Thể thao

Tuyển Việt Nam tạo ấn tượng trận ra quân Giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới

Đào Tùng - Ảnh: Volleyballworld

(NLĐO) – Lần đầu dự Giải Vô địch bóng chuyền thế giới, tuyển Việt Nam không chỉ có ván thắng đầu tay mà còn gây ít nhiều khó khăn cho đội hạng 3 thế giới Ba Lan

Chẳng nhà chuyên môn nào dám đặt niềm tin vào khả năng kiếm điểm của tuyển Việt Nam trước đội bóng nằm trong Top 3 bảng xếp hạng của Liên đoàn bóng chuyền thế giới (FIVB) – tuyển Ba Lan. Thậm chí, bảng tỉ lệ chiến thắng do hệ thống máy tính của FIVB công bố ở thời điểm tuyển Việt Nam dẫn trước 1-0 cũng chỉ vỏn vẹn 3% dành cho đoàn quân của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt, tức đến 97% cơ hội chiến thắng nghiêng về Ba Lan khi đó đang bị dẫn trước!

Tuyển nữ Việt Nam tạo ấn tượng trận ra quân giải thế giới - Ảnh 1.

Quốc kỳ Việt Nam cùng tuyền bóng chuyền nữ xuất hiện lần đầu ở giải thế giới

Không đặt nặng mục tiêu làm hơn các đối thủ rất mạnh tại giải lần này, tuyển Việt Nam trước sau khẳng định thi đấu tốt nhất có thể trong từng pha bóng, từng ván đấu. Việc không có được lực lượng đầy đủ nhất cũng khiến đội càng khiêm tốn hơn nhiều với mục đích dự giải để học hỏi.

Tuyển nữ Việt Nam tạo ấn tượng trận ra quân giải thế giới - Ảnh 2.

Vi Thị Như Quỳnh (16) ghi 20 điểm trong trận đấu

Không ai nghĩ đội bóng bị đánh giá thấp hơn về mọi mặt là tuyển Việt Nam lại có một ván thắng có tính lịch sử, theo dạng "để đời"… Nhập cuộc với tinh thần chiến đấu thực sự ngoan cường, tuyển Việt Nam khiến Ba Lan phải ngỡ ngàng vì sự chủ quan của mình. 

Họ để Việt Nam ghi liền 4 điểm để dẫn ngược 15-14 ván đầu tiên, rồi tiếp tục lơi lỏng trong cả phòng ngự lẫn tấn công, từ chỗ dẫn điểm 23-21 lại bị mất liên tiếp bốn điểm một lần nữa, thua luôn ván đầu tiên ở điểm số 23-25.

Tuyển nữ Việt Nam tạo ấn tượng trận ra quân giải thế giới - Ảnh 3.

Tuyển Việt Nam phấn khích với ván thắng lịch sử trước đội hạng 3 thế giới

Việc góp mặt trong Top 3 thế giới của Ba Lan hoàn toàn không phải là chuyện may mắn khi đội bóng Đông Âu sở hữu dàn cầu thủ rất xuất sắc, ba trong số đó có chiều cao trên 2 mét. Chỉ riêng mũi tấn công Magdalena Stysiak đã "làm khổ" tuyển Việt Nam ở ván hai từ mọi vị trí trên sân. Thêm sự hỗ trợ của đội trưởng phụ công Agnieszka Korneluk và Martyna Czyrnianka, Ba Lan dễ dàng giành phần thắng 25-10 rồi 25-12 để vượt lên sau ba ván.

Tuyển nữ Việt Nam tạo ấn tượng trận ra quân giải thế giới - Ảnh 4.

Martyna Czyrnianka (15) chắn bóng cực kỳ hiệu quả

Những sự điều chỉnh nhân sự của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt mang đến sự khởi sắc cho tuyển Việt Nam ở ván thứ tư. Vi Thị Như Quỳnh, Trần Thị Bích Thủy, Trần Thị Thanh Thúy thay nhau ghi những điểm số quan trọng, bám sát Ba Lan từ 11-11, 19-22 rồi 22-24. Tuy vậy, đẳng cấp vượt trội giúp Ba Lan lên tiếng ở thời điểm quyết định, khép lại ván thứ tư ở điểm số 25-22 và kết thúc trận ra quân với tỉ số 3-1 sau 105 phút so tài không dễ dàng như tưởng tượng.

Tuyển nữ Việt Nam tạo ấn tượng trận ra quân giải thế giới - Ảnh 5.

Chắt chiu từng điểm số nhưng tuyển Việt Nam không thể làm hơn Ba Lan

Khó khăn được dự báo sẽ còn đến với tuyển Việt Nam khi đội gặp đối thủ hạng 11 thế giới là tuyển Đức vào chiều 25-8 (Đức vừa thắng Kenya 3-0 ở trận đấu đầu tiên của bảng G. Xem ra Kenya và Việt Nam chỉ có thể cạnh tranh vào chiều 27-8 để tránh vị trí chót bảng chứ không cách nào tìm được đường vào vòng trong khi có 2 đối thủ cùng bảng quá "khủng"…

Tuyển nữ Việt Nam tạo ấn tượng trận ra quân giải thế giới - Ảnh 6.

Tuyển Ba Lan mất đến 4 ván để giành chiến thắng

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam dự giải thế giới

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam dự giải thế giới

Không có được lực lượng tốt nhất tham dự giải thế giới, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam mang theo nhiều nỗi niềm trước cuộc đấu với các đối thủ mạnh.

Bóng chuyền nữ gặp thách thức

Việc chủ công Nguyễn Thị Bích Tuyền không tham dự Giải Vô địch Bóng chuyền nữ thế giới sẽ khiến tuyển nữ Việt Nam gặp khó trước các đối thủ mạnh

Bóng chuyền nữ Việt Nam thăng hạng thế giới

Tuyển nữ Việt Nam có chiến thắng mở màn rất ấn tượng tại SEA V.League 2025 (chiều 1-8) khi đánh bại Indonesia trong vòng 3 ván.

