Lai từ mùa giải 2023, góp công giúp đội bóng phố núi trụ hạng V-League thành công.

Năm 2024, Trung Kiên lần đầu được triệu tập và thi đấu cho tuyển Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang-sik. Tuổi đời còn quá trẻ khiến thủ môn gốc Gia Lai không thể cạnh tranh vị trí chính thức với các đàn anh như Nguyễn Filip, Đình Triệu hay Văn Lâm. Tuy vậy, trải qua 2 năm cọ xát, tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế ở cấp độ trẻ quốc gia, Trung Kiên nhanh chóng tiến bộ, nâng cao trình độ chuyên môn.

Patrik Lê Giang đang “ghi điểm” với HLV Kim Sang-sik để có cơ hội lên tuyển VIệt Nam. Ảnh: ĐÌNH VIÊN

Tuy không thể giúp CLB Hoàng Anh Gia Lai có điểm ở vòng 15 V-League 2025-2026 song những pha phản xạ cứu thua ấn tượng của Trung Kiên nhận được nhiều lời ngợi khen từ các chuyên gia, đồng nghiệp lẫn khán giả.

Trong khi đó, người được chấm điểm nhỉnh hơn Trung Kiên ở trận đấu tại Pleiku không ai khác hơn là Patrik Lê Giang. Thủ thành gốc Việt sinh năm 1992 này đang ngày càng khẳng định vị trí trong đội hình xuất phát của CLB Công an TP HCM. Anh được "định giá" nắm giữ 50% sức mạnh của đội bóng trong cuộc đua V-League mùa này.

Ở trận đấu với CLB Hoàng Anh Gia Lai, Patrik Lê Giang cho thấy anh đang có được phong độ cực tốt. Anh cứu nguy ngoạn mục tình huống đối mặt chân sút chủ nhà trong những phút đầu, sau đó tiếp tục cản phá pha đánh đầu cận thành đầy uy lực của đối phương.

Trong khung gỗ, Patrik Lê Giang sừng sững như một bức tường kiên cố. Khả năng chọn vị trí chính xác, làm chủ vòng cấm hay phản xạ nhanh nhạy giúp anh hóa giải hàng loạt tình huống nguy hiểm. Thủ thành mang hai dòng máu Slovakia - Việt Nam này còn được đánh giá cao bởi khả năng chơi bóng bằng chân điêu luyện.

Patrik Lê Giang chính thức trở thành công dân Việt Nam từ cuối tháng 1-2026. Đây là yếu tố quan trọng để anh sớm hiện thực hóa nguyện vọng được khoác áo tuyển Việt Nam trong thời gian tới.

Dàn tuyển thủ Nguyễn Filip, Văn Lâm, Đình Triệu vẫn đang tỏa sáng ở sân chơi V-League nhưng màn trình diễn chói sáng của Patrik Lê Giang, Trung Kiên, Nguyên Mạnh, Văn Toản, Văn Việt… khiến cuộc cạnh tranh vị trí "người gác đền" tuyển Việt Nam trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết.