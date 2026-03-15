HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

AI dự đoán cái kết gây sốc tại World Cup 2026

Đăng Minh

(NLĐO) - Mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) do hệ thống SLOW Football phát triển vừa đưa ra dự báo đáng chú ý về kết quả VCK World Cup 2026.

Theo kết quả mô phỏng, tuyển Anh được dự đoán sẽ giành chức vô địch sau hành trình vượt qua hàng loạt đối thủ mạnh.

Thuật toán của hệ thống SLOW Football đã phân tích hàng trăm dữ liệu liên quan đến cầu thủ, đội tuyển và lịch sử thi đấu để mô phỏng kết quả từng trận đấu tại giải.

AI dự đoán cái kết gây sốc tại World Cup 2026 - Ảnh 1.

HLV Thomas Tuchel cùng ngôi sao Jude Bellingham. Ảnh: Alamy

Theo kịch bản này, tuyển Anh sẽ đứng đầu bảng L ở vòng bảng. Sau đó, "Tam sư" vượt qua Senegal tại vòng 1/16 đội để giành quyền đi tiếp.

Tại vòng 1/8, Harry Kane và các đồng đội tiếp tục vượt qua Scotland.

Đến tứ kết, thầy trò HLV Thomas Tuchel được dự đoán đánh bại Na Uy – đội bóng sở hữu chân sút hàng đầu Erling Haaland.

Ở bán kết, đội bóng xứ sở sương mù được dự đoán sẽ vượt qua đương kim vô địch Argentina của siêu sao Lionel Messi và tiến vào chơi trận chung kết.

Theo mô phỏng, đối thủ cuối cùng của tuyển Anh sẽ là Tây Ban Nha. Đây cũng là đội từng đánh bại họ ở chung kết EURO 2024.

Tuy nhiên lần chạm trán này, "Tam Sư" được dự đoán sẽ "phục thù", khi Bukayo Saka ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu, giúp tuyển Anh lần đầu vô địch World Cup kể từ năm 1966.

Thực tế, thầy trò Thomas Tuchel đã thể hiện phong độ cực kỳ ấn tượng khi giành chiến thắng toàn bộ các trận vòng loại châu Âu mà không để thủng lưới bàn nào.

Ngoài danh hiệu tập thể, thủ quân Harry Kane được dự đoán sẽ giành danh hiệu Vua phá lưới của giải, tương tự thành tích ghi 6 bàn tại World Cup 2018.

AI dự đoán cái kết gây sốc tại World Cup 2026 - Ảnh 2.

Harry Kane được AI dự đoán ghi 6 bàn để giành danh hiệu Vua phá lưới tại World Cup 2026.

Đội hình tuyển Anh hiện còn sở hữu nhiều ngôi sao tấn công nổi bật như Jude Bellingham, Cole Palmer hay Phil Foden.

Mô hình AI của SLOW Football cũng đưa ra dự báo cho 3 đội đồng chủ nhà với Mexico được cho tiến xa nhất khi vào đến vòng 1/8. 

Chủ nhà Mỹ được dự đoán dừng bước ở vòng 1/16 sau thất bại trước Đức, còn chủ nhà Canada không vượt qua vòng bảng. 

Ở một kịch bản khác, siêu sao Cristiano Ronaldo được dự đoán sẽ khép lại sự nghiệp quốc tế khi tuyển Bồ Đào Nha bị tuyển Ý loại, dù đội bóng áo thiên thanh vẫn phải đá play-off để giành vé dự World Cup 2026.

Thuật toán cũng dự đoán tuyển Brazil khó tiến xa khi bị tuyển Na Uy chặn đứng ở vòng knock-out.

AI dự đoán cái kết gây sốc tại World Cup 2026 - Ảnh 3.

Mô hình AI của SLOW Football dự đoán hành trình vô địch của tuyển Anh tại World Cup 2026. Ảnh: SunSport

Khác với dự đoán của AI, các nhà cái hiện vẫn đánh giá Tây Ban Nha là ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch World Cup 2026. Đội bóng này cũng có hành trình vòng loại gần như hoàn hảo, chỉ đánh rơi điểm trong trận hòa Thổ Nhĩ Kỳ với tỉ số 2-2.

Tin liên quan

Bốc thăm World Cup 2026: Tuyển Anh tái ngộ Croatia, Ronaldo chờ đấu Messi ở tứ kết

(NLĐO) – Không có "bảng tử thần" xuất hiện nhưng cũng xuất hiện những màn đối đầu không khoan nhượng ngay từ vòng bảng sau lễ bốc thăm World Cup 2026

Tuyển Anh mong chờ gì từ lễ bốc thăm World Cup 2026?

(NLĐO) - FIFA đang hứng chịu nhiều chỉ trích trước thềm lễ bốc thăm World Cup 2026 (0 giờ, ngày 6-12) vì khả năng "xếp" bảng và chính sách bán vé gây phẫn nộ.

Paul Scholes dội gáo nước lạnh vào tham vọng World Cup của tuyển Anh

(NLĐO) – Cựu danh thủ Paul Scholes hoài nghi về tương lai của đội tuyển Anh tại World Cup 2026 nếu các ngôi sao không tỏa sáng

Messi tuyển Anh Bukayo Saka AI Argentina World Cup 2026 Harry Kane siêu máy tính dự đoán World Cup 2026 tuyển Anh vô địch World Cup
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo