Thể thao

Tuyển Ý trước khúc quanh lịch sử

Đ.Linh

Chỉ có giành chiến thắng trước Bắc Ireland ở bán kết play-off vòng loại World Cup khu vực châu Âu rạng sáng 27-3, tuyển Ý mới tránh sa chân vào thảm họa.

Xét về danh tiếng và chất lượng đội hình, tuyển Ý hoàn toàn vượt trội. Tuy nhiên, bóng đá không chỉ được quyết định bởi đẳng cấp mà còn bởi tâm lý - yếu tố đang trở thành nỗi ám ảnh với đội bóng áo thiên thanh. Sau 2 kỳ World Cup liên tiếp vắng mặt vì thất bại ở vòng play-off trước Thụy Điển (2018) và Bắc Macedonia (2022), người Ý không được phép để sẩy chân thêm lần nào nữa.

HLV Gennaro Gattuso đặc biệt yêu cầu các học trò phải giữ "cái đầu lạnh" và nhất là không để chuyện quá khứ chi phối. Với ông, đa số tuyển thủ Ý đã quen với các trận đấu lớn ở EURO hay Champions League, vì vậy vấn đề của đội bóng chỉ ở khả năng kiểm soát tâm lý khi bước vào cuộc chiến "một mất một còn".

Phong độ của tuyển Ý dưới quyền HLV Gattuso không quá tệ khi có chuỗi 6 chiến thắng liên tiếp ở vòng loại World Cup 2026. Tuy nhiên, thất bại trước đội đầu bảng Na Uy ở trận quyết định khiến họ mất vé trực tiếp và buộc phải đi đường vòng. Phản ứng tiêu cực của khán giả Milan cũng là lý do để ông Gattuso chọn sân Bergamo đấu với Bắc Ireland ngày 27-3 này, nơi vẫn có thể tạo bầu không khí cuồng nhiệt nhưng giảm được áp lực cho cầu thủ.

Tuyển Ý trước khúc quanh lịch sử - Ảnh 1.

Niềm vui chiến thắng có kịp trở lại với tuyển Ý?. (Ảnh: UEFA)

Lịch sử những lần đối đầu nghiêng hẳn về "Azzurri" do Bắc Ireland chưa từng thắng trên đất Ý và hiếm khi ghi bàn vào lưới chủ nhà. Tuy nhiên, trận hòa không bàn thắng ở vòng loại World Cup 2022 - kết quả khiến tuyển Ý mất vé trực tiếp và phải tranh vé play-off - cho thấy đội bóng đến từ bên kia eo biển Manche không phải đối thủ dễ chịu.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Michael O'Neill, Bắc Ireland trung thành với lối đá kỷ luật, thiên về thể lực và bóng dài. Không có nhiều ngôi sao tên tuổi nhưng Bắc Ireland luôn thi đấu với tinh thần cao, sẵn sàng lùi sâu bảo vệ khung thành và chờ cơ hội phản công hoặc tình huống cố định. Đây chính là kiểu đối thủ khiến tuyển Ý dễ rơi vào tình cảnh bế tắc nếu không ghi bàn sớm.

Lượt trận bán kết play-off khu vực châu Âu ngày 27-3:

0 giờ: Thổ Nhĩ Kỳ - Romania (bảng C); 2 giờ 45 phút: Ý- Bắc Ireland, Xứ Wales - Bosnia & Herzegovina (bảng A); Ukraine - Thụy Điển, Ba Lan - Albania (bảng B); Slovakia - Kosovo (bảng C); Đan Mạch - Bắc Macedonia, CH Czech - CH Ireland (bảng D). 

Tin liên quan

AI dự đoán cái kết gây sốc tại World Cup 2026

AI dự đoán cái kết gây sốc tại World Cup 2026

(NLĐO) - Mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) do hệ thống SLOW Football phát triển vừa đưa ra dự báo đáng chú ý về kết quả VCK World Cup 2026.

Tuyển Iran “tìm đường” dự World Cup 2026

(NLĐO) - Iran có thể vẫn sẽ tham dự World Cup 2026, song điều kiện mà quốc gia này đưa ra đến nay chưa được FIFA đáp ứng.

Dự đoán 6 sao tuyển Anh phải “ngồi nhà xem World Cup 2026”

(NLĐO) - Siêu máy tính Ladbrokes dự đoán danh sách 26 tuyển thủ Anh dự World Cup 2026, trong đó có 6 ngôi sao bị gạch tên khỏi chuyến bay tới Mỹ.

