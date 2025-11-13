HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

HIEUTHUHAI - mảnh ghép cuối của GENfest 2025

Thùy Trang

(NLĐO) - HIEUTHUHAI và GENfest Presents MBILLION, tái hiện hành trình âm nhạc độc bản, 3 năm "giữ chuỗi" bùng nổ.

HIEUTHUHAI - mảnh ghép cuối của GENfest

HIEUTHUHAI- mảnh ghép cuối của GENfest 2025 - Ảnh 1.

HIEUTHUHAI- mảnh ghép cuối của GENfest 2025

HIEUTHUHAI vừa được xác nhận là mảnh ghép cuối cùng bùng nổ nhất của GENfest Presents MBILLION (diễn ra ngày 22-11 tại trung tâm triển lãm SECC- TP HCM). HIEUTHUHAI sẽ mang đến sân khấu dài 45 phút cùng loạt bản hit đậm dấu ấn cảm xúc riêng, hứa hẹn tạo nên một đêm diễn đáng nhớ nhất trong hành trình MBILLION.

HIEUTHUHAI từng tạo ấn tượng tại 2 mùa GENfest 2023 - 2024 với album Ai cũng phải bắt đầu từ đâu đó cùng nhiều bản hit của nhóm GERDNANG. Set diễn của HIEUTHUHAI tại GENfest luôn là "set cháy" nhất nhờ lượng fan đông đảo, âm nhạc có sức lan tỏa và phong thái sân khấu chuyên nghiệp.

HIEUTHUHAI cũng từng chia sẻ "GENfest là sân khấu anh chàng được bung xõa "đã" nhất, những kỷ niệm cùng đám đông hàng chục nghìn người không thể nào quên".

Qua 2 mùa đại nhạc hội, HIEUTHUHAI dần trở thành cái tên gắn liền với GENfest. Mỗi lần trở lại, HIEUTHUHAI đều có cách để người ta phải nhắc về mình và manifest cho mùa tiếp theo.

MBILLION - phiên bản mở rộng của GENfest tiếp tục giữ DNA đặc trưng: tạo ra những sân khấu không chỉ để hát, mà để kể chuyện. Sau B Ray, JSOL, Low G, Pháp Kiều và RHYDER, HIEUTHUHAI là nghệ sĩ cuối cùng góp mặt, biến mỗi mini concert thành một "vũ trụ âm nhạc độc bản" nơi người xem được trực tiếp đắm chìm trong câu chuyện album riêng của thần tượng.

HIEUTHUHAI - người tiên phong văn hóa thần tượng

HIEUTHUHAI- mảnh ghép cuối của GENfest 2025 - Ảnh 2.

HIEUTHUHAI- người tiên phong văn hóa thần tượng

HIEUTHUHAI là người tiên phong chuyên nghiệp hóa văn hóa thần tượng tại Việt Nam. Anh là sao Việt đầu tiên lập website riêng dành cho fandom SUNDAYs, nơi người hâm mộ có thể cập nhật thông tin, trải nghiệm nội dung độc quyền, tham gia các sự kiện online và offline, đồng thời kết nối trực tiếp với hành trình âm nhạc của thần tượng.

Việc này không chỉ nâng tầm trải nghiệm fandom mà còn tạo ra một mô hình quản lý fandom chuyên nghiệp, chuẩn quốc tế, mở ra một chuẩn mực mới cho cách nghệ sĩ và fan tương tác trong âm nhạc Việt.

HIEUTHUHAI cùng MBILLION không chỉ là trải nghiệm âm nhạc, mà còn là sự kết nối giữa nghệ sĩ và fandom. Từ âm nhạc, fanchant, slogan, story wall đến những khoảnh khắc bất ngờ, SUNDAYs sẽ là một phần chính thức của sân khấu, góp phần tạo nên những khoảnh khắc biểu tượng tồn tại mãi sau khi trải nghiệm.

Tổ hợp mini concert tại GENfest Present MBILLION

HIEUTHUHAI- mảnh ghép cuối của GENfest 2025 - Ảnh 3.

HIEUTHUHAI mang đến set nhạc 45 phút tại GENfest 2025

GENfest Present MBILLION là tổ hợp mini-concert của các nghệ sĩ Việt, mỗi nghệ sĩ sẽ mang đến MBILLION 1 album mang màu sắc cá nhân được đầu tư chất lượng, khán giả sẽ được trải nghiệm không gian âm nhạc có một không hai, không thể tìm ra ở bất kỳ đâu ngoài MBILLION.

Sân khấu MBILLION không phải là nơi nghệ sĩ chỉ đến để trình diễn mà kể câu chuyện của chính mình thông qua âm nhạc, hình ảnh và những tương tác có thật. Khán giả được nghe - nhìn - chạm vào chính câu chuyện album của nghệ sĩ mà mình yêu quý.

GENfest Presents MBILLION còn có bố trí khu vực triển lãm riêng của mỗi nghệ sĩ, bám sát concept album, kể câu chuyện âm nhạc bằng hình ảnh và những trải nghiệm chân thật nhất. Đến với triển lãm, người hâm mộ may mắn có cơ hội gặp trực tiếp nghệ sĩ, đây chính là đãi ngộ có một không hai, chưa từng thấy ở bất kì mô hình trình diễn nào tại Việt Nam.

Chương trình sẽ mở cửa trong khoảng thời gian dài, dự kiến từ 10 giờ sáng để trải nghiệm các khu vực. Tại đây, những tín đồ đam mê sưu tầm có thể "săn" những món merchandise độc đáo từ thần tượng.

