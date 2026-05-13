Bạn đọc

Tuyệt đối không đốt rác, đốt cỏ ở TPHCM những thời điểm này

Anh Vũ

(NLĐO) - Cảnh sát khuyến cáo người dân tuyệt đối không đốt cỏ, rác vào những ngày có gió lớn hoặc thời điểm nắng nóng cao điểm.

Chiều tối 12-5, một người dân đốt rác đã gây cháy lớn bãi cỏ ở đường Ụ Ghe, phường Tam Bình, TPHCM.

Hơn 100 người gồm công an, an ninh cơ sở, dân quân phường Tam Bình được điều động hỗ trợ dập lửa. Đám cháy được dập tắt sau gần 4 giờ gây nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng.

Cháy lớn bãi cỏ ở phường Tam Bình, TPHCM.

Theo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an TPHCM, việc tự ý đốt cỏ, rác trong điều kiện thời tiết khô hanh như hiện nay hoặc không có sự giám sát chặt chẽ của người đốt là một hành động cực kỳ nguy hiểm. Một đốm lửa nhỏ có thể nhanh chóng trở thành một thảm họa ngoài tầm kiểm soát.

TPHCM và Nam Bộ tiếp tục nắng nóng, có nơi trên 37 độ C

Do đó, để việc đốt cỏ, đốt rác không gây cháy lan, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khuyến cáo người dân tuyệt đối không đốt cỏ, rác vào những ngày có gió lớn hoặc thời điểm nắng nóng cao điểm. Không thực hiện việc đốt cỏ, rác vào lúc trưa nắng gắt hoặc trong những giai đoạn khô hạn kéo dài, gió lớn và nhiệt độ cao bởi rất dễ khiến ngọn lửa mất kiểm soát và cháy lan diện rộng.

Nếu bắt buộc phải đốt, hãy gom thành đống nhỏ, dọn sạch cỏ khô xung quanh tạo khoảng cách an toàn (ít nhất 5m) và phải có người trông coi liên tục, cho đến khi đám cháy tắt hoàn toàn.

Ngoài ra đốt cỏ, rác phải đúng nơi quy định như bãi đất trống xung quanh không có vật liệu dễ bắt cháy, không được đốt cỏ, rác gần nhà dân, gần cơ sở vì có thể cháy lan sang các khu vực lân cận, nhà dân hoặc đường dây điện.

Ngoài ra, chính quyền địa phương chủ động lên kế hoạch đốt cỏ, đốt rác, tại các khu vực dân cư hoặc phối hợp với Đội Chữa cháy và Cứuu nạn, cứu hộ khu vực trên địa bàn để bảo vệ các điểm đốt cỏ, rác trên địa bàn.

Trong quá trình đốt cỏ, rác nếu thiếu kiểm soát gây cháy lan, cháy lớn làm thiệt hại tài sản của người khác hoặc gây hậu quả xảy ra nghiêm trọng thì người đốt phải chịu trách nhiệm dân sự, hình sự tùy theo mức độ vi phạm và hậu quả gây ra.


Người dân đốt rác gây cháy lớn bãi cỏ ở TPHCM

Người dân đốt rác gây cháy lớn bãi cỏ ở TPHCM

(NLĐO) - Khoảng 100 người gồm công an, lực lượng dân quân,... phường Tam Bình được điều động dập lửa vụ cháy lớn bãi cỏ ở đường Ụ Ghe.

TPHCM: Xử phạt 2 người đốt rác gây ô nhiễm

(NLĐO) - Hai trường hợp tự ý đốt rác và phế liệu tại xã Tân Nhựt, TPHCM vừa bị xử phạt hành chính 3,5 triệu đồng mỗi trường hợp

Đốt rác, gây tiếng ồn vượt chuẩn: Xử hình sự?

Việc xử lý hình sự các hành vi này đặt ra yêu cầu vừa tăng tính răn đe, vừa bảo đảm tính khả thi trong thực thi

đốt rác cháy cỏ
