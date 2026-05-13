Xác định tứ kết U14 Festival bóng đá U14 Gia Lai 2026: 4 đại diện Việt Nam góp mặt

Đội chủ nhà HAGL tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi đánh bại U14 Trường Tươi Đồng Nai 1-0 ở lượt trận cuối bảng A, qua đó giành vé vào tứ kết Festival quốc tế U14 Gia Lai 2026 với ngôi nhất bảng.

Bàn thắng duy nhất của trận đấu giúp U14 LPBank HAGL khép lại vòng bảng với thành tích bất bại gồm 2 chiến thắng và 1 trận hòa.

Đội bóng phố Núi có cùng 7 điểm và hiệu số +2 như Eumseong (Hàn Quốc), nhưng xếp trên nhờ hơn chỉ số fair-play khi chưa nhận bất kỳ thẻ vàng nào.

Trong khi đó, U14 Jubilo Iwata (Nhật Bản) cũng giành quyền đi tiếp với tư cách đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất. Điều này giúp bảng A trở thành bảng đấu có tới 3 đại diện góp mặt ở vòng knock-out, tương tự bảng C.

Ở các bảng đấu còn lại, U14 Malaysia và U14 SLNA cùng giành 7 điểm để đi tiếp tại bảng B. Tại bảng C, U14 Hà Nội với 6 điểm và Shenzhen (Trung Quốc) với 5 điểm là hai đội giành quyền vào tứ kết, đội hạng 3 PVF cũng giành tấm vé cuối cùng vào vòng loại knock-out của giải đấu do bầu Đức tổ chức, nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Năm du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Theo lịch thi đấu chiều 13-5, SLNA sẽ chạm trán Eumseong lúc 14 giờ 30 trên sân Pleiku Arena. Sau đó, LPBank HAGL bước vào trận tứ kết đáng chú ý gặp PVF lúc 15 giờ 45. Đây được xem là thử thách lớn với đội chủ nhà khi PVF sở hữu dàn cầu thủ đồng đều và được đánh giá là ứng viên vô địch.

Ở học viện HAGL, U14 Hà Nội gặp U14 Jubilo Iwata còn U14 Malaysia đối đầu U14 Shenzen.

Ngoài ra, 4 đội bị loại vẫn sẽ tiếp tục thi đấu để phân hạng. Các trận đấu đều mở cửa tự do để phục vụ khán giả đến sân cổ vũ.

