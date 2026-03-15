AI dự đoán cái kết gây sốc tại World Cup 2026

Theo kết quả mô phỏng, tuyển Anh được dự đoán sẽ giành chức vô địch sau hành trình vượt qua hàng loạt đối thủ mạnh.

Thuật toán của hệ thống SLOW Football đã phân tích hàng trăm dữ liệu liên quan đến cầu thủ, đội tuyển và lịch sử thi đấu để mô phỏng kết quả từng trận đấu tại giải.

HLV Thomas Tuchel cùng ngôi sao Jude Bellingham. Ảnh: Alamy

Theo kịch bản này, tuyển Anh sẽ đứng đầu bảng L ở vòng bảng. Sau đó, "Tam sư" vượt qua Senegal tại vòng 1/16 đội để giành quyền đi tiếp.

Tại vòng 1/8, Harry Kane và các đồng đội tiếp tục vượt qua Scotland.

Đến tứ kết, thầy trò HLV Thomas Tuchel được dự đoán đánh bại Na Uy – đội bóng sở hữu chân sút hàng đầu Erling Haaland.

Ở bán kết, đội bóng xứ sở sương mù được dự đoán sẽ vượt qua đương kim vô địch Argentina của siêu sao Lionel Messi và tiến vào chơi trận chung kết.

Theo mô phỏng, đối thủ cuối cùng của tuyển Anh sẽ là Tây Ban Nha. Đây cũng là đội từng đánh bại họ ở chung kết EURO 2024.

Tuy nhiên lần chạm trán này, "Tam Sư" được dự đoán sẽ "phục thù", khi Bukayo Saka ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu, giúp tuyển Anh lần đầu vô địch World Cup kể từ năm 1966.

Thực tế, thầy trò Thomas Tuchel đã thể hiện phong độ cực kỳ ấn tượng khi giành chiến thắng toàn bộ các trận vòng loại châu Âu mà không để thủng lưới bàn nào.

Ngoài danh hiệu tập thể, thủ quân Harry Kane được dự đoán sẽ giành danh hiệu Vua phá lưới của giải, tương tự thành tích ghi 6 bàn tại World Cup 2018.

Đội hình tuyển Anh hiện còn sở hữu nhiều ngôi sao tấn công nổi bật như Jude Bellingham, Cole Palmer hay Phil Foden.

Mô hình AI của SLOW Football cũng đưa ra dự báo cho 3 đội đồng chủ nhà với Mexico được cho tiến xa nhất khi vào đến vòng 1/8.

Chủ nhà Mỹ được dự đoán dừng bước ở vòng 1/16 sau thất bại trước Đức, còn chủ nhà Canada không vượt qua vòng bảng.

Ở một kịch bản khác, siêu sao Cristiano Ronaldo được dự đoán sẽ khép lại sự nghiệp quốc tế khi tuyển Bồ Đào Nha bị tuyển Ý loại, dù đội bóng áo thiên thanh vẫn phải đá play-off để giành vé dự World Cup 2026.

Thuật toán cũng dự đoán tuyển Brazil khó tiến xa khi bị tuyển Na Uy chặn đứng ở vòng knock-out.

Mô hình AI của SLOW Football dự đoán hành trình vô địch của tuyển Anh tại World Cup 2026. Ảnh: SunSport