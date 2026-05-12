Người dân đốt rác gây cháy lớn bãi cỏ ở TPHCM

Ngày 12-5, Công an phường Tam Bình, TPHCM đang điều tra vụ cháy lớn bãi cỏ ở đường Ụ Ghe.

Khoảng 17 giờ cùng ngày, khói lửa bất ngờ bốc lên dữ dội tại bãi đất trống trên đường Ụ Ghe, phường Tam Bình. Phát hiện cháy, người dân khu vực lập tức gọi điện báo lực lượng chức năng.

Công an phường Tam Bình sau đó phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự phường và các đơn vị liên quan điều động khoảng 100 người đến hiện trường dập lửa. Lúc này, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an TPHCM cũng đã có mặt.

Song do địa hình hiểm trở, xe chữa cháy không tiếp cận được khu đất trống. Lực lượng chức năng đã dùng bình chữa cháy, kéo nước tiếp cận đám cháy để không cháy lan diện rộng.



Đến 20 giờ 30 đám cháy được dập tắt. Bước đầu xác định nguyên nhân cháy là do người dân đốt rác.

Cháy lớn bãi cỏ ở đường Ụ Ghe.