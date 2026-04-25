TPHCM: Xử phạt 2 người đốt rác gây ô nhiễm

Ngày 25-4, UBND xã Tân Nhựt (thuộc huyện Bình Chánh trước đây), TPHCM cho biết vừa phát hiện, xử lý 2 trường hợp tự ý đốt rác và phế liệu trên địa bàn, mỗi trường hợp bị xử phạt hành chính 3,5 triệu đồng. Đây là hành vi không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà còn tiềm ẩn nguy cơ cháy lan, ảnh hưởng trực tiếp đến khu dân cư xung quanh.

Cụ thể, khoảng 13 giờ 30 phút ngày 23-4, trong quá trình tuần tra, Công an xã Tân Nhựt phát hiện ông L.V.T. (SN 1985, ngụ ấp Hưng Nhơn) mang khoảng 10 kg dây đồng phế liệu ra một bãi đất trống thuộc ấp 35 để đốt.

Tại hiện trường, việc đốt dây đồng phát sinh nhiều khói và mùi khét, gây ảnh hưởng môi trường và tiềm ẩn nguy cơ cháy lan.

Lực lượng chức năng đã kịp thời ngăn chặn, phối hợp lập biên bản vi phạm hành chính theo quy định.

Ông L.V.T. bị lực lượng chức năng xã Tân Nhựt phát hiện khi đang đốt dây đồng phế liệu tại bãi đất trống

Làm việc với cơ quan chức năng, ông T. thừa nhận hành vi vi phạm và bị buộc thu gom toàn bộ phế liệu, dập tắt hoàn toàn tàn lửa, vệ sinh khu vực, khôi phục hiện trạng ban đầu.

Trước đó, ngày 20-4, tại ấp 21, Công an xã cũng phát hiện ông T.V.V. (SN 1974) đốt khoảng 40 kg rác thải sinh hoạt phía sau nhà.

Đám cháy đã được khống chế kịp thời, không để lan sang khu vực lân cận.

Ông V. bị lập biên bản, xử phạt hành chính và buộc thu gom, vận chuyển toàn bộ rác đến nơi xử lý đúng quy định.

Hiện trường nơi ông T.V.V. đốt khoảng 40 kg rác thải sinh hoạt, phát sinh khói và tiềm ẩn nguy cơ cháy lan

Theo UBND xã Tân Nhựt, tình trạng đốt rác, phế liệu tự phát vẫn còn xảy ra rải rác, chủ yếu tại các bãi đất trống hoặc khu vực vắng người.

Hành vi này không chỉ gây ô nhiễm không khí mà còn phát sinh khí độc từ nhựa, cao su cháy, ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, nhất là trong thời tiết nắng nóng.

Thời gian tới, địa phương sẽ tăng cường tuần tra, giám sát tại các khu vực dễ phát sinh vi phạm; tổ chức kiểm tra đột xuất và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân không tự ý đốt rác, phế liệu, góp phần bảo vệ môi trường và bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư.