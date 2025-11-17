HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Na Uy ngược dòng hạ chủ nhà Ý, đoạt vé dự World Cup sau 28 năm

Đông Linh (theo UEFA)

(NLĐO) – Hy vọng giành vé trực tiếp tham dự World Cup 2026 của Ý tan vỡ sau thất bại nặng nề 1-4 trước Na Uy ngay tại sân nhà San Siro rạng sáng 17-11.

Buộc phải thắng tới… 9-0 mới có thể vượt cạnh tranh về hiệu số với chính Na Uy, người Ý dù vậy vẫn đặt niềm tin gần như mù quáng vào một màn quật khởi không tưởng. Thầy trò HLV Gennaro Gattuso luôn canh cánh trong lòng quyết tâm phục hận trận thua 0-3 tại Oslo ở lượt đi, bất chấp thực lực của đoàn quân áo Thiên thanh hoàn toàn không thể sánh bằng đối thủ ở cuộc tái đấu tại Milan…

Na Uy ngược dòng vùi dập chủ nhà Ý, đoạt vé dự World Cup sau 28 năm - Ảnh 1.

Francisco Esposito mở tỉ số cho chủ nhà Ý ở phút 11

Lợi thế sân nhà giúp tuyển Ý nhập cuộc rất tốt và sớm tạo ra khác biệt. Phút 11, hậu vệ đội khách Julian Ryerson khống chế lỗi, tạo cơ hội để Dimarco cướp bóng rồi phối hợp nhanh với đồng đội. Bóng đến chân Francisco Esposito và cầu thủ này xoay người dứt điểm cận thành, đánh bại thủ môn Orjan Nyland, mở tỉ số cho đội chủ nhà.

Hưng phấn sau khi ghi bàn, tuyển Ý tiếp tục tấn công dồn ép và Esposito suýt có cú đúp ở phút 36 khi đánh đầu chệch cột trong gang tấc. Tuy nhiên, sự nóng vội trong tấn công khiến "Azzurri" không thể có thêm bàn thắng, còn Na Uy chủ động giảm nhịp và lùi đội hình sâu để hạn chế sức ép.

Na Uy ngược dòng vùi dập chủ nhà Ý, đoạt vé dự World Cup sau 28 năm - Ảnh 2.

Tuyển Ý bỏ lỡ nhiều cơ hội có thể xoay chuyển số phận trận đấu

Cục diện xoay chiều hoàn toàn sau giờ nghỉ. Từ bỏ chủ trương phòng ngự, Na Uy đẩy cao đội hình và nhanh chóng gặt hái thành quả. Phút 63, Antonio Nusa thoát xuống góc trái vòng cấm rồi tung cú sút căng, quân bình tỉ số 1-1. 

Chỉ ít phút sau, tiền đạo trẻ này tiếp tục gây sóng gió nhưng bị thủ môn Gianluigi Donnarumma xuất sắc cản phá.

Na Uy ngược dòng vùi dập chủ nhà Ý, đoạt vé dự World Cup sau 28 năm - Ảnh 3.

Antonio Nusa quận bình tỉ số 1-1

Điểm nhấn lớn nhất của trận đấu đến trong vòng vài phút. Sau 78 phút im hơi lặng tiếng trên sân, Erling Haaland bùng nổ đúng lúc. Phút 78, từ đường tạt bóng của Oscar Bobb, chân sút số 1 của Na Uy tung cú vô-lê trái sấm sét tung lưới Donnarumma. 

Chưa đầy một phút sau, pha chuyền lỗi của Gianluca Mancini tạo điều kiện để Thorsby cướp bóng và kiến tạo cho Haaland ghi bàn thứ hai, nâng cách biệt lên 3-1.

Na Uy ngược dòng vùi dập chủ nhà Ý, đoạt vé dự World Cup sau 28 năm - Ảnh 4.

Haaland thực sự là "hung thần" của hàng thủ tuyển Ý

Sự sụp đổ của người Ý được khép lại ở phút 90+3, khi Jorgen Strand Larsen solo từ cánh phải rồi sút chéo góc ấn định chiến thắng 4-1 cho Na Uy.

Na Uy ngược dòng vùi dập chủ nhà Ý, đoạt vé dự World Cup sau 28 năm - Ảnh 5.

Jorgen Strand Larsen nhấn chìm chủ nhà Ý tại Milan

Thất bại nặng nề khiến tuyển Ý đối mặt nguy cơ lỡ World Cup lần thứ ba liên tiếp, dù vẫn còn có thể vớt vát hy vọng ở vòng play-off. Trong khi đó, Na Uy hiên ngang giành ngôi đầu bảng I sau chiến dịch vòng loại rực rỡ với 8 trận toàn thắng cùng màn trình diễn thăng hoa của cánh chim đầu đàn Erling Haaland.

Na Uy ngược dòng vùi dập chủ nhà Ý, đoạt vé dự World Cup sau 28 năm - Ảnh 6.

Haaland thăng hoa

Na Uy ngược dòng vùi dập chủ nhà Ý, đoạt vé dự World Cup sau 28 năm - Ảnh 7.

Na Uy giành vé đến World Cup sau 28 năm

Na Uy ngược dòng vùi dập chủ nhà Ý, đoạt vé dự World Cup sau 28 năm - Ảnh 8.

HLV Stale Solbakken được học trò tung hô

Các đội đã giành vé dự World Cup 2026:

Đồng chủ nhà (3): Mỹ, Canada, Mexico

Châu Âu (5): Anh, Pháp, Croatia, Bồ Đào Nha, Na Uy

Châu Á (8): Úc, Iran, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ả Rập Saudi, Qatar, Jordan, Uzbekistan

Nam Mỹ (6): Argentina, Brazil, Ecuador, Uruguay, Colombia, Paraguay

Châu Phi (9): Algeria, Tunisia, Ai Cập, Ghana, Morocco, Cape Verde, Bờ Biển Ngà, Senegal, Nam Phi

Châu Đại dương (1): New Zealand


