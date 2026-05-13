Thể thao

Festival quốc tế U14 Gia Lai 2026: Bóng đá trẻ Việt Nam đã khác

(NLĐO) - Việt Nam chỉ có 5 đại diện tham dự nhưng chiếm tới 3/4 suất bán kết Festival quốc tế U14 Gia Lai 2026 dù chủ nhà bị loại

Kết quả này có yếu tố bất ngờ của bóng đá trẻ, nhưng cũng phản ánh một thực tế đáng chú ý: khoảng cách giữa đào tạo trẻ Việt Nam với nhiều nền bóng đá châu Á đang dần được thu hẹp.

Bất ngờ nhưng không ngẫu nhiên

Festival quốc tế U14 Gia Lai 2026 khép lại vòng tứ kết với một kịch bản rất đặc biệt: trong số 12 đội dự giải, Việt Nam chỉ có 5 đại diện nhưng đã giành tới 3 vé bán kết. Trong khi đó, 7 đội nước ngoài chỉ còn lại duy nhất Malaysia góp mặt ở top 4.

Festival quốc tế U14 Gia Lai 2026: Bóng đá trẻ Việt Nam đã khác - Ảnh 1.

HAGL tấn công nhiều hơn, tạo ra nhiều cơ hội hơn, nhưng bất ngờ thua PVF 0-1

Kết quả ấy tạo nên cảm giác bất ngờ rất lớn, nhất là khi giải đấu có sự hiện diện của những học viện và đội trẻ đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc hay Thái Lan.

Nhưng nếu theo dõi trực tiếp các trận đấu ở Pleiku Arena, nhiều người sẽ thấy đây không hoàn toàn là "địa chấn".

Ấn tượng mạnh nhất chính là chiến thắng 7-1 của U14 Hà Nội trước Jubilo Iwata. Một tỉ số khiến bất kỳ ai nghe qua cũng giật mình, bởi bóng đá Nhật Bản từ lâu vẫn được xem là hình mẫu đào tạo trẻ của châu Á.

Tuy nhiên, những người có mặt tại sân lại không quá sốc. Đội Hà Nội cho thấy họ đang là ứng cử viên vô địch nặng ký nhất giải với sự vượt trội về thể hình, tốc độ chơi bóng và đặc biệt là khả năng chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng. 

Ở lứa U14, sự hiệu quả trong khâu dứt điểm thường quyết định rất lớn tới kết quả trận đấu, và Hà Nội đã làm điều đó gần như hoàn hảo.

Nếu trận thắng của Hà Nội gây bất ngờ về tỉ số, thì thất bại của đội chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai trước PVF lại là cú sốc về diễn biến.

HAGL chơi hay hơn, tạo nhiều cơ hội hơn, kiểm soát trận đấu tốt hơn nhưng lại thua 0-1 sau một pha phản công. Thậm chí khi bị dẫn bàn, các chân sút HAGL còn có hai cơ hội rất rõ ràng trong khu vực 11m nhưng đều dứt điểm ra ngoài.

Festival quốc tế U14 Gia Lai 2026: Bóng đá trẻ Việt Nam đã khác - Ảnh 2.

Đội U14 Malaysia

Đó cũng là hình ảnh rất điển hình của bóng đá trẻ: đôi khi đội chơi hay hơn chưa chắc là đội chiến thắng.

Hai trận còn lại cũng cho thấy sự trưởng thành của các đại diện Việt Nam. Sông Lam Nghệ An thắng Eumseong (Hàn Quốc) 2-0 bằng lối chơi giàu năng lượng và kỷ luật, còn Malaysia vượt qua Shenzhen (Trung Quốc) 3-0 để trở thành đội nước ngoài duy nhất vào bán kết.

Giá trị lớn nhất là niềm tin

Bóng đá trẻ luôn có bất ngờ và bất ngờ càng nhiều hơn ở các đội U trẻ tuổi. Lứa tuổi này chịu ảnh hưởng mạnh bởi sự phát triển thể chất, trạng thái tâm lý và phong độ theo ngày. Một đội bóng có thể chơi bùng nổ ở trận này rồi sa sút ngay trận sau. Vì thế, không thể chỉ dựa vào vài trận đấu để khẳng định Việt Nam đã vượt Nhật Bản hay Hàn Quốc trong đào tạo trẻ.

Festival quốc tế U14 Gia Lai 2026: Bóng đá trẻ Việt Nam đã khác - Ảnh 3.

Hà Nội (áo vàng) trong trận thắng Malaysia 7-1

Nhiều đội quốc tế tham dự festival cũng không đặt nặng thành tích. Họ đến để cọ xát, trải nghiệm và kiểm tra cầu thủ nhiều hơn là chạy đua chức vô địch.

Tuy nhiên, nếu nhìn tổng thể, kết quả của Festival U14 Gia Lai vẫn mang ý nghĩa tích cực rất rõ với bóng đá Việt Nam. Nó cho thấy cầu thủ trẻ Việt Nam hiện nay đã tự tin hơn rất nhiều khi đối đầu các đội nước ngoài. Tâm lý sợ đội ngoại gần như không còn. Quan trọng hơn, các trung tâm đào tạo như Hà Nội, SLNA, PVF hay HAGL đều đang tạo ra những thế hệ cầu thủ có nền tảng kỹ thuật và tư duy chơi bóng tốt hơn trước.

Khoảng cách với các học viện châu Á chưa thể nói đã được san bằng, nhưng rõ ràng đang được rút ngắn. Điều đáng quý nhất, giá trị nhất Festival quốc tế U14 Gia Lai mang lại có lẽ không nằm ở tỉ số hay danh hiệu.

Giá trị lớn nhất là việc các cầu thủ trẻ Việt Nam được va chạm quốc tế ngay từ rất sớm, được học cách thi đấu dưới áp lực, học cách thắng và cả cách trả giá cho những sai lầm như HAGL đã trải qua trước PVF. Một giải đấu như thế giúp cầu thủ trưởng thành nhanh hơn nhiều so với việc chỉ đá các giải trong nước.

Festival quốc tế U14 Gia Lai 2026: Bóng đá trẻ Việt Nam đã khác - Ảnh 4.

Malaysia (đỏ) trong trận thắng Eumseong (Hàn Quốc)

Ngày mai, 14-5, hai trận bán kết giữa Hà Nội gặp Malaysia và Sông Lam Nghệ An gặp PVF sẽ tiếp tục mang đến những câu chuyện mới.

Dù kết quả cuối cùng ra sao, Festival U14 Gia Lai 2026 vẫn đang gửi đi một tín hiệu đáng mừng: bóng đá trẻ Việt Nam không còn bước ra sân với tâm thế của đội học việc, mà đã bắt đầu biết cạnh tranh sòng phẳng với các đối thủ quốc tế.

Địa điểm: Pleiku Arena; ngày 14-5

Hà Nội - Malaysia (14 giờ 30).

Sông Lam Nghệ An - PVF (15 giờ 45)


Festival U14 quốc tế Gia Lai: Phố núi Pleiku tiếp tục tiên phong

(NLĐO) - Gia Lai tiếp tục chọn cách góp phần cho tương lai của bóng đá Vịệt Nam từ những nền móng nhỏ nhất.

Cháu Văn Toàn ghi bàn giúp U14 HAGL thắng đại diện Nhật Bản

(NLĐO) - Tối 11-5, U14 HAGL ra quân tại Festival bóng đá U14 Gia Lai 2026 và có chiến thắng với tỉ số tối thiểu 1-0 trước đại diện Nhật Bản.

SLNA đấu U14 Malaysia tại Festival bóng đá U14 Gia Lai 2026

(NLĐO) - Festival bóng đá quốc tế U14 Gia Lai 2026 sẽ diễn ra với chủ nhà HAGL và 4 đội trong nước, cùng 7 đội quốc tế, tổng giải thưởng 40.000 USD.

