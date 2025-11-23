Tuyệt vời GENfest presents MBillion

HIEUTHUHAI tuyệt vời

Tối 22-11, GENfest presents MBillion diễn ra tại TP HCM, quy tụ 6 nghệ sĩ trẻ nổi bật của thế hệ mới gồm HIEUTHUHAI, RHYDER, B Ray, JSOL, Pháp Kiều và Low G. Mỗi nghệ sĩ sở hữu một set diễn 45 phút được thiết kế như một "mini-concert" trọn vẹn, tạo nên cảm giác như bước qua 6 vũ trụ âm nhạc hoàn toàn khác nhau trong cùng một đêm.

Điểm nhấn đặc biệt trong đêm diễn là sự xuất hiện của HIEUTHUHAI. Lần thứ 3 với GENfest, HIEUTHUHAI mang đến hành trình âm nhạc kéo dài gần một giờ, gồm loạt hit từ album Ai Cũng Bắt Đầu Từ Đâu Đó như NOLOVENOLIFE, Exit Sign, Everything Will Be Okay, xen kẽ những ca khúc cũ được phối mới, mashup chỉn chu. HIEUTHUHAI đã chứng minh vị thế mới: người kết show, sở hữu fandom đông đảo và nhiệt thành bậc nhất.

HIEUTHUHAI cũng mang đến khoảnh khắc xúc động nhất đêm khi kêu gọi khán giả hướng về miền Trung đang oằn mình chống thiên tai. Trước hàng nghìn khán giả tại MBillion, anh chia sẻ: "Hồi chiều lúc mà nghe chương trình đại diện ủng hộ quỹ khắc phục thiệt hại do mưa lũ, Hiếu có một suy nghĩ: à, đây là lúc mình cần dùng sức ảnh hưởng của một nghệ sĩ để rất nhiều người lắng nghe mình, họ lắng nghe tiếng lòng tương thân tương ái cùng đồng bào mình đang gặp nạn. Vậy nên trên sân khấu GENfest hôm nay, Hiếu xin góp thêm một lời vận động nữa đến khán giả tại đây và theo dõi trực tuyến tại nhà: mong mọi người cùng Hiếu, cùng nhau san sẻ với bà con đang chống chọi với mưa lũ và khó khăn vực dậy cuộc sống sau này, bằng hành động thiết thực là ủng hộ trực tiếp vào quỹ Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ban cứu trợ Trung ương. Hiếu đã nhờ chương trình chiếu mã QR đây. Mong bà con mình giữ vững tinh thần, hồi phục tinh thần, thể chất và cả vật chất. Đặc biệt tri ân lực lượng quân và dân mình đang ngày đêm cứu trợ, bảo vệ đồng bào".

Ngay sau lời kêu gọi, HIEUTHUHAI công bố chuyển khoản "nóng" 400 triệu đồng ngay tại sân khấu để lan tỏa tinh thần sẻ chia, khiến cả khán đài vỡ òa bởi sự trân trọng và ngưỡng mộ.

B Ray tại GENFest 2025

B Ray trình diễn một sân khấu đậm đặc bản ngã, nơi anh vừa rap love, rap đời, vừa mạnh mẽ đối thoại với chính mình. Nam rapper "hoá báo" trên sân khấu, mang album Cho Bảo đến MBillion cùng bản phối mới. V# góp mặt trong Vùng An Toàn, còn những đoạn rap tự sự chứa đầy suy tư khiến khán giả đứng yên lặng vài giây để cảm nhận. B Ray không né tránh định kiến, mà đáp lại bằng âm nhạc, bằng những chia sẻ thẳng thắn về hành trình nghệ sĩ của mình.

Pháp Kiều là người mở màn đêm diễn với không gian được dựng dựng tỉ mỉ để bao trọn cá tính đa sắc của cô. Từ thời trang, concept đến chọn bài, Pháp Kiều mang đến GENfest bữa tiệc thị giác đúng nghĩa, nơi sắc thái gai góc - độc đáo hòa quyện với âm nhạc nữ tính, mềm mại. Sân khấu của Pháp Kiều càng thêm trọn vẹn khi tlinh bất ngờ xuất hiện với hai bản hit 3 Bích và Cái Đẹp, biến phần mở màn trở thành khoảnh khắc không thể năng lượng hơn.

Pháp Kiều

RHYDER tiếp nối với 45 phút đậm đặc cảm xúc, đưa khán giả lạc vào thế giới "hậu tận thế" của riêng mình. Các ca khúc trong album TRAP được phối mới, mashup kỹ lưỡng, tạo nên dòng chảy âm nhạc lúc bùng nổ, lúc sâu lắng. RHYDER mang cả siêu xe lên sân khấu, mời thầy Andree xuất hiện trong Nét Luân, rồi ngay sau đó lại khiến fan nín thở bằng những đoạn piano - ballad khoe giọng hát đầy cảm xúc. Set diễn thể hiện rõ sự đa tài và khả năng biến hóa khó đoán của RHYDER.

JSOL và SONK tham gia GENFest 2025

JSOL đem nguyên "vũ trụ mèo hồng" - một phần bản sắc của anh đến với MBillion. Nam ca sĩ chia sẻ đây là "giấc mơ thành thật" vì cách đây hai năm anh vẫn đứng dưới khán đài xem show. Các bản hit từ thời mới vào nghề được mashup mượt mà rồi dẫn sang album OE OE, để cuối cùng khán giả bùng nổ với Love Sand. Sự xuất hiện của Anh Trai SơnK biến sân khấu thành cơn bão visual khiến toàn bộ khán đài phải đứng dậy reo hò.

Low G tiếp tục nâng nhiệt với thế giới teen Việt đầu 2000s, đúng tinh thần album L2K. Anh là nghệ sĩ có nhiều khách mời nhất: tlinh cùng anh làm bùng cháy Love Game, Hoàng Tôn hoà giọng trong Giải Cứu Mỹ Nhân, JustaTee khuấy động sân khấu với In Love và Mỹ Anh bay từ Hà Nội vào để song ca Peace N' Love. Cả set diễn là cú nổ Y2K đúng nghĩa, đưa những khán giả thế hệ đầu Internet là quay lại miền ký ức đầy trong trẻo.

LOW G và JUSTATEE

Thành công rực rỡ tại TP HCM, GENfest Presents MBillion bất ngờ tung poster chính thức cho chặng tiếp theo tại Hà Nội. Hà Nội đã sẵn sàng để thắp lên bầu không khí mới, hứa hẹn một MBillion bùng nổ và giàu cảm xúc hơn với khán giả thủ đô.