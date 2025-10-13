U17 nữ Việt Nam thắng "5 sao" trước Guam tại vòng loại châu Á

Tối 13-10, trên sân Bình Dương (TP HCM), tuyển U17 nữ Việt Nam có khởi đầu thuận lợi tại bảng D vòng loại Giải bóng đá nữ U17 châu Á 2026 khi thắng đậm Guam 5-0.

Trước đối thủ có thể hình tốt nhưng kỹ thuật hạn chế, U17 nữ Việt Nam nhanh chóng làm chủ thế trận. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, từ sai lầm hàng thủ đối phương, Minh Ánh đi bóng kỹ thuật bên cánh phải rồi dứt điểm góc hẹp mở tỉ số ở phút 21.

Khoảng 20 phút sau, tiền đạo mang áo số 10 tiếp tục tỏa sáng ở phút 41 với cú vô lê đẹp mắt, giúp đội chủ nhà dẫn 2-0 trước khi hiệp 1 khép lại.

Trở lại sau giờ nghỉ, đoàn quân HLV Okiyama Masahiko duy trì thế áp đảo. Phút 54, Yến Nhi ghi bàn nâng tỉ số lên 3-0. Đến phút 72, Minh Ánh hoàn tất cú hat-trick và Hồng Thái ấn định chiến thắng 5-0 cho U17 nữ Việt Nam ở phút 86.

Thắng đậm Guam, U17 nữ Việt Nam có khởi đầu hoàn hảo và nắm lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé vào Vòng chung kết Giải bóng đá nữ U17 châu Á 2026.



U17 nữ Việt Nam tri ân người hâm mộ đến sân cổ vũ

Theo lịch thi đấu, U17 nữ Guam sẽ gặp U17 nữ Hồng Kông (Trung Quốc) vào ngày 15-10. Trong khi đó, U17 nữ Việt Nam sẽ ra sân ở lượt trận cuối, gặp U17 nữ Hồng Kông (Trung Quốc) vào ngày 17-10 trên SVĐ Bình Dương.