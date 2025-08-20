HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Bóng chuyền nữ gặp thách thức

ĐÀO TÙNG

Việc chủ công Nguyễn Thị Bích Tuyền không tham dự Giải Vô địch Bóng chuyền nữ thế giới sẽ khiến tuyển nữ Việt Nam gặp khó trước các đối thủ mạnh

Từ nhiều ngày qua, sự việc tuyển U21 nữ Việt Nam bị Liên đoàn Bóng chuyền thế giới (FIVB) ra án phạt xóa bỏ thành tích vòng bảng U21 thế giới vì sử dụng cầu thủ không hợp lệ khiến người hâm mộ thêm băn khoăn, lo lắng.

Tranh cãi về nhân thân

Hầu như chẳng mấy ai yên tâm nếu liên hệ trường hợp của chủ công Nguyễn Thị Bích Tuyền - người nhiều phen khiến dư luận trong khu vực phải tranh cãi về nhân thân - với đề xuất kiểm tra giới tính (Bích Tuyền) của chủ nhà Thái Lan tại Giải Vô địch thế giới lần này.

Nỗi lo là có cơ sở vì chỉ một ngày trước khi tuyển Việt Nam sang Thái Lan dự giải, sáng 19-8, chính Bích Tuyền đề xuất việc rút tên khỏi chuyến du đấu vì lý do gia đình. Tôn trọng quyết định của cầu thủ, Ban Huấn luyện đội tuyển đã đề đạt ý kiến lên Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (VFV) và nhanh chóng được phê duyệt.

Bóng chuyền nữ gặp thách thức - Ảnh 1.

Tuyển bóng chuyền nữ gặp phải bài toán nhân sự “khó nhằn” khi lần đầu dự giải thế giới. Ảnh: SAVA

Quỹ thời gian quá ít và có lẽ xét thấy không còn nhiều nhân sự phù hợp, Ban Huấn luyện đội tuyển mà đứng đầu là HLV Nguyễn Tuấn Kiệt quyết định không bổ sung bất cứ ai. Ông đồng thời đưa toàn bộ 13 tuyển thủ còn lại đến với giải thế giới dù được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn.

Lần đầu tiên được tham dự Giải Vô địch Bóng chuyền thế giới, diễn ra từ ngày 22-8 đến 7-9 tại Thái Lan, tuyển nữ Việt Nam được xếp chung bảng G với các đối thủ cực mạnh gồm Ba Lan (hạng 3 thế giới), Đức (hạng 11) và Kenya (hạng 23). Kenya từng thắng tuyển Việt Nam trong trận giao hữu cách đây 2 năm tại Pháp, rõ ràng đoàn quân của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt có ít hy vọng tiến xa tại giải lần này.

Tìm người "chia lửa"

Thực lực đã không thể sánh bằng các đối thủ, với việc mất mũi tấn công chủ lực Nguyễn Thị Bích Tuyền lần này, tuyển Việt Nam sẽ khó tìm được một trận thắng. Trong hơn 2 năm qua, chuỗi thành tích thăng hoa của tuyển nữ Việt Nam có dấu ấn rất lớn từ cầu thủ sinh năm 2000 quê Vĩnh Long. Thanh Thúy có dấu hiệu sa sút vì chấn thương trong khi các niềm hy vọng khác như Kiều Trinh, Như Quỳnh, Nguyễn Thị Phương hay Tú Linh chưa đủ tầm (sức mạnh, tư duy thi đấu) để thay thế.

Dù sớm xác định không đặt nặng chỉ tiêu thành tích ở lần đầu tham dự đấu trường thế giới, tuyển Việt Nam vẫn không nên nhận về những trận thua quá đậm, ảnh hưởng không nhỏ đến toàn bộ quá trình chuẩn bị "giành vàng" tại SEA Games 33 cuối năm nay. Để làm được điều này, Ban Huấn luyện tuyển Việt Nam cần tìm người "chia lửa", gồng gánh trách nhiệm ghi điểm cùng với đội trưởng Thanh Thúy và Kiều Trinh, Như Quỳnh.

Khó trông chờ vào tuyến U21, cũng chắc chắn không bỏ sót nhân lực từ các đội bóng trong nước, Ban Huấn luyện đội tuyển nữ sẽ phải "liệu cơm gắp mắm", sàng lọc đội hình đồng thời kỳ vọng vào nỗ lực nơi từng tuyển thủ còn lại với niềm tin "phải hoàn thành nhiệm vụ thay cho Bích Tuyền". 

Thi đấu tận tình, hết mình với cố gắng cao nhất, đội tuyển được kỳ vọng sẽ không phụ lòng người hâm mộ luôn dõi theo và ủng hộ hành trình thi đấu của đội như trong suốt thời gian qua.

Bóng chuyền nữ gặp thách thức - Ảnh 2.

 

Bóng chuyền nữ Việt Nam tự tin dự giải thế giới

Bóng chuyền nữ Việt Nam tự tin dự giải thế giới

Tham dự Giải Vô địch bóng chuyền thế giới với tư cách là một trong những đội bóng hay nhất châu Á, tuyển nữ Việt Nam chính thức bước ra sàn đấu đẳng cấp nhất.

Thắng CH Dominica, tuyển U21 nữ Việt Nam kết thúc giải thế giới ở vị trí 19

(NLĐO) – Tuyển U21 nữ Việt Nam dễ dàng đánh bại tuyển U21 CH Dominica trong trận phân hạng 19-20 tại Giải Vô địch bóng chuyền U21 nữ thế giới.

Bích Tuyền rút tên, không cùng tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam dự giải thế giới

(NLĐO) – Cú sốc trước ngày tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sang Thái Lan dự Giải vô địch thế giới là việc đối chuyền Bích Tuyền xin rút tên vì lý do gia đình.

